²ÃÆ£Ãã¡¦°½ºÚÉ×ºÊ¤¬14Ç¯ÌÜ¤Î·ëº§µÇ°Æü¤ò·Þ¤¨¤ë¤â¡ÈËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥ß¥¹¡É
¡¡45ºÐ¤â¤ÎÇ¯¤Îº¹º§¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ª¤Õ¤¿¤ê¤â¡¢º£Ç¯¤Ç·ëº§14Ç¯ÌÜ¡£º£¤âÊÑ¤ï¤é¤º¥é¥Ö¥é¥Ö¤Ç¡¢²Ã¥È¤Á¤ã¤ó¤Ø¤Î°¦¾ð¤ÏÁý¤¹¤Ð¤«¤ê¤È¤«¡£¡Ö»ä¤Î¼ñÌ£¤Ï²ÃÆ£Ãã¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤ë°½ºÚ¤µ¤ó¤Ë²ÃÆ£²È¤ÎÆü¾ï¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û±§ÅÔµÜ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¿©¤Ù¤¿¤¤¡ª²ÃÆ£Ãã¤µ¤ó¤¬Ì£¤ï¤Ã¤¿µðÂçñ»Ò
½Ë¡¦14Ç¯ÌÜ¤Î·ëº§µÇ°Æü¡ª
¡¡ËèÆü¿ÈÂÎ¤¬¶Ã¤¯¤è¤¦¤Ê½ë¤¤Æü¤¬Â³¤¤¤Æ¡¢²ÃÆ£²È¤Ç¤ÏÂÎÄ´´ÉÍý¤ä¡¢²Æ¥Ð¥ÆÂÐºö¤ËÌÀ¤±Êë¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤ÏÂÎÄ´Êø¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¡¡¤³¤Î½ë¤µ¤ÏÉÝ¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤Ç¤â¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤Î²Æ¤À¤«¤é¡¢½ë¤µ¤ò¿á¤Èô¤Ð¤¹¤¯¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç³Ú¤·¤ß¤¿¤¤!¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÀèÆü¤Ï²Ã¥È¤Á¤ã¤ó¤È¡¢Âç¹¥¤¤ÊÍ§¿Í²ÈÂ²¤È±§ÅÔµÜ¤Ø¡£¤Õ¤°ÎÁÍý¤È¤¹¤¾Æ¤¤ò¡¢¤¿¤é¤Õ¤¯¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥·¥á¤Ï±§ÅÔµÜ¤Îñ»Ò!¡¡¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤¬¤¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢Èè¤ì¤¬¿á¤ÃÈô¤Ö¤ª¤¤¤·¤µ¡£¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥¿¥ß¥Ê¤Î¤Ä¤¯¤â¤Î¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤ÏÂçÀÚ¤Ç¤¹¤Í!
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ËÌá¤ë¤È²Ã¥È¤Á¤ã¤ó¤ò¤¸¡¼¤¸¤ÈÊé¤¦¡¢²Ä°¦¤¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Éô²°¤ËÍ·¤Ó¤Ë¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤ª²Û»Ò¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤éÌë¹¹¤«¤·¡£°ì½ï¤Ë±Ç²è¤ò¸«¤¿¤ê¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤Î¤ó¤Ó¤ê²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¡¢³Ú¤·¤¤±§ÅÔµÜÎ¹¹Ô¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤â´°Á´¤ËËº¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢14Ç¯ÌÜ¤Î·ëº§µÇ°Æü¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¾ì½ê¤Ç¤ª²Ö¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÏËº¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¼þ¤ê¤ÎÊý¤¬³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤ª¸ß¤¤¤Ë¡¢ÎÙ¤Ë¤¤¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤ËµÇ°Æü¤ò¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢ÁÇÅ¨¤Ê¿Í¤¿¤Á¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¡¢·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤¡¤È¼Â´¶¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÉ×ÉØ¤ÇÃçÎÉ¤¯¡¢Æü¡¹¤Î¹¬¤»¤ò¤·¤Ã¤«¤ê´¶¤¸¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î²Æ¤Ï¤Ê¤ó¤È¡¢¥É¥ê¥Õ¤ÎÆÃÈÖÊüÁ÷¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹!¡¡»£±Æ¤Ë»ä¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¡¢¤ª¼êÅÁ¤¤¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï³Ø¹»¥³¥ó¥È¤Î¸ø³«¼ýÏ¿¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¤¤ä¡Áµ×¡¹¤ËÎÞ¤¬½Ð¤ë¤Û¤ÉÂçÇú¾Ð¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥É¥ê¥Õ¤ÏÌÌÇò¤¤!¡¡¥»¥Ã¥È¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÉáÃÊ¤È¤ÏÁ´¤¯°ã¤¦¡È·Ý¿Í¡¦²ÃÆ£Ãã¡É¤¬¤¤¤Æ¡¢²Ã¥È¤Á¤ã¤ó¤Î¤ª¾Ð¤¤¤ÏºÇ¹â¤À¤Ê¤È¡¢²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤ªµÒ¤µ¤ó¤â¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¿¤Á¤âÂçÇú¾Ð¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿Í¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¹¬¤»¤Ë¤Ç¤¤ë¡È¾Ð¤¤¡É¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í!¡¡
¡¡½ë¤¤Æü¡¹¤¬¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¯¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Æü¡¹¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿³Ú¤·¤ß¤ò¸«¤Ä¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¸µµ¤¤Ë¡¢²Æ¤ò120¡óËþµÊ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦!
¤«¤È¤¦¡¦¤¢¤ä¤Ê¡ü2011Ç¯¤Ë²ÃÆ£Ãã¤È·ëº§¡£É×¤ò»Ù¤¨¤ë¤¿¤á¡Ö²ð¸î¿¦°÷½éÇ¤¼Ô¸¦½¤¡×¡¢¡Ö²ð¸îÊ¡»ã»Î¼ÂÌ³¼Ô¸¦½¤¡×¤ò½¤Î»