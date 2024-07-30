ÅÅÇÈ¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ç¤â ±ÒÀ±·ÐÍ³¤Ç¶ÛµÞÄÌ¿®²ÄÇ½¤Ë iPhone¤Î°ìÉôµ¡¼ï¤Ç
¡¡iPhone¤Î°ìÉô¤Îµ¡¼ï¤Ç¤Ï¡¢30Æü¤«¤éÅÅÇÈ¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¾ì½ê¤«¤é¤â¶ÛµÞ»þ¤Ë¤Ï±ÒÀ±¤È¥Ç¡¼¥¿ÄÌ¿®¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛiPhone¤Î°ìÉôµ¡¼ï¤Ç±ÒÀ±·ÐÍ³¤Î¶ÛµÞSOS
¡¡Apple¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¤³¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¡¢±ÒÀ±¤Î¼þÇÈ¿ô¤ò´¶ÃÎ¤¹¤ë¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤òÆâÂ¢¤·¤¿iPhone14¤È15¤Ç¡¢30Æü¤«¤éÍøÍÑ¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£ÅÅÇÈ¤ÎÄÌ¤¸¤Ê¤¤¾ì½ê¤ÇµßµÞ¤Ê¤É¤Î½õ¤±¤ò¸Æ¤Ó¤¿¤¤¾ì¹ç¡¢±ÒÀ±¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Æ¥¥¹¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®¤·¡¢¤±¤¬¤Î¾õÂÖ¤äµï¾ì½ê¤Ê¤É¤òÃÎ¤é¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡±ÒÀ±¤È¤ÎÄÌ¿®¤Ï¾å¶õ¤Ë¾ã³²Êª¤Î¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ç¹Ô¤¤¡¢ÄÌ¿®´Ä¶¤¬¤è¤±¤ì¤Ð15ÉÃ¤Û¤É¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¼õ¿®¤¬²ÄÇ½¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Apple¤Ï¡¢¤³¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ2Ç¯´Ö¤ÏÌµÎÁ¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë