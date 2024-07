TWICEの日本人メンバーMINA、SANA、MOMOの3名からなるユニットMISAMOの2ndミニアルバムが、2024年10月30日(水)に発売される。現時点でタイトルは未定となっている。先日、ヤンマースタジアム長居、味の素スタジアム、日産スタジアムにて、計6日間の<TWICE 5TH WORLD TOUR ‘READY TO BE’ in JAPAN SPECIAL>公演を完走し終えたばかりのTWICEだが、MISAMOは、MISAMO JAPAN 1stミニアルバム『Masterpiece』から「Behind The Curtain」「Do not touch」の2曲を披露し、スタジアムの会場を大いに沸かせたところだ。