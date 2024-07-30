°ì»À²½ÃºÁÇÃæÆÇ¤Ç²ÈÂ²8¿ÍÈÂÁ÷¡Ä¥Õ¥¡¥ë¥«¥ª¤ÎºÊ¤¬»öÂÖÀâÌÀ ¡ÖÀ¤³¦¤¬°ú¤Ã¤¯¤êÊÖ¤Ã¤Æ¸«¤¨¤¿¡×

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🚨¡ÉUn sustito¡É
🐯La esposa de Falcao y una de sus hijas pasaron la noche en la Clínica Jorge Cavelier Gaviria
Ⓜ️Millonarios informó que se encuentran fuera de peligro
📻#ElVbarCaracol de lunes a viernes de 2 a 4pm por @CaracolRadio https://t.co/lQzxAqjnsr pic.twitter.com/sxQjTzP6y5
— El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) July 27, 2024
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