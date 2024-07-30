¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ÇÂçµ¬ÌÏ¥Ç¥â¡¡ÂçÅýÎÎÁª¹³µÄ¡¢¾×ÆÍ¤â
¡¡¡Ú¥«¥é¥«¥¹¶¦Æ±¡Û¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î¼óÅÔ¥«¥é¥«¥¹Ãæ¿´Éô¤Ç29Æü¡¢ÂçÅýÎÎÁª¤Î¾¡Íø¤òÀë¸À¤·¤¿¥Þ¥É¥¥¥íÂçÅýÎÎ¤Ë¹³µÄ¤¹¤ëÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥Ç¥â¤¬µ¯¤¤¿¡£¥Ç¥âÂâ¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¼ã¼Ô¤Ç¡Ö¼«Í³¤ò¡¢¼«Í³¤ò¡×¤È¶«¤ÓÂçÄÌ¤ê¤òÉõº¿¤·¤¿¡£·Ù»¡¤È¾×ÆÍ¤·¡¢Éé½ý¼Ô¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¤â¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥Ç¥â¤Ë»²²Ã¤·¤¿ÃËÀ¤Ï¡Ö¥Þ¥É¥¥¥íÀ¯¸¢¤Ï¤â¤¦¤¿¤¯¤µ¤ó¤À¡£Áªµó·ë²Ì¤Ï¤¦¤½¤À¡×¤È¸ìµ¤¤ò¶¯¤á¤¿¡£¥Ç¥âÂâ¤ÏÅêÀÐ¤·¡¢·Ù»¡¤ÏºÅÎÞÃÆ¤Ç±þ½·¤·¤¿¡£
¡¡28Æü¤ÎÂçÅýÎÎÁª¤Ç¤Ï¡¢ÆÈºÛ¿§¤ò¶¯¤á¤ë¥Þ¥É¥¥¥íÀ¯¸¢¤Î±Æ¶Á²¼¤Ë¤¢¤ëÁªµó´ÉÍýÅö¶É¤¬¥Þ¥É¥¥¥í»á¾¡Íø¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÌîÅÞÂ¦¤ÏÆ©ÌÀÀ¤Ë·ç¤±¤ë¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤º¡¢È¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£