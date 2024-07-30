¡ÚÂÎÁàÃË»Ò¡Û¡È²«¶âÀ¤Âå¡ÉÇò°æ·ò»°¡ÖÆ±´üNo.1¡¦2¡¦3¤¬¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¡×10Ç¯Á°¤Î¥¤¥ó¥Ï¥¤3·æ¤¬¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ë
ÂÎÁà¥ê¥ª¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÎÇò°æ·ò»°¤µ¤ó¤¬¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤ÎÃË»ÒÃÄÂÎ¶â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤ò½ËÊ¡¡£¼«¿È¤ÎSNS¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Çò°æ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦ »Ë¾åºÇ¹â¤Î¥Á¡¼¥à¡×¤Èµ¤¹¤È¡¢¡Ö¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤«¤é¤Á¤ç¤¦¤É10Ç¯¡£Æ±´ü¤ÇÅö»þ¤Î¹â¹»No.1.2.3¤¬Á´°÷¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¡£
2014Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÂÎÁà¶¥µ»¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤Ç¤Ï¡¢Åö»þ¹â¹»3Ç¯À¸¤ÎÃ«Àî¹ÒÁª¼ê¤¬¸Ä¿ÍÁí¹çÍ¥¾¡¡¢2°Ì¤ËÇò°æ·ò»°¤µ¤ó¡¢3°Ì¤Ë³þÏÂËáÁª¼ê¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤Þ¤·¤¿¡£Çò°æ¤µ¤ó¤Ï¥ê¥ª¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¡¢³þÁª¼ê¤ÈÃ«ÀîÁª¼ê¤ÏÅìµþ¸ÞÎØ¤È¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢³èÌö¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡È²«¶âÀ¤Âå¡É96Ç¯ÁÈ¤Î3Áª¼ê¤¬¡¢¤½¤í¤Ã¤Æ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£