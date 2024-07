『アベンジャーズ/エンドゲーム』(2019)をもって(MCU)を卒業したクリス・エヴァンスが、スティーブ・ロジャース/キャプテン・アメリカ役の再演の可能性について言及した。卒業から早5年、現在の心境やいかに……。

MCUを卒業後、エヴァンスは海外メディアとのインタビューの場でキャプテン・アメリカに関する質問に何度も応じ、時には再演の可能性についても言及してきた。これまでキャップを「再演することはない」と時(2022年7月)もあれば、「絶対とは言いませんが」と時(2023年11月)もあった。

このたび「サンディエゴ・コミコン2024」の場で米との取材に応じたエヴァンスは、キャプテン・アメリカ再演の意思に関する質問を受けると「ないですね」と断言。もう一度「ないです」と繰り返し、可能性を強く否定した。

キャプテン・アメリカといえば、2025年2月にシリーズ第4作『キャプテン・アメリカ:ブレイブ・ニュー・ワールド』が公開予定。同作では「ファルコン&ウィンター・ソルジャー」(2021)で新キャプテン・アメリカを襲名したファルコン/サム・ウィルソン(アンソニー・マッキー)が新たな戦いに挑む。

エヴァンスによれば、キャプテン・アメリカ/ファルコン役のアンソニー・マッキーとは現在も連絡を取り続けているのだとか。「常にテキストを送り合っています。あの映画を観るのが待ちきれません」と語り、あくまでいち観客として見守る姿勢を伝えた。

