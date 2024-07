「筋肉やばいて天才すぎる」

俳優の竹内涼真さんは7月27日、自身のInstagramを更新。圧巻の背中を披露し、反響を呼んでいます。竹内さんは「I can't stop now. Everyone follow me(もう止められない。 みんなついてきて)」とつづり、1枚の写真を投稿。「#likeadragon #龍が如く」などのハッシュタグを添えていることから、主演を務めるドラマ『龍が如く〜Beyond the Game〜』(Amazonプライム・ビデオ)のオフショットと思われます。龍のタトゥーが入った背中はバキバキに鍛えられており、とても格好いいです。

「スタイリッシュな美しい筋肉」

ファンからは「筋肉やばいて天才すぎる」「鍛え上げられた筋肉素敵すぎる」「その背中は尊敬でしかない」「本気の本気が伝わる、完璧な仕上がり!!」「努力と本気が伝わる肉体美ですね」「最高の最強のBODY!」など、歓喜の声が寄せられました。7月15日の投稿では、トレーニング中の背中を披露していた竹内さん。この時点でもかなりムキムキに見えます。ファンからは「努力の結晶ですね」「スタイリッシュな美しい筋肉」などの反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。(文:堀井 ユウ)