¡Ö½éÏ·¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×Ìó1À¤µª¤Ö¤ê¤Î²÷µó¡ªÇÏ½ÑÂåÉ½¥³¡¼¥Á¤¬Æü´©¥²¥ó¥À¥¤¤À¤±¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¡Ö¾¡°ø¡×¤È¤Ï¡Ä ÃÄÂÎ¤Ç½é¥á¥À¥ë
¡Ú¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¡ÛÁí¹çÇÏ½ÑÃÄÂÎ
¡¡¿ÍÇÏ°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö½éÏ·¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤¬¡¢¥Ñ¥ê¤Î¥Ù¥ë¥µ¥¤¥æµÜÅÂ¤Ç¤ª¤è¤½1À¤µª¤Ö¤ê¤Î²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£
❤ £Ó£Å£Ø£Ù ·Ï ÇÏ½ÑÈþ½÷¤ò¸«¤ë¤Ã¡ª¡ª¡ª ❤ ÇÏ½Ñ¤ÇÁ´ÆüËÜ¥¸¥å¥Ë¥¢Âç²ñ2°Ì¤Î·ÐÎò¤ò»ý¤Ä¡Ö£Ó£Å£Ø£Ù·Ï¡×Ä¶¿Íµ¤½÷À¥¿¥ì¥ó¥È¡ª¡ª¡ª
¡¡29Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ñ¥ê¸ÞÎØÁí¹çÇÏ½ÑÃÄÂÎ¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£ÆüËÜÀª¤¬¸ÞÎØ¤ÎÇÏ½Ñ¤Ç¥á¥À¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢1932Ç¯¥í¥¹¸ÞÎØ°ÊÍè¡£Î²²«Åç¤ÇÈó¶È¤Î»à¤ò¿ë¤²¤¿¥Ð¥í¥óÀ¾¤³¤ÈÀ¾ÃÝ°ì¤¬¾ã³²Èô±Û¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤«¤é¼Â¤Ë92Ç¯¤Ö¤ê2¤ÄÌÜ¡¢ÃÄÂÎ¤Ç¤Ï½é¤À¡£
¡¡ÇÏ½Ñ¶¥µ»¤ÏÇÏ¾ì¡¢¾ã³²¡¢Áí¹ç¤Î3¼ïÎà¤«¤é¤Ê¤ë¸Ä¿Í¼ïÌÜ¤È¡¢3¿Í¤Î½Ð¾ìÁª¼êÁ´°÷¤ÎÆÀÅÀ¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤ëÃÄÂÎ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡96Ç¯¥¢¥È¥é¥ó¥¿¸ÞÎØ¤ÇÁí¹çÃÄÂÎ6°ÌÆþ¾Þ¤Ë¹×¸¥¤·¡¢00Ç¯¥·¥É¥Ë¡¼¸ÞÎØ¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÅÚ²°µ£ÌÀ¥³¡¼¥Á¤Ï¡¢¶¥µ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡ÖÇÏ¾ì¤ÏÈþ¤·¤µ¤äÀµ³Î¤µ¤ò¶¥¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Ç¸À¤¦¤È¤³¤í¤ÎSP¤Ç¤¹¤Í¡£¾ã³²¤Ï¾ã³²Êª¤òÍî¤È¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£Áí¹ç¤Ï¤½¤Î2¤Ä¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥¯¥í¥¹¥«¥ó¥È¥ê¡¼¤ÎÍ×ÁÇ¤â¤¢¤ë¡£²°³°¤Ç9Ê¬´ÖÁö¤ë¤¿¤á¡¢ÇÏ¤ÎÂÎÎÏºî¤ê¤ä·ò¹¯´ÉÍý¤Ë¤âµ¤¤ò¸¯¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡Áí¹çÇÏ½Ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿4¿Í¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯Îð¤Ï41.5ºÐ¡£48ºÐ¤ÎÂç´äµÁÌÀ¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢41ºÐ¤Î¸ÍËÜ°ì¿¿¡¢38ºÐ¤ÎËÌÅçÎ´»°¡¢39ºÐ¤ÎÅÄÃæÍø¹¬¡Ê¥ê¥¶¡¼¥Ð¡¼¡Ë¡£¾¼ÏÂÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÃæÇ¯À¤Âå¤À¡£Á°½Ð¤ÎÅÚ²°¥³¡¼¥Á¤¬¸À¤¦¡£
¡ÖÂåÉ½¤Îº¬´ß´ÆÆÄ¤¬¡Ø½éÏ·¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤À¤Ê¡Ù¤È¸À¤Ã¤ÆÌ¾Á°¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÇÏ½Ñ¤Ï·Ð¸³¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤ë¶¥µ»¡£40ºÐÁ°¸å¤¬°ìÈÖ¡¢»é¤¬¾è¤Ã¤¿Ç¯Îð¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£Â¾¹ñ¤Ë¤âµ©¤Ë¼ã¤¤Áª¼ê¤¬¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼çÎÏ¤ÏÂçÂÎ30ºÐ°Ê¾å¤Ç¤¹¡×
¡¡ÆüËÜÀª¤¬¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢1À¤µª¶á¤¯¤òÍ×¤·¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢º£²ó¤Î¾¡°ø¤Ï²¿¤«¡£
¡ÖÇÏ½Ñ¶¥µ»¤Ï²¤½£¤ËÅÁÅý¤¬¤¢¤ê¡¢Âç²ñ¤ÎÂ¿¤¯¤¬²¤½£¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤òµòÅÀ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¿Í¤âÇÏ¤â±óÀ¬¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤³¤¬¥Í¥Ã¥¯¤Ç¤·¤¿¡£º£²ó¡¢Áí¹çÇÏ½Ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿4¿Í¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â±Ñ¹ñ¤Ë10Ç¯¶á¤¯½»¤ß¡¢ÃÃÏ£¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£µ»½ÑÅª¤ÊÌÌ¤Ç¤â¡¢ÇÏ½Ñ¤Ï²¤½£¤¬°ìÈÖ¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×¡ÊÅÚ²°¥³¡¼¥Á¡Ë
¡¡¤â¤È¤â¤ÈÇÏ½ÑÃÄÂÎ¤Ï¡¢21Ç¯ÅìµþÂç²ñ¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤è¤ë1Ç¯±ä´ü¤ä¥ë¡¼¥ëÊÑ¹¹¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¡¢¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¸ÍËÜ¤ÏÅìµþÂç²ñ¤Î¸Ä¿ÍÁí¹çÇÏ½Ñ¤ÇÆüËÜ¿Í¤ÎºÇ¹âµÏ¿¤Ç4°ÌÆþ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤É¡¢ÇÏ½Ñ¤Î²Ð¤òÀä¤ä¤¹¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Ñ¥ê¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯µ»½Ñ¤Î¸¦ïÓ¤ËÎå¤ß¡¢±Ñ¹ñ¤Ç¹ç½É¤â¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸ÞÎØÁ°¤Ë¤Ï¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ë¤Ï¥¸¥ã¥Ã¥¸¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢²¤½£¤ÎÂç²ñ¤Ç¥¸¥ã¥Ã¥¸·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¿³È½¤ò¾·¤¡¢Èà¤é¤ÎÁ°¤ÇÇÏ½Ñ¤òÈäÏª¡£¡Ø¤³¤³¤Ï¤³¤¦¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡Ù¤Ê¤É¤ÈËÜÈÖ¤ÇÌòÎ©¤ÄÍÍ¡¹¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÌã¤¤¡¢¥Ñ¥ê¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÅÚ²°¥³¡¼¥Á¡Ë
¡¡½éÆü¡¢2ÆüÌÜ¤ò½ª¤¨¤¿»þÅÀ¤ÇÆüËÜ¤Ï3°Ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÆü¤Î¾ã³²ÇÏ½Ñ¤òÁ°¤Ë¡¢ËÌÅç¤ÎÇÏ¤¬ÇÏÂÎ¸¡ºº¤ò¥¯¥ê¥¢¤Ç¤¤º¡¢20ÅÀ¸ºÅÀ¡£°ìÅÙ¤Ï½ç°Ì¤ò5°Ì¤ËÍî¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤âÆ¼¥á¥À¥ë¤ò¼ê·«¤ê´ó¤»¤¿¡£
¡¡¿ÍÇÏ°ìÂÎ¤ÎÃÏÆ»¤Ê¶¯²½ºö¤¬¡¢²Ö¤ÎÅÔ¤Ç·ë¼Â¤·¤¿¡£