½é¿´¼Ô¤Ç¤â»Ï¤á¤ä¤¹¤¤¡ª¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ç¾Æ¤±¤ë¡ÖÈ¯¹Ú¤Ê¤·¥Ñ¥ó¡×
Æ´¤ì¤Î¥Ñ¥óºî¤ê¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡ª
¼«Ê¬¤Ç¥Ñ¥ó¤¬¾Æ¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤ÈÌ´ÁÛ¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡© ¿©Âî¤Ë¤Õ¤«¤Õ¤«¤Î¥Ñ¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤éºÇ¹â¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤Ç¤â¡¢ÎÁÍý¤Ë¤¢¤Þ¤ê´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÆ»¶ñ¤â¤Ê¤¤¤«¤éÌµÍý¡Ä¡Ä¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¡¢º£²ó¤Ï¤¼¤Ò»î¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¥ì¥·¥Ô¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤Ï¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ç¾Æ¤±¤ë¥Ñ¥ó¤Ç¤¹¡£
Ä«¿©¤ª¤ä¤Ä¤ËÈ¯¹Ú¤Ê¤·¢ö¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ç´Ý¥Ñ¥ó
by ¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¥Þ¥Þ
¥Ù¡¼¥¥ó¥°¥Ñ¥¦¥À¡¼¤Çºî¤ë¤«¤é¡¢È¯¹Ú¤Ê¤·¡ª
¤ª¤ä¤Ä¤äÄ«¿©¤Ë¤É¤¦¤¾¡ù
¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ç¤Û¤ó¤Î¤ê´Å¤¤´ÊÃ±´Ý¥Ñ¥ó¤ò¾Æ¤¤Þ¤·¤ç¤¦¢ö
´ÊÃ±¤¹¤®¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡ª´Å¤¯¤Æ¤ä¤µ¤·¤¤¹á¤ê¤Î¥Ñ¥ó
¤Ä¤¯¤ì¤Ý¡Êºî¤ê¤Þ¤·¤¿¥Õ¥©¥È¥ì¥Ý¡¼¥È¤Î¤³¤È¡Ë¤Ë¤â¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¥ì¡¼¥º¤ä¥Á¡¼¥º¤òÆþ¤ì¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¡¢´î¤Ó¤È´¶Æ°¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥ì¥·¥Ô¤Î¤¹¤´¤¤¤È¤³¤í¤Ï¡¢¥Ñ¥óºî¤ê¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤È¯¹Ú¤¬¤¤¤é¤º¡¢ÇöÎÏÊ´+¥Ù¡¼¥¥ó¥°¥Ñ¥¦¥À¡¼¤Çºî¤ì¤ëÅÀ¡£¤À¤«¤é¿©¤Ù¤¿¤¤¤È»×¤¤Î©¤Ã¤¿¤È¤¤Ëµ¤·Ú¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Ç¾Æ¤¤¤¿¥Ñ¥ó¤Ï¡¢¤Û¤Ã¤Ú¤¬¤È¤í¤±¤ë¤ª¤¤¤·¤µ¡£¤µ¤Ã¤½¤¯ºî¤Ã¤Æ¾¤¤·¾å¤¬¤ì¡£¡ÊTEXT¡§¿¹ÃÒ»Ò¡Ë