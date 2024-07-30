ËÜÆü¤ÎÍ½Äê¡Ú·ÐºÑ»ØÉ¸¡Û
¡ÚÆüËÜ¡Û
¸ÛÍÑÅý·×¡Ê6·î¡Ë08:30
Í½ÁÛ¡¡2.6%¡¡Á°²ó¡¡2.6%¡Ê´°Á´¼º¶ÈÎ¨)
Í½ÁÛ¡¡1.24ÇÜ¡¡Á°²ó¡¡1.24ÇÜ¡ÊÍ¸úµá¿ÍÇÜÎ¨)
¡Ú¥æー¥í·÷¡Û
¥Õ¥é¥ó¥¹¼Â¼Á£Ç£Ä£Ð¡ÊÂ®ÊóÃÍ¡Ë¡Ê2024Ç¯ Âè2»ÍÈ¾´ü¡Ë14:30
Í½ÁÛ¡¡0.1%¡¡Á°²ó¡¡0.2%¡ÊÁ°´üÈæ)¡¡
Í½ÁÛ¡¡0.6%¡¡Á°²ó¡¡1.3%¡ÊÁ°Ç¯Èæ)
¥É¥¤¥Ä¼Â¼Á£Ç£Ä£Ð¡ÊÂ®ÊóÃÍ¡Ë¡Ê2024Ç¯ Âè2»ÍÈ¾´ü¡Ë17:00
Í½ÁÛ¡¡0.2%¡¡Á°²ó¡¡0.2%¡ÊÁ°´üÈæ)¡¡
Í½ÁÛ¡¡0.1%¡¡Á°²ó¡¡-0.2%¡ÊÁ°Ç¯Èæ)
Í½ÁÛ¡¡0.2%¡¡Á°²ó¡¡-0.9%¡Êµ¨Ä´Á°Á°Ç¯Èæ)
¥æー¥í·÷¾ÃÈñ¼Ô¿®Íê´¶»Ø¿ô¡Ê³ÎÊóÃÍ¡Ë¡Ê7·î¡Ë18:00
Í½ÁÛ¡¡-13.0¡¡Á°²ó¡¡-13.0¡Ê¥æー¥í·÷¾ÃÈñ¼Ô¿®Íê´¶)
¥æー¥í·÷·Ê¶·´¶»Ø¿ô¡Ê7·î¡Ë18:00
Í½ÁÛ¡¡95.3 ¡¡Á°²ó¡¡95.9 ¡Ê·Ê¶·´¶»Ø¿ô)
¥æー¥í·÷¼Â¼Á£Ç£Ä£Ð¡ÊÂ®ÊóÃÍ¡Ë¡Ê2024Ç¯ Âè2»ÍÈ¾´ü¡Ë18:00
Í½ÁÛ¡¡0.1%¡¡Á°²ó¡¡0.3%¡ÊÁ°´üÈæ)¡¡
Í½ÁÛ¡¡0.5%¡¡Á°²ó¡¡0.4%¡ÊÁ°Ç¯Èæ)
¥É¥¤¥Ä¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡ÊÂ®Êó¡Ë¡Ê7·î¡Ë21:00
Í½ÁÛ¡¡0.4%¡¡Á°²ó¡¡0.1%¡ÊÁ°·îÈæ)¡¡
Í½ÁÛ¡¡2.2%¡¡Á°²ó¡¡2.2%¡ÊÁ°Ç¯Èæ)
Í½ÁÛ¡¡0.5%¡¡Á°²ó¡¡0.2%¡ÊÄ´ÏÂ¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡ÊHICP¡Ë¡¦Á°·îÈæ)
Í½ÁÛ¡¡2.6%¡¡Á°²ó¡¡2.5%¡ÊÄ´ÏÂ¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡ÊHICP¡Ë¡¦Á°Ç¯Èæ)
¡Ú¥¹¥¤¥¹¡Û
KOF¥¹¥¤¥¹Àè¹Ô»Ø¿ô¡Ê7·î¡Ë16:00
Í½ÁÛ¡¡102.6¡¡Á°²ó¡¡102.7¡ÊKOF¥¹¥¤¥¹Àè¹Ô»Ø¿ô)
¡ÚÊÆ¹ñ¡Û
½»Âð²Á³Ê»Ø¿ô¡Ê5·î¡Ë22:00
Í½ÁÛ¡¡0.2%¡¡Á°²ó¡¡0.2%¡ÊÁ°·îÈæ)
S¡õP¥±ー¥¹¥·¥éー½»Âð²Á³Ê¡Ê20ÅÔ»Ô¡Ë¡Ê5·î¡Ë22:00
Í½ÁÛ¡¡N/A¡¡Á°²ó¡¡7.2%¡ÊÁ°Ç¯Èæ)
JOLTSµá¿Í·ï¿ô¡Ê6·î¡Ë23:00¡¡
Í½ÁÛ¡¡805.0Ëü¿Í¡¡Á°²ó¡¡814.0Ëü¿Í¡ÊJOLTSµá¿Í·ï¿ô)
¥³¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥Üー¥É¾ÃÈñ¼Ô¿®Íê´¶»Ø¿ô¡Ê7·î¡Ë23:00
Í½ÁÛ¡¡99.9¡¡Á°²ó¡¡100.4¡Ê¥³¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥Üー¥É¾ÃÈñ¼Ô¿®Íê´¶»Ø¿ô)
¢¨Í½Äê¤ÏÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¸ÛÍÑÅý·×¡Ê6·î¡Ë08:30
Í½ÁÛ¡¡2.6%¡¡Á°²ó¡¡2.6%¡Ê´°Á´¼º¶ÈÎ¨)
Í½ÁÛ¡¡1.24ÇÜ¡¡Á°²ó¡¡1.24ÇÜ¡ÊÍ¸úµá¿ÍÇÜÎ¨)
¡Ú¥æー¥í·÷¡Û
¥Õ¥é¥ó¥¹¼Â¼Á£Ç£Ä£Ð¡ÊÂ®ÊóÃÍ¡Ë¡Ê2024Ç¯ Âè2»ÍÈ¾´ü¡Ë14:30
Í½ÁÛ¡¡0.1%¡¡Á°²ó¡¡0.2%¡ÊÁ°´üÈæ)¡¡
Í½ÁÛ¡¡0.6%¡¡Á°²ó¡¡1.3%¡ÊÁ°Ç¯Èæ)
¥É¥¤¥Ä¼Â¼Á£Ç£Ä£Ð¡ÊÂ®ÊóÃÍ¡Ë¡Ê2024Ç¯ Âè2»ÍÈ¾´ü¡Ë17:00
Í½ÁÛ¡¡0.2%¡¡Á°²ó¡¡0.2%¡ÊÁ°´üÈæ)¡¡
Í½ÁÛ¡¡0.1%¡¡Á°²ó¡¡-0.2%¡ÊÁ°Ç¯Èæ)
Í½ÁÛ¡¡0.2%¡¡Á°²ó¡¡-0.9%¡Êµ¨Ä´Á°Á°Ç¯Èæ)
¥æー¥í·÷¾ÃÈñ¼Ô¿®Íê´¶»Ø¿ô¡Ê³ÎÊóÃÍ¡Ë¡Ê7·î¡Ë18:00
Í½ÁÛ¡¡-13.0¡¡Á°²ó¡¡-13.0¡Ê¥æー¥í·÷¾ÃÈñ¼Ô¿®Íê´¶)
¥æー¥í·÷·Ê¶·´¶»Ø¿ô¡Ê7·î¡Ë18:00
Í½ÁÛ¡¡95.3 ¡¡Á°²ó¡¡95.9 ¡Ê·Ê¶·´¶»Ø¿ô)
¥æー¥í·÷¼Â¼Á£Ç£Ä£Ð¡ÊÂ®ÊóÃÍ¡Ë¡Ê2024Ç¯ Âè2»ÍÈ¾´ü¡Ë18:00
Í½ÁÛ¡¡0.1%¡¡Á°²ó¡¡0.3%¡ÊÁ°´üÈæ)¡¡
Í½ÁÛ¡¡0.5%¡¡Á°²ó¡¡0.4%¡ÊÁ°Ç¯Èæ)
¥É¥¤¥Ä¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡ÊÂ®Êó¡Ë¡Ê7·î¡Ë21:00
Í½ÁÛ¡¡0.4%¡¡Á°²ó¡¡0.1%¡ÊÁ°·îÈæ)¡¡
Í½ÁÛ¡¡2.2%¡¡Á°²ó¡¡2.2%¡ÊÁ°Ç¯Èæ)
Í½ÁÛ¡¡0.5%¡¡Á°²ó¡¡0.2%¡ÊÄ´ÏÂ¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡ÊHICP¡Ë¡¦Á°·îÈæ)
Í½ÁÛ¡¡2.6%¡¡Á°²ó¡¡2.5%¡ÊÄ´ÏÂ¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡ÊHICP¡Ë¡¦Á°Ç¯Èæ)
¡Ú¥¹¥¤¥¹¡Û
KOF¥¹¥¤¥¹Àè¹Ô»Ø¿ô¡Ê7·î¡Ë16:00
Í½ÁÛ¡¡102.6¡¡Á°²ó¡¡102.7¡ÊKOF¥¹¥¤¥¹Àè¹Ô»Ø¿ô)
¡ÚÊÆ¹ñ¡Û
½»Âð²Á³Ê»Ø¿ô¡Ê5·î¡Ë22:00
Í½ÁÛ¡¡0.2%¡¡Á°²ó¡¡0.2%¡ÊÁ°·îÈæ)
S¡õP¥±ー¥¹¥·¥éー½»Âð²Á³Ê¡Ê20ÅÔ»Ô¡Ë¡Ê5·î¡Ë22:00
Í½ÁÛ¡¡N/A¡¡Á°²ó¡¡7.2%¡ÊÁ°Ç¯Èæ)
JOLTSµá¿Í·ï¿ô¡Ê6·î¡Ë23:00¡¡
Í½ÁÛ¡¡805.0Ëü¿Í¡¡Á°²ó¡¡814.0Ëü¿Í¡ÊJOLTSµá¿Í·ï¿ô)
¥³¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥Üー¥É¾ÃÈñ¼Ô¿®Íê´¶»Ø¿ô¡Ê7·î¡Ë23:00
Í½ÁÛ¡¡99.9¡¡Á°²ó¡¡100.4¡Ê¥³¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥Üー¥É¾ÃÈñ¼Ô¿®Íê´¶»Ø¿ô)
¢¨Í½Äê¤ÏÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹