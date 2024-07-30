¡Ú½÷»Ò¥Ð¥¹¥±½ç°ÌÉ½¡ÛÅìµþ¸ÞÎØ¶ä¤ÎÆüËÜ¤Ï¶â¡¦¥¢¥á¥ê¥«¤Ë½éÀï¤ÇÇÔ¤ì4°Ì¥¹¥¿¡¼¥È¡¡Á´¥Á¡¼¥à¤¬Âè1»î¹ç½ªÎ»
¡þ¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯2024 ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë½÷»Ò Í½Áª¥ê¡¼¥°(Âç²ñ4ÆüÌÜ=ÆüËÜ»þ´Ö30Æü¡¢¥Ô¥¨¡¼¥ë¡¦¥â¥í¥ï¶¥µ»¾ì)
¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë½÷»Ò¤Ç¤ÏÍ½Áª¥ê¡¼¥°1»î¹çÌÜ¤¬½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥°¥ë¡¼¥×A¤Ç¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó¤¬Ãæ¹ñ¤Ë1ÅÀº¹¤Ç¾¡Íø¡£¥»¥ë¥Ó¥¢¤Ï¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¤Ë58-55¤Ç¾¡Íø¤·¡¢ÆÀ¼ºÅÀº¹¤Ç¥»¥ë¥Ó¥¢¤¬¼ó°Ì¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥°¥ë¡¼¥×B¤Ç¤Ï³«ºÅ¹ñ¥Õ¥é¥ó¥¹¤¬¥«¥Ê¥À¤Ë¾¡Íø¤·¤Æ¼ó°Ì¡£2°Ì¤Ë¤Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤¬¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥ë¡¼¥×C¤Ç¤Ï¡¢Åìµþ¸ÞÎØ¶ä¥á¥À¥ë¤ÎÆüËÜ¤¬¶â¥á¥À¥ë¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤ÈÂÐÀï¡£¹â¤µ¤Ç¾å²ó¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤ò¤³¤È¤´¤È¤¯¼è¤é¤ì¤ë¤Ê¤ÉÅÀº¹¤òÎ¥¤µ¤ì¡¢76-102¤Ç½éÀï¤òÍî¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥¤¥ÄÂÐ¥Ù¥ë¥®¡¼¤Ï83-69¤Ç¥É¥¤¥Ä¤¬¾¡Íø¤·¡¢ÆüËÜ¤Ï¥°¥ë¡¼¥×4°ÌÈ¯¿Ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£