¿®¤¸¤é¤ì¤ë¡Ä¡©¤³¤ì¥À¥¤¥½¡¼¤Ç500±ß¤ÇÇã¤¨¤Á¤ã¤¦¤è¡ªµ¡Ç½À¤âÈ´·²♡ÃÍ»¥¤òÆóÅÙ¸«¤·¤¿¿åÅû
¾¦ÉÊ¾ðÊó
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥Ü¥È¥ë¡Ê470mL¡Ë
²Á³Ê¡§¡ï550¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥µ¥¤¥º¡ÊÌó¡Ë¡§Ä¾·Â6.9cm¡ß¹â¤µ24.7cm
ÆâÍÆÎÌ¡§470mL
ÈÎÇä¥·¥ç¥Ã¥×¡§¥À¥¤¥½¡¼
¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹À½¤¬500±ß¡ª¡©¥À¥¤¥½¡¼¤Î¿åÅû¤¬¿Ê²½¤·¤Æ¤ë¡ª
¥À¥¤¥½¡¼¤ò¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥é¥ó¥Á¥°¥Ã¥ºÇä¤ê¾ì¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ë¿åÅû¤¬¡ªº£¤Þ¤Ç¤Ï¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À½¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¤³¤Á¤é¤Ï¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹À½¡ª¤½¤ÎÌ¾¤â¡Ø¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥Ü¥È¥ë¡Ê470mL¡Ë¡Ù¤Ç¤¹¡£
°ìÈÌÅª¤Ê¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥Ü¥È¥ë¤À¤È1000±ßÁ°¸å¤Ï¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜÉÊ¤Ï¤Ê¤ó¤È¡ï550¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡ª¥À¥¤¥½¡¼¤µ¤ó¤Î´ë¶ÈÅØÎÏ¤Ë¤ÏÆ¬¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ä
Ãæ¿È¤¬Ï³¤ì¤Ë¤¯¤¯¡¢¥í¥Ã¥¯¼°¤Ê¤Î¤¬´ò¤·¤¤¾¦ÉÊ¡£¤·¤«¤·¡¢¥í¥Ã¥¯¤·¤¿¸å¤ËÃæ¥Ö¥¿ÉôÊ¬¤Ë»Ä¤Ã¤¿¿åÊ¬¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤Ã¤«¤ê³ÎÇ§¤·¤Æ¤«¤é¥³¥Ã¥×¤òÄù¤á¤ë¤Î¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡ý
¤ªÁÝ½ü¤ÎºÝ¤Ï¿åÅû¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤òºÙ¤«¤¯Ê¬²ò¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ü¥È¥ëÀìÍÑ¤Î¥Ö¥é¥·¤ÏÉ¬¿Ü¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡£¹¸ý¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¤¬¡¢É¹¤Ï¾®¤µ¤á¤ÎÀ½É¹»®¤Çºî¤ë¤Î¤¬µÈ¤Ç¤¹¢ö
µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊÝÎä¸ú²Ì¤Ï¡Ä¡©¥À¥¤¥½¡¼¤Î¡Ø¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥Ü¥È¥ë¡Ê470mL¡Ë¡Ù
¤ªÃëº¢¤ËÃæ¿È¤òÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿ô»þ´Ö·Ð¤Ã¤Æ¤â¤Û¤È¤ó¤É²¹ÅÙ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡¢Ìë¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤ÈÎä¤¿¤¤¤Þ¤Þ♡ÊÝ²¹¸ú²Ì¤âÌó58¡î°Ê¾å¤¬6»þ´ÖÂ³¤¯¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢µ¡Ç½ÀÈ´·²¤Ç¤¹¡£
¥³¥Ã¥×¥¿¥¤¥×¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤Î¤Ç¡¢°û¤ß¤¿¤¤Ê¬¤À¤±Ãí¤¤¤Ç»È¤¨¤ë¤Î¤¬´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¢ö
ËÜÉÊ¤ÎÍÆÎÌ¤ÏÌó470mL¡£¥µ¥¤¥º¤ÏÌóÄ¾·Â6.9cm¡ß¹â¤µ24.7cm¤Ç¤¹¡£¥«¥Ð¥ó¤Ë¤¹¤Ã¤Ý¤êÆþ¤ë¤Î¤Ç¡¢»ý¤Á±¿¤Ó¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¤è♡
º£²ó¤Ï¥À¥¤¥½¡¼¤Î¡Ø¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥Ü¥È¥ë¡Ê470mL¡Ë¡Ù¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤É¤ó¤É¤ó¿Ê²½¤¹¤ë¥À¥¤¥½¡¼¤Î¿åÅû¥°¥Ã¥º¡£ÆÃ¤Ë½ë¤¤²Æ¤Ë¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡¢Æü¡¹¤Î¿åÊ¬Êäµë¤Ë°ìÌòÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¥×¥Á¥×¥é¤ÇÇã¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Ï¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢¨µ»öÆâ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤ÏÉ®¼Ô¹ØÆþ»þÅÀ¡Ê2024Ç¯7·î¡Ë¤Ç¤¹¡£Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤êºß¸ËÀÚ¤ì¡¢¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£