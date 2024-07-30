LED¥é¥¤¥ÈÅëºÜ¡¢»°µÓ¼è¤êÉÕ¤±¤â²ÄÇ½¤ÊUlanzi¤Î¥¹¥Þ¥Û¥°¥ê¥Ã¥×¤¬46%³ä°ú¤Î¥»ー¥ë
¡¡Amazon¤Ç¡¢Ulanzi¤Î¥é¥¤¥È¤äBluetooth¥ê¥â¥³¥ó¥·¥ã¥Ã¥¿ー¤òÅëºÜ¤¹¤ë¥¹¥Þ¥Û¥°¥ê¥Ã¥×¤¬3680±ß¢ª1984±ß¡Ê46%³ä°ú¡Ë¤Î¥»ー¥ë²Á³Ê¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¥é¥¤¥È¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤Ï3ÃÊ³¬¤ËÄ´À°²ÄÇ½¡¢¥°¥ê¥Ã¥×¤ÎÄìÉô¤Ë¤Ï¥«¥á¥é¤È»°µÓ¤ÎÀÜÂ³¤Ê¤É¤Ë»È¤ï¤ì¤ë1/4¥Í¥¸¤òÈ÷¤¨¡¢Bluetooth¤Î¥ê¥â¥³¥ó¥·¥ã¥Ã¥¿ー¤ò»È¤Ã¤ÆÎ¥¤ì¤¿¾ì½ê¤«¤é»£±Æ¤â²ÄÇ½¡£¤Þ¤¿¡¢¥³ー¥ë¥É¥·¥åー¥Þ¥¦¥ó¥È¤âÅëºÜ¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¥«¥á¥éÍÑ¤Î¥Þ¥¤¥¯¤äLED¥é¥¤¥È¤Ê¤É¤âÅëºÜ¤Ç¤¤ë¡£
¡¡ÂÐ±þ¤¹¤ë¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ÎÉý¤Ï60～82mm¡¢ËÜÂÎ¤Î½Å¤µ¤ÏÌó118g¡£¥ê¥â¥³¥óÍÑ¤Î½¼ÅÅ¥±ー¥Ö¥ë¤ÏÉÕÂ°¤¹¤ë¡£