『TOBE LIVE at ARIAKE ARENA 2024』8・16からPrime Videoで世界独占配信【8月配信作品一覧あり】
Prime Video 2024年8月の新着作品が発表され、滝沢秀明氏が設立したTOBE所属アーティスト（三宅健、北山宏光、Number_i、IMP.）たちのコンサート映像『TOBE LIVE at ARIAKE ARENA 2024』が8月16日午後7時から独占配信を開始する。
【個別カット】「BON」の世界観に浸り…クールなメンバーたち
今回は4組の東京・有明アリーナでの各公演のアーカイブ映像で190以上の国と地域で世界独占配信。三宅健の「2024 Live Performance The otherside : Another me Presented by KEN MIYAKE」（6月22日開催分）、北山宏光の「RANSHIN」（6月15日開催分）、Number_iの「No.O -ring-」（6月19日開催分）、IMP.の「DEPARTURE」（6月14日開催分）。会場に行けなかった世界中のファンに会場の熱気とTOBEアーティストが魅せる最新のパフォーマンスを届ける。
このほか女子高生と特攻隊員の切ない恋を描いた映画『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』や元恋人たちの恋愛リアリティー『ラブ トランジット』シーズン2に加え、1万以上の人気映画やTV番組が見放題のPrime Videoのプライム会員特典対象作品のラインアップに、2024年8月は話題の映画や人気のTV番組などが続々と加わる。
■2024年8月新着予定作品一覧
▼映画（日本）
8月2日
『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』※見放題独占配信
『ぐらんぶる』
『最後の忠臣蔵』
『すべては君に逢えたから』
『ロストケア』
8月9日
『愛にイナズマ』
『最高の人生の見つけ方』（2019年）
『父と暮せば』
『母と暮せば』
『雪の華』
8月11日
『ミンナのウタ』
8月25日
『かぐや様は告らせたい 〜天才たちの恋愛頭脳戦〜 ファイナル』
『極主夫道 ザ・シネマ』
▼映画（海外）
8月1日
『ブラック・デーモン 絶体絶命』
8月8日
Amazon Original『最速の栄光へ』 （One Fast Move／アメリカ）※午後4時から独占配信
『ドント・ウォーリー・ダーリン』
8月15日
Amazon Original『ジャックポット！』（Jackpot!／アメリカ） ※午後4時から独占配信
8月16日
『レイダース／失われたアーク《聖櫃》』
『インディ・ジョーンズ／魔宮の伝説』
『インディ・ジョーンズ／最後の聖戦』
『インディ・ジョーンズ／クリスタル・スカルの王国』
▼テレビドラマ（日本）
8月1日（木）
『ウツボラ』
『お迎え渋谷くん』
『木更津キャッツアイ』
『0.5の男』
8月5日
『オルトロスの犬』
『過保護のカホコ』
『過保護のカホコ 2018ラブ＆ドリーム』
『初恋の悪魔』
『美食探偵 明智五郎』
『ゆとりですがなにか』
『ゆとりですがなにか 純米吟醸純情編』
8月12日
『ごくせん （第1シリーズ） 』
『ごくせん （第2シリーズ） 』
『ごくせん （第3シリーズ） 』
『ごくせんスペシャル〜さよなら3年D組…ヤンクミ涙の卒業式〜』
8月16日
『コールドケース 〜真実の扉』
『コールドケース2 〜真実の扉』
『コールドケース3 〜真実の扉』
8月19日（月）
『ホタルノヒカリ』
『ホタルノヒカリ２』
8月28日午後12:00から配信開始
『ROOM』
テレビドラマ（海外）
8月1日
『FBI：特別捜査班』 シーズン1〜3
8月2日
『SUITS/スーツ』 シーズン1〜9
『The 100/ハンドレッド』 シーズン1〜7
『MAJOR CRIMES 〜重大犯罪課』 シーズン1〜6
8月16日
『FBI:Most Wanted〜指名手配特捜班〜』 シーズン1〜2
『GOTHAM/ゴッサム』 シーズン1〜5
『シカゴ・ファイア』 シーズン1〜9
『ツイン・ピークス』 シーズン1〜2
『ツイン・ピークス:リミテッド・イベント・シリーズ』
8月23日
『SEAL Team/シール・チーム』 シーズン1〜4
8月30日
『THE MENTALIST/メンタリスト』 シーズン1〜7
『ロスト・シンボル』 シーズン1
▼テレビドラマ（韓国）
8月3日
『哲仁王后〜俺がクイーン！？〜』
『哲仁王后 竹の森』
8月14日
『ジンクスの恋人』
8月15日
『君のハートを捕まえろ！』
8月22日
『マイ・ディア・ミスター 〜私のおじさん〜』
8月24日
Amazon Original『損するのは嫌だから』 ※独占配信
8月28日
『僕のヤバイ妻』
▼テレビアニメ（日本）
8月11日
『デリコズ・ナーサリー』
8月14日
『HUNTER×HUNTER』キメラアント編
『HUNTER×HUNTER』選挙編
▼テレビアニメ（海外）
8月1日（木）
・Amazon Original『バットマン： マントの戦士』シーズン1（Batman: Caped Crusader／アメリカ） ※午後4時から独占配信
▼恋愛リアリティー
8月22日（木）
『ラブ トランジット』シーズン2 ※午後8時から独占配信
▼バラエティー（日本）
8月7日
『世界平和結社エンゼルフレンチキッス』 ※独占配信
▼スポーツ（日本）
8月30日
『ボクシングナビ〜プレミアムラウンジ』Vol.2 ※独占配信
▼音楽（日本）
8月16日
『TOBE Live At Ariake Arena』 ※午後7時から独占配信
【個別カット】「BON」の世界観に浸り…クールなメンバーたち
今回は4組の東京・有明アリーナでの各公演のアーカイブ映像で190以上の国と地域で世界独占配信。三宅健の「2024 Live Performance The otherside : Another me Presented by KEN MIYAKE」（6月22日開催分）、北山宏光の「RANSHIN」（6月15日開催分）、Number_iの「No.O -ring-」（6月19日開催分）、IMP.の「DEPARTURE」（6月14日開催分）。会場に行けなかった世界中のファンに会場の熱気とTOBEアーティストが魅せる最新のパフォーマンスを届ける。
■2024年8月新着予定作品一覧
▼映画（日本）
8月2日
『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』※見放題独占配信
『ぐらんぶる』
『最後の忠臣蔵』
『すべては君に逢えたから』
『ロストケア』
8月9日
『愛にイナズマ』
『最高の人生の見つけ方』（2019年）
『父と暮せば』
『母と暮せば』
『雪の華』
8月11日
『ミンナのウタ』
8月25日
『かぐや様は告らせたい 〜天才たちの恋愛頭脳戦〜 ファイナル』
『極主夫道 ザ・シネマ』
▼映画（海外）
8月1日
『ブラック・デーモン 絶体絶命』
8月8日
Amazon Original『最速の栄光へ』 （One Fast Move／アメリカ）※午後4時から独占配信
『ドント・ウォーリー・ダーリン』
8月15日
Amazon Original『ジャックポット！』（Jackpot!／アメリカ） ※午後4時から独占配信
8月16日
『レイダース／失われたアーク《聖櫃》』
『インディ・ジョーンズ／魔宮の伝説』
『インディ・ジョーンズ／最後の聖戦』
『インディ・ジョーンズ／クリスタル・スカルの王国』
▼テレビドラマ（日本）
8月1日（木）
『ウツボラ』
『お迎え渋谷くん』
『木更津キャッツアイ』
『0.5の男』
8月5日
『オルトロスの犬』
『過保護のカホコ』
『過保護のカホコ 2018ラブ＆ドリーム』
『初恋の悪魔』
『美食探偵 明智五郎』
『ゆとりですがなにか』
『ゆとりですがなにか 純米吟醸純情編』
8月12日
『ごくせん （第1シリーズ） 』
『ごくせん （第2シリーズ） 』
『ごくせん （第3シリーズ） 』
『ごくせんスペシャル〜さよなら3年D組…ヤンクミ涙の卒業式〜』
8月16日
『コールドケース 〜真実の扉』
『コールドケース2 〜真実の扉』
『コールドケース3 〜真実の扉』
8月19日（月）
『ホタルノヒカリ』
『ホタルノヒカリ２』
8月28日午後12:00から配信開始
『ROOM』
テレビドラマ（海外）
8月1日
『FBI：特別捜査班』 シーズン1〜3
8月2日
『SUITS/スーツ』 シーズン1〜9
『The 100/ハンドレッド』 シーズン1〜7
『MAJOR CRIMES 〜重大犯罪課』 シーズン1〜6
8月16日
『FBI:Most Wanted〜指名手配特捜班〜』 シーズン1〜2
『GOTHAM/ゴッサム』 シーズン1〜5
『シカゴ・ファイア』 シーズン1〜9
『ツイン・ピークス』 シーズン1〜2
『ツイン・ピークス:リミテッド・イベント・シリーズ』
8月23日
『SEAL Team/シール・チーム』 シーズン1〜4
8月30日
『THE MENTALIST/メンタリスト』 シーズン1〜7
『ロスト・シンボル』 シーズン1
▼テレビドラマ（韓国）
8月3日
『哲仁王后〜俺がクイーン！？〜』
『哲仁王后 竹の森』
8月14日
『ジンクスの恋人』
8月15日
『君のハートを捕まえろ！』
8月22日
『マイ・ディア・ミスター 〜私のおじさん〜』
8月24日
Amazon Original『損するのは嫌だから』 ※独占配信
8月28日
『僕のヤバイ妻』
▼テレビアニメ（日本）
8月11日
『デリコズ・ナーサリー』
8月14日
『HUNTER×HUNTER』キメラアント編
『HUNTER×HUNTER』選挙編
▼テレビアニメ（海外）
8月1日（木）
・Amazon Original『バットマン： マントの戦士』シーズン1（Batman: Caped Crusader／アメリカ） ※午後4時から独占配信
▼恋愛リアリティー
8月22日（木）
『ラブ トランジット』シーズン2 ※午後8時から独占配信
▼バラエティー（日本）
8月7日
『世界平和結社エンゼルフレンチキッス』 ※独占配信
▼スポーツ（日本）
8月30日
『ボクシングナビ〜プレミアムラウンジ』Vol.2 ※独占配信
▼音楽（日本）
8月16日
『TOBE Live At Ariake Arena』 ※午後7時から独占配信