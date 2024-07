滑らかリッチで濃厚！ 北海道・中標津の生乳を100％使用した、ふわふわ神食感の絶品ソフト（東京・中目黒）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は東京・中目黒にオープンしたソフトクリーム専門店。素材のよさが光るミルクソフトをペロリ! 駅近だから行きたいときにすぐ行けます。

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載!

North Cream 中目黒店(東京・中目黒)

店舗の外観 出典:m.m.さん

2024年7月8日、東急東横線・東京メトロ日比谷線、中目黒駅南改札を出て東口2出口から徒歩約1分のところにオープンした「North Cream 中目黒店」は、北海道・札幌に本店を構えるソフトクリーム専門店です。

ビタミンカラーが特徴 出典:vacance loveさん

現在、ノースクリームのソフトクリーム開発者である関 十久子氏が北海道を訪れた際、現地のソフトクリームがあまりにもおいしいことに感動し、北海道のソフトクリームを東京で出店したいと思ったそう。当時、ソフトクリームのレシピ研究者を探していた運営元の株式会社ノーストラックス代表・石田正宏氏に“ソフトクリームの専門店を出したいので、レシピを作らせてほしい”と頼み込んだという逸話も。

ノーストラックスは元々は、北海道で⾞両関係事業をメインに展開している企業でしたが、コロナ禍で苦戦を強いられている道内の酪農家を応援したい思いも重なり、本気のソフトクリーム作りを決意。

中標津牧場 写真:お店から

石田氏は原材料となる牛乳を100本以上飲み歩き、道内有数の酪農エリア・中標津の牛乳を選びました。さらに、全国各地のソフトクリームを食べ歩き、試作を繰り返しながら、独自のレシピが完成。構想から3年の月日を費やし、2022年に中標津の牧場直送の新鮮な生乳のみを使用したソフトクリームブランド「NORTH CREAM」を設立します。

カルピジャーニのマシン 写真:お店から

店内には、イタリア製のソフトクリームメーカー・カルピジャーニのマシンを設置。数百種の硬さや温度調節が可能なので、毎日の気温に合わせて最適な食感と温度を選んで提供しています。

ソフトクリーム 写真:お店から

看板メニューの「ソフトクリーム」各650円は、ワッフルとメープルクリスピーの2種類のコーン、またはカップから選べます。材料の絶妙な配合と食感にこだわったソフトは、甘すぎないのに濃厚。軽くて滑らかな舌触りがクセになります。

ほかには、「コーヒーゼリーソフト」750円や「月替わりのフレーバーソフト」700円なども。

外にはちょっとしたスペースも 出典:S・ハンセンさん

残念ながら店内にイートインスペースはありませんが、ビル脇にベンチを用意。仕事やショッピングの合間に一息つく際に、利用できます。

また、毎週水曜日の定休日と火曜日(20:00閉店)以外、22:00まで営業しています。飲んだ後の〆や夜道の散歩のおともにも、よさそうです!

食べログレビュアーのコメント

ミルキーな味わいのソフトクリーム 出典:ひまなんさん

『・ミルク/メイプルクリスピーコーン(650円)

暑いこともあって、購入してすぐに溶け始めちゃうから注意!

頬張れば脂肪分多めでかなりミルキーな味わい。

甘すぎないので大きめサイズですがするっといけちゃいます。

カップ、ワッフルコーン、と他にもあり全て同価格。

折角なので珍しいメイプルクリスピーにしたら、軽くてサクサク食感!

ほんのりメイプルの甘さが美味でした』(ひまなんさん)

コーンは種類を選べます 出典:m.m.さん

『お友達のSNSで早速行ってみた

中標津の牧場の生乳

酪農家さんの応援事業とあります

北海道のことあまり知らないのであとから地図で位置確認したら知床の方面。

コーンはメイプルクリスピーとワッフルの2種類から選べて もちろんカップもある

私はミルクのソフトクリームをワッフルで。美味!この上なく、高品質。甘さもグッド。あっという間に完食。また行きます』(m.m.さん)

※価格はすべて税込。

<店舗情報>◆North Cream 中目黒店住所 : 東京都目黒区上目黒2-14-1TEL : 不明の為情報お待ちしております

