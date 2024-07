Prime Video 2024年8月の新着作品が発表され、滝沢秀明氏が設立したTOBE所属アーティスト(三宅健、北山宏光、Number_i、IMP.)たちのコンサート映像『TOBE LIVE at ARIAKE ARENA 2024』が8月16日午後7時から独占配信を開始する。今回は4組の東京・有明アリーナでの各公演のアーカイブ映像で190以上の国と地域で世界独占配信。三宅健の「2024 Live Performance The otherside : Another me Presented by KEN MIYAKE」(6月22日開催分)、北山宏光の「RANSHIN」(6月15日開催分)、Number_iの「No.O -ring-」(6月19日開催分)、IMP.の「DEPARTURE」(6月14日開催分)。会場に行けなかった世界中のファンに会場の熱気とTOBEアーティストが魅せる最新のパフォーマンスを届ける。

このほか女子高生と特攻隊員の切ない恋を描いた映画『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』や元恋人たちの恋愛リアリティー『ラブ トランジット』シーズン2に加え、1万以上の人気映画やTV番組が見放題のPrime Videoのプライム会員特典対象作品のラインアップに、2024年8月は話題の映画や人気のTV番組などが続々と加わる。■2024年8月新着予定作品一覧▼映画(日本)8月2日『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』※見放題独占配信『ぐらんぶる』『最後の忠臣蔵』『すべては君に逢えたから』『ロストケア』8月9日『愛にイナズマ』『最高の人生の見つけ方』(2019年)『父と暮せば』『母と暮せば』『雪の華』8月11日『ミンナのウタ』8月25日『かぐや様は告らせたい 〜天才たちの恋愛頭脳戦〜 ファイナル』『極主夫道 ザ・シネマ』▼映画(海外)8月1日『ブラック・デーモン 絶体絶命』8月8日Amazon Original『最速の栄光へ』 (One Fast Move/アメリカ)※午後4時から独占配信『ドント・ウォーリー・ダーリン』8月15日Amazon Original『ジャックポット!』(Jackpot!/アメリカ) ※午後4時から独占配信8月16日『レイダース/失われたアーク《聖櫃》』『インディ・ジョーンズ/魔宮の伝説』『インディ・ジョーンズ/最後の聖戦』『インディ・ジョーンズ/クリスタル・スカルの王国』▼テレビドラマ(日本)8月1日(木)『ウツボラ』『お迎え渋谷くん』『木更津キャッツアイ』『0.5の男』8月5日『オルトロスの犬』『過保護のカホコ』『過保護のカホコ 2018ラブ&ドリーム』『初恋の悪魔』『美食探偵 明智五郎』『ゆとりですがなにか』『ゆとりですがなにか 純米吟醸純情編』8月12日『ごくせん (第1シリーズ) 』『ごくせん (第2シリーズ) 』『ごくせん (第3シリーズ) 』『ごくせんスペシャル〜さよなら3年D組…ヤンクミ涙の卒業式〜』8月16日『コールドケース 〜真実の扉』『コールドケース2 〜真実の扉』『コールドケース3 〜真実の扉』8月19日(月)『ホタルノヒカリ』『ホタルノヒカリ2』8月28日午後12:00から配信開始『ROOM』テレビドラマ(海外)8月1日『FBI:特別捜査班』 シーズン1〜38月2日『SUITS/スーツ』 シーズン1〜9『The 100/ハンドレッド』 シーズン1〜7『MAJOR CRIMES 〜重大犯罪課』 シーズン1〜68月16日『FBI:Most Wanted〜指名手配特捜班〜』 シーズン1〜2『GOTHAM/ゴッサム』 シーズン1〜5『シカゴ・ファイア』 シーズン1〜9『ツイン・ピークス』 シーズン1〜2『ツイン・ピークス:リミテッド・イベント・シリーズ』8月23日『SEAL Team/シール・チーム』 シーズン1〜48月30日『THE MENTALIST/メンタリスト』 シーズン1〜7『ロスト・シンボル』 シーズン1▼テレビドラマ(韓国)8月3日『哲仁王后〜俺がクイーン!?〜』『哲仁王后 竹の森』8月14日『ジンクスの恋人』8月15日『君のハートを捕まえろ!』8月22日『マイ・ディア・ミスター 〜私のおじさん〜』8月24日Amazon Original『損するのは嫌だから』 ※独占配信8月28日『僕のヤバイ妻』▼テレビアニメ(日本)8月11日『デリコズ・ナーサリー』8月14日『HUNTER×HUNTER』キメラアント編『HUNTER×HUNTER』選挙編▼テレビアニメ(海外)8月1日(木)・Amazon Original『バットマン: マントの戦士』シーズン1(Batman: Caped Crusader/アメリカ) ※午後4時から独占配信▼恋愛リアリティー8月22日(木)『ラブ トランジット』シーズン2 ※午後8時から独占配信▼バラエティー(日本)8月7日『世界平和結社エンゼルフレンチキッス』 ※独占配信▼スポーツ(日本)8月30日『ボクシングナビ〜プレミアムラウンジ』Vol.2 ※独占配信▼音楽(日本)8月16日『TOBE Live At Ariake Arena』 ※午後7時から独占配信