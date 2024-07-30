¡Ö°½À¥¤Ï¤ë¤«¤È¤ÎÇ®°¦¤¬¸¶°ø¤«¡×SixTONES¥¸¥§¥·¡¼¡¢¡È¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ç°ÛÊÑ¡É¤âÅÄÃæ¼ù¤Î¡Ö°ÕÌ£¿¼¥È¡¼¥¯¡×¤Ë¾Î»¿¤ÎÀ¼
¡¡7·î27Æü¡¢¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖSixTONES¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¥µ¥¿¥Ç¡¼¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ë¤Ë¡¢SixTONES¡¦¥¸¥§¥·¡¼¤ÈÅÄÃæ¼ù¤¬½Ð±é¤·¤¿¡£Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Î¤Î¥È¡¼¥¯¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¸¥§¥·¡¼¤È¤¤¤¨¤ÐÀèÆü¡¢°½À¥¤Ï¤ë¤«¤È¤ÎÇ®°¦¤¬½µ´©»ï¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¡¢À¤´Ö¤òÁû¤¬¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢Èà¤¬¥é¥¸¥ª¤Ç²¿¤«¸ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÃ¤ËÇ®°¦¤Ë´Ø¤·¤Æ¿¨¤ì¤ë¾ìÌÌ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¥È¡¼¥¯¤Î¼õ¤±Åú¤¨¤ËÇÆµ¤¤¬¤Ê¤¯¡¢¸¶°øÉÔÌÀ¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¹ðÇò¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ø°½À¥¤µ¤ó¤Î·ï¤Ç°ìÉô¿Éíå¤Ê°Õ¸«¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤ë¤«¤éÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡Ù¡Ø¤¢¤Þ¤ê¿¼¤¯¹Í¤¨¤¹¤®¤Ê¤¤¤Ç¡£Á´¿ÍÎà¤Ë¹¥¤«¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¤«¤é¡Ù¡Ø¿´¤Ê¤·¤«¥¸¥§¥·¡¼¤ÎÀ¼¤¬¸µµ¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÀÅ¤«¤Ç¡¢¤º¤Ã¤È¿´¤¬ÄË¤«¤Ã¤¿µã¡£¥¸¥§¥·¡¼¡¢¼é¤Ã¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤´¤á¤ó¤Í¡Ù¤Ê¤É¤È¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÅÄÃæ¤¬ÈÖÁÈ¤Î½ªÈ×¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤éÆÏ¤¤¤¿¡Ö1±ß¤Ç¤â¥·¥ã¥Ð¤¯°Â¤¤Çã¤¤Êª¤ò¤¹¤ëÅÄÃæ¡£¥µ¥¿¥¹¥Ú¥¥Ã¥º¤Î¤ß¤ó¤Ê¤³¤¦¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÊÙ¶¯¤·¤è¤¦¤Í¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤ÈÅÄÃæ¤Ï¡¢Çã¤¤Êª¹¥¤¤ò¥¤¥¸¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²¿¤«¤ò°Â¤¯¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¤¤¤¤¤³¤È¤À¤è¤Ê¡ª¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¥µ¥¿¥¹¥Ú¥¥Ã¥º¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ï¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¥¤¥ä¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¦¿Í¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡¡¤³¤¦¤¤¤¦¡È¥Á¥¯¥Á¥¯¸ÀÍÕ¡É¤ò¸À¤¦¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤è¤¦¤Í¡×¤È¡¢¾éÃÌº®¤¸¤ê¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤¹¤ë¤È°ìÉô¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÄÃæ¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²±Â¬¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÅÄÃæ¤È¤¤¤¨¤ÐºòÇ¯¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤ÎÃæ¤Ç¡È°¦¤¹¤ë¿Í¡É¤È¤¤¤¦¥È¡¼¥¯¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¡¢¡Ø¥Ü¥¯¤ÏÀäÂÐÅª¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¹¤Í¡£²ÈÂ²¤è¤ê¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤ó¤Ç¡Ù¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÅÄÃæ¤Ï¡Ø¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃæ¤ÇÍ¥Îô¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ù¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ø¥¸¥§¥·¡¼¤ò¼é¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»à¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¡Ù¤È¡¢¥¸¥§¥·¡¼¤Ø¤Î¶¯¤¤°¦¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ëº£²ó¤Î¥é¥¸¥ª¤Ç¡¢¸µµ¤¤Î¤Ê¤¤¥¸¥§¥·¡¼¤ÎÁ°¤Ç¥È¡¼¥¯¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡È¥Á¥¯¥Á¥¯¸ÀÍÕ¤ò¤ä¤á¤è¤¦¡É¤ÈÁÊ¤¨¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ø¼ù¤Ã¤Æ¥µ¥¤¥³¡¼¡ª¡¡¤Û¤ó¤ÈÍ¥¤·¤¤¤·¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤·¥Ç¥¤ëÃË¤ÇÂç¹¥¤¤À¤¾¡Ù¡Ø¤º¤Ã¤ÈÌÀ¤ë¤¯À¼Ä¥¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Ãý¤Ã¤Æ¡¢¥¸¥§¥·¡¼¤ÎÁÇ¤Î¤Ç¤«¤¤¾Ð¤¤À¼¤â°ú¤½Ð¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤ÏÎ®¤ì¤Èµ÷Î¥´¶¾å¼ê¤¯»È¤Ã¤Æ¡Ö¥Á¥¯¥Á¥¯¸ÀÍÕ¤Ï¤ä¤á¤è¤¦¤Í¡×¤ÇÄù¤á¤ë¡£»Å»ö¿Í¤¹¤®¤ä¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡£¤³¤ì¤¬ÅÄÃæ¼ù¤ÎBIGLOVE¤À¡Ù¡Ø¼ù¤¯¤ó¤ÏËÜÅö¤ËÌ¿¤ò¤«¤±¤Æ¥¸¥§¥·¡¼¤¯¤ó¤ò¼é¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤Í¡Ù¤È¾Î»¿¤¹¤ëÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¤·¤«¤·°ìÊý¤Ç¡Ö¥Á¥¯¥Á¥¯¸ÀÍÕ¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î(¥ê¥¹¥Ê¡¼¤¬¥Ï¥é¥Ï¥é¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡Ë¾õ¶·ºî¤Ã¤¿¤Î¥¸¥§¥·¡¼¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤¬¤ë¤Ê¤É¡¢ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ëº£²ó¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡£¤Ï¤¿¤·¤Æ¡¢ÅÄÃæ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¤è¤ê¥¸¥§¥·¡¼¤Î±ê¾å¤ÏÄÀÀÅ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£