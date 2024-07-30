¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÁª¼ê3¿Í¤Ë¡È»¦³²¡É¶¼Ç÷¥á¡¼¥ë¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¸¡»¡Åö¶É¤¬ÁÜºº³«»Ï
¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÁª¼ê3¿Í¤Ë¶¼Ç÷¥á¡¼¥ë¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¸¡»¡Åö¶É¤Ï¡¢»¦³²¤¹¤ë¤È¶¼Ç÷¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÁÜºº¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
AFPÄÌ¿®¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÁª¼ê3¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢¶¼Ç÷¥á¡¼¥ë¤¬Á÷¿®¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¸¡»¡Åö¶É¤Ï¡¢»¦³²¤¹¤ë¤È¶¼Ç÷¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÁÜºº¤ò»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸½ÃÊ³¬¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥é¥ó¤ä¤½¤ÎÂ¾¤Î¹ñ¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ÎÁª¼ê¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢26Æü¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ë¸Ä¿Í¾ðÊó¤¬ÉÔÀµ¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë»öÂÖ¤âµ¯¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥µ¥¤¥Ð¡¼ÈÈºáÂÐºö¶É¤¬¡¢¥Ç¡¼¥¿¤òºï½ü¤¹¤ëÁ¼ÃÖ¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¤ËÂÐ¤·¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯´ü´ÖÃæ¡¢¥¤¥é¥ó¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤è¤ë¼«¹ñ¤ÎÁª¼ê¤ä´Ñ¸÷µÒ¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Æ¥í¹¶·â¤ÎÀøºßÅª¶¼°Ò¤¬¤¢¤ë¤È·Ù¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Âç²ñ¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÁª¼êÃÄ¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹·Ù»¡¤È·ûÊ¼¤Ë¤è¤êÁª¼êÂ¼¤«¤é¶¥µ»¾ì¤Ë¤¤¤¿¤ë¤Þ¤Ç¡¢24»þ´ÖÂÖÀª¤Ç·Ù¸î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£