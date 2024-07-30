¤ä¤Ã¤Ñ¥»¥ê¥¢¤Ï¤µ¤¹¤¬¤À¤è¡ª¾å¤«¤é¸«¤ë¤ÈÉáÄÌ¤À¤±¤É¡Ä¡©²£¤«¤é¸«¤ë¤ÈÎÉ¤µ¤¬¤ï¤«¤ëÃÏÌ£¥¹¥´¥Ý¡¼¥Á
¾¦ÉÊ¾ðÊó
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥«¥Ë¥«¥óÉÕ¤¥¥å¡¼¥Ö¥Ý¡¼¥Á¡Ê¥Ô¥ó¥¯¡¢¥¤¥¨¥í¡¼¡¢¥Ö¥ë¡¼¡Ë
²Á³Ê¡§¡ï110¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥µ¥¤¥º¡ÊÌó¡Ë¡§½Ä60¡ß²£60¡ß±ü¹Ô62mm
ÈÎÇä¥·¥ç¥Ã¥×¡§¥»¥ê¥¢
¤³¤¦¤¤¤¦¤ÎÍß¤·¤«¤Ã¤¿¡ª¥»¥ê¥¢¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¡Ø¥«¥Ë¥«¥óÉÕ¤¥¥å¡¼¥Ö¥Ý¡¼¥Á¡Ù
º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¥»¥ê¥¢¤Î¿ä¤·³è¥°¥Ã¥º¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¤³¤Á¤é¤Î¥Ý¡¼¥Á¡£¾å¤«¤é¸«¤ë¤È¾®¤µ¤Ê¥µ¥¤¥º¤Î¤è¤¯¤¢¤ë¥Ý¡¼¥Á¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡£
²£¤«¤é¸«¤ë¤È¤³¤ÎÄÌ¤ê¡ª¤«¤Ê¤ê¹â¤µ¤Î¤¢¤ë¥¥å¡¼¥Ö·¿¤Î¥Ý¡¼¥Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÌ¾¤â¡Ø¥«¥Ë¥«¥óÉÕ¤¥¥å¡¼¥Ö¥Ý¡¼¥Á¡Ê¥Ô¥ó¥¯¡¢¥¤¥¨¥í¡¼¡¢¥Ö¥ë¡¼¡Ë¡Ù¡£
¤ª´é¤À¤±¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ä¸ü¤ß¤Î¤¢¤ë¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤Ê¤É¤Ï¡¢100¶Ñ¤Ç¤è¤¯¸«¤«¤±¤ë¿ä¤·³è¥Ý¡¼¥Á¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ê¤éÆþ¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤è¢ö
Âç¤¤á¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤âÍ¾Íµ¤ÇÆþ¤ë¡ª¿ä¤·¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é»ý¤Á±¿¤Ù¤ë¡Ø¥«¥Ë¥«¥óÉÕ¤¥¥å¡¼¥Ö¥Ý¡¼¥Á¡Ù
¡Ø¥«¥Ë¥«¥óÉÕ¤¥¥å¡¼¥Ö¥Ý¡¼¥Á¡Ê¥Ô¥ó¥¯¡¢¥¤¥¨¥í¡¼¡¢¥Ö¥ë¡¼¡Ë¡Ù¤ò¼ÂºÝ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¤³¤ÎÄÌ¤ê¡ª
¥¥å¡¼¥Ö·¿¤Ç¸ü¤ß¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Î©ÂÎÅª¤Ê¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤Ç¤âÆñ¤Ê¤¯¼ýÇ¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥«¥Ë¥«¥óÉÕ¤¤Ê¤Î¤Ç¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤É¤ËÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£Æ©ÌÀ¥Ý¡¼¥Á¤Ê¤Î¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¿ä¤·¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¤â¡¢±ø¤µ¤º¤Ë»ý¤Á±¿¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¢ö
º£²ó¤Ï¥»¥ê¥¢¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¡Ø¥«¥Ë¥«¥óÉÕ¤¥¥å¡¼¥Ö¥Ý¡¼¥Á¡Ê¥Ô¥ó¥¯¡¢¥¤¥¨¥í¡¼¡¢¥Ö¥ë¡¼¡Ë¡Ù¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ô¥ó¥¯¡¢¥¤¥¨¥í¡¼¡¢¥Ö¥ë¡¼¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢¥ì¥Ã¥É¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¡¢¥Ñ¡¼¥×¥ë¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤äÆþ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥«¥é¡¼¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¢ö
¢¨µ»öÆâ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤ÏÉ®¼Ô¹ØÆþ»þÅÀ¡Ê2024Ç¯7·î¡Ë¤Ç¤¹¡£Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤êºß¸ËÀÚ¤ì¡¢¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£