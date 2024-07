【NewDays×サンリオ】キャラクターをイメージしたスイーツ・パンが登場するよ〜先着でもらえるクリアファイル＆ステッカーも見逃せない。

JR東日本クロスステーション リテールカンパニーが運営するNewDaysは、2024年7月30日から「NewDays×サンリオキャラクター コラボキャンペーン」を開催します。ここだけのコラボ商品や先着で貰えるオリジナルデザインアイテムもあるので要チェックです。

可愛いコラボ商品に心が躍る!

8月19日までの期間、一部を除くNewDaysでサンリオキャラクターとコラボした可愛い商品が登場します。すべて数量限定で無くなり次第終了となるため、気になる人は早めにゲットするのが良さそう。

・焼きプリンみたいなドーナツ

カスタードクリームを練り込んだドーナツに、プリン風味のチョコをコーティングした商品です。パッケージは全部で3種類で、価格は155円。

・太っちょマカロン(ミルク)

フレッシュなバターをベースにしたクリームに、ミルクジャムを使ったマカロンです。価格は398円。

・太っちょマカロン(アップルシナモン)

シナモンのスパイシーな香り、ほのかな甘さのクリーム、その中に隠されたみずみずしいりんごジャムが特徴のマカロン。価格は398円です。

・太っちょマカロン(プリン)

ミルクのコクと卵のまろやかな風味を楽しめる、シンプルな味わいのカスタードプリンをイメージした商品です。価格は398円。

・プリン大福

バニラ香るカスタードホイップとカラメルソースを、もちもちの大福生地で包んだレトロプリン風味の大福です。価格は180円。

・港シフォン シナモン紅茶

生地・クリーム共に薫り高い紅茶を感じられる、シナモン紅茶のシフォンケーキ。価格は410円にです。

・プリンチョコづくし

クリームシートを折り込んだパン生地にカラメルプリン風チョコダイスをのせ、プリン風味のビスケット生地を被せて焼き上げて「ポムポムプリン」をイメージした商品です。価格は160円。

・アップルリボンデニッシュ

「ハローキティ」のリボンをイメージしたデニッシュで、シャキシャキとしたりんごが楽しめます。価格は155円です。

また、期間中はPanestの人気商品を限定パッケージで販売します。

・国産アップルパイ

青森県産りんごとカスタード風クリームを、りんご型のパイで包んだ商品です。価格は190円。

・ジューシーなフレンチトースト

じゅわっとした甘さを感じられる、厚ぎりで満足感のあるフレンチトーストです。価格は160円。

・もちっとサンド (メープル&マーガリン)

国産小麦のパンケーキ生地に、メープルジャムとマーガリンをサンドした商品。価格は150円です。

・ハムチーズクロワッサン

ハムとチーズクリームが相性抜群のクロワッサンです。価格は160円。

先着で「オリジナルクリアファイル」がもらえる

そして、コラボ商品1品以上を含む、700円以上購入した人に、キャンペーンでしか手に入らないオリジナルクリアファイルを先着でプレゼント。数量限定で各店舗無くなり次第終了です。週替わりでデザインが変わります。

なお、「700円以上購入」には、たばこ・雑誌・書籍・新聞・郵券類(Suicaカード・プリペイドカードなど)や公共料金などの収納代行・Suicaチャージ・チケット類・サービス品(コピーサービス・宅急便など)・カプセルトイ(機械で販売している商品)・レジ袋等は含まれないのでご注意を。

また、商品の無料引換・値引き・割引実施時は、無料引換・値引き・割引等が反映された後の合計金額が対象となります。

さらに、キリンビバレッジの対象商品を2本同時に購入すると、このキャンペーンでしか手に入らないオリジナルステッカーがもらえます。ステッカーは各店舗30枚限定で、無くなり次第終了です。1会計につき1枚となります。対象商品は以下全16商品です。

・午後の紅茶ブランド

・生茶ブランド

・イミューズブランド

・おいしい免疫ケアブランド

(C)2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L652281

※価格はすべて税込です。

※一部画像は公式サイトより。