¡Ú¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¡Û¥¢¥È¥é¥ó¥¿¸ÞÎØ¡ÖÀî¸ýÇ½³è¡×¤ò×Ç×Ê¤µ¤»¤ë¡Ä¿·¼é¸î¿À¡Ö¾®µ×ÊÝÎè±û¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡×¤¬¥Þ¥êÀï¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¤¿¡È¥Ó¥Ã¥°¥»¡¼¥Ö¡É
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼ÃË»Ò¤Ç¡¢½éÀï¤Î¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÀï¤Ï²¡¤·¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é1¡Ý1¤Ç°úÊ¬¤±¤¿¥Þ¥ê¡£27Æü¤ÎÂç²ñ2ÆüÌÜ¡¢Âè1»î¹ç¤Ç¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤¬¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ë4¡Ý2¤Ç¾¡¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥Þ¥ê¤ÏºÇ½ªÀï¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¤òÁ°¤Ë¡¢ÆüËÜ¤«¤é¾¡ÅÀ3¤òÃ¥¤¨¤Ð¼ó°Ì¤ËÎ©¤Æ¤ë¤·¡¢ºÇ½ªÀï¤Ï¥É¥í¡¼¤Ç¤â¥Ù¥¹¥È8¤Ë¿Ê½Ð¤Ç¤¤ë¡£¤³¤Î¤¿¤á¥Þ¥ê¤ÏÆüËÜ¤ËÂÐ¤·¤Ê¤ê¤Õ¤ê¹½¤ï¤º¾¡ÅÀ3¤òÁÀ¤¤¤ËÍè¤¿¡£
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¤ß¤ë¡Û¡ÖWÇÕÍ½Áª¤Ë¤â¸Æ¤Ð¤ì¤½¤¦¤Ê¥×¥ì¡¼¡×¤ò¸«¤»¤¿Áª¼ê¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç¡Ö¤´²ÈÂ²¸ø³«¡×¤·¤Æ¤¤¤¿¡¡¥Þ¥êÀï¤Ç³èÌö¤·¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â
¡¡¤Þ¤ºÁ°È¾¤Ï¥ê¥¹¥¯¤òÅ°ÄìÅª¤ËÇÓ¤·¡¢¥ê¥È¥ê¡¼¥È¤·¤Æ¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼ÁÀ¤¤¡£Á°Àþ¤«¤é¥×¥ì¥¹¤ò³Ý¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤»¤º¡¢ÁÇÁá¤¯µ¢¿Ø¤·¤Æ¤Ï¥í¥ó¥°¥Ñ¥¹¤«¤é¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤¦¤«¤¬¤Ã¤¿¡£CF¤Î¥·¥§¥¤¥¯¥Ê¡¦¥É¥¥¥ó¥Ó¥¢¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡È¸Ä¤ÎÎÏ¡É¤ÇÆüËÜ¤òÎ¿²ï¤¹¤ëÁª¼ê¤¬¿ôÂ¿¤¯¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¡¡ÂÐ¤¹¤ëÆüËÜ¤ÏÁ°È¾1Ê¬¤ËFWºÙÃ«¿¿Âç¤¬MF¹ÓÌÚÎËÂÀÏº¤È¤Î¥ï¥ó¥Ä¡¼¤«¤é¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤ì¤ÏÁê¼ê¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ËÁË¤Þ¤ì¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÆüËÜ¤ÏFWÀÆÆ£¸÷µ£¤äMF»³ËÜÍý¿Î¤é¤¬²Ì´º¤Ë¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤È¤´¤È¤¯¥Þ¥ê¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ËÁø¤¤¡¢¥´¡¼¥ëÏÈ¤ò¤È¤é¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÆüËÜ¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤ËÁ°È¾11Ê¬¡¢¥Þ¥ê¤¬ºÇ½é¤Î·èÄêµ¡¤ò¤Ä¤«¤à¡£CBÀ¾ÈøÎ´Ìð¤ÎÉÔÉ¬Í×¤Ê¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç¤Î¹¶¤á¾å¤¬¤ê¤ò¥«¥Ã¥È¤·¤¿FW¥Æ¥£¥¨¥â¥³¡¦¥Ç¥£¥¢¥é¤¬¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¥·¥ç¡¼¥È¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ò»Å³Ý¤±¤ë¡£
¡¡¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢¤ËÆþ¤Ã¤¿¥Ç¥£¥¢¥é¤ÏSB´Øº¬Âçµ±¤ò¤«¤ï¤·¤¶¤Þ¡¢¤¹¤«¤µ¤º¥·¥å¡¼¥È¡£¥Ë¥¢¥µ¥¤¥É¤Î¶¹¤¤¤È¤³¤í¤òÁÀ¤Ã¤¿°ì·â¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢GK¾®µ×ÊÝÎè±û¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¤¬±¦¼ê¤Ç¥Ö¥í¥Ã¥¯¤·¤ÆCK¤ËÆ¨¤ì¤ë¡£¤â¤·¤â¤³¤ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢ÂçÎÌ¼ºÅÀ¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢GK¾®µ×ÊÝ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ó¥»¡¼¥ÖÂè1¹æ¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£
±¿¤âÆüËÜ¤ËÌ£Êý
¡¡ÆüËÜ¤ÏÁ°È¾28Ê¬¤ËÀÆÆ£¤¬¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤â¥Ö¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¡¢39Ê¬¤Ë¤ÏMFÆ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤«¤é¹ÓÌÚ¤¬Á°Àþ¤ËÈô¤Ó½Ð¤¹¤â¥Ü¡¼¥ë¤ò¼ý¤á¤¤ì¤Ê¤¤¡£¤¹¤ë¤È44Ê¬¡¢±¦SB¥¢¥á¥É¡¦¥Ç¥£¥ª¥Þ¥ó¥Ç¤¬±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é°ÕÉ½¤òÆÍ¤¤¤¿¥í¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¡£¤·¤«¤·¤³¤ì¤âGK¾®µ×ÊÝ¤¬»ØÀè¤Ç¥Ç¥£¥Õ¥ì¥¯¥È¤·¤Æº¸CK¤ËÆ¨¤ì¤ë¡£¥Õ¥¡¥¤¥ó¥»¡¼¥ÖÂè2¹æ¤È¸À¤¨¤ë¡£
¡¡Á°È¾¤ò0¡Ý0¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¤¿¤á¡¢¸åÈ¾¤Î¥Þ¥ê¤Ï¥«¥¦¥ó¥¿¡¼ÁÀ¤¤¤«¤é¥Ý¥¼¥Ã¥·¥ç¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÊÑ¤¨¤ÆÆüËÜ¥´¡¼¥ë¤Ë½±¤¤¤«¤«¤Ã¤¿¡£¸åÈ¾11Ê¬¤Ë¤Ï±¦¥µ¥¤¥É¤Ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò°Ü¤·¤¿¥Ç¥£¥¢¥é¤¬¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤«¤éÈ´¤±½Ð¤ÆGK¤È1ÂÐ1¤Ë¤Ê¤ê¤«¤±¤ë¡£¤³¤ì¤ÏCB¹â°æ¹¬Âç¤¬¿ÈÂÎ¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤¿¤¬¡¢PK¤ÈÈ½Äê¤µ¤ì¤«¤Í¤Ê¤¤Îä¤ä´À¤â¤Î¤Î¥×¥ì¡¼¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ç¥£¥¢¥é¤Ï¸åÈ¾17Ê¬¤Ë¤â¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢º¸¤Ë¿¯Æþ¤¹¤ë¤ÈGK¤È1ÂÐ1¤«¤éº¸Â¥·¥å¡¼¥È¡£¥´¡¼¥ë±¦²¼¤òÁÀ¤Ã¤¿°ì·â¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤âGK¾®µ×ÊÝ¤¬º¸¼ê¤ÇÃÆ¤¤¤Æ¥´¡¼¥ë¤ò»à¼é¤¹¤ë¡£¥Õ¥¡¥¤¥ó¥»¡¼¥ÖÂè3¹æ¤Ç¤¢¤ë¡£26Ê¬¤Ë¤Ï±¦FK¤«¤é¥É¥¥¥ó¥Ó¥¢¤¬·èÄêÅª¤Ê¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï±¦¥Ý¥¹¥È¤¬ÃÆ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£±¿¤âÆüËÜ¤Ë·¹¤¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê·èÄêÅª¤Ê¥×¥ì¡¼¤À¤Ã¤¿¡£
°µ´¬¤À¤Ã¤¿ºÙÃ«¤Î¥É¥ê¥Ö¥ëÆÍÇË
¡¡¤½¤ì¤Þ¤Ç¸åÈ¾¤ÏÀì¼éËÉ±Ò¤À¤Ã¤¿ÆüËÜ¤¬È¿·â¤ËÅ¾¤¸¤¿¤Î¤¬31Ê¬¤Î¹¶·â¤À¤Ã¤¿¡¢¸òÂå½Ð¾ì¤ÎFWÆ£ÈøæÆÂÀ¤Î½Ä¥Ñ¥¹¤ËºÙÃ«¤¬¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç±¦¥µ¥¤¥É¤òÈ´¤±½Ð¤·¥¯¥í¥¹¡£¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò·Þ¤¨¤¿MF»°¸Í½Ø²ð¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Ï¼«¤é¤Î¼´Â¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¥Ó¥Ã¥°¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·5Ê¬¸å¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç±¦¥µ¥¤¥É¤òºÙÃ«¤¬È´¤±½Ð¤·¤Æ¥¯¥í¥¹¤òÁ÷¤ë¤È¡¢»°¸Í¤¬¥Ë¥¢¤ËÁö¤ê¹þ¤ó¤Ç¥À¥ß¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥¹¥ë¡¼¡£¼ó¤ò¿¶¤Ã¤Æ¼þ¤ê¤ò¸«¤Æ¤«¤é¤Î¥¢¥·¥¹¥È¥×¥ì¡¼¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤Ç¥·¥å¡¼¥È¤·¤¿FWº´Æ£·Ã°ô¤Î°ì·â¤ÏÅö¤¿¤êÂ»¤Í¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ¤½¤ì¤¬¹¬¤¤¤·¡¢GK¤Ï¶¯¤¯ÃÆ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¥´¡¼¥ëÁ°¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤³¤ËÁö¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤¬»³ËÜ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¡¢¤·¤ó¤É¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¡ÊºÙÃ«¡Ë¿¿Âç¤¬¤½¤ÎÁ°¤Ë1ËÜÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê·Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¡¢¤¢¤½¤³¤Ë¤³¤Ü¤ì¤Æ¤¯¤ë¤È¿®¤¸¤ÆÁö¤ê¹þ¤ó¤À¡×¤È»³ËÜ¤¬¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Ä¹µ÷Î¥¤ò¹¶¤á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Î¡¢ºÇ¸å¤ÏÅ¥½¤¯¿ÈÂÎ¤Ç²¡¤·¹þ¤ó¤À¤è¤¦¤Ê·è¾¡ÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ»î¹ç½ªÈ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¥¹¥Ô¡¼¥É¤Î¿ê¤¨¤Ê¤¤ºÙÃ«¤Î¥É¥ê¥Ö¥ëÆÍÇË¤â°µ´¬¤À¤Ã¤¿¡£
¾®µ×ÊÝ¤¬Í¿¤¨¤¿¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼
¡¡¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ï5Ê¬¡£Âç´ä¹ä´ÆÆÄ¤Ï¸åÈ¾43Ê¬¤Ë»³ËÜ¤ËÂå¤¨¤Æ¥Ü¥é¥ó¥Á¤ÎÀîºêñ¥ÂÀ¤ò5¿ÍÌÜ¤Î¸òÂåÁª¼ê¤È¤·¤ÆÁ÷¤ê½Ð¤¹¡£Àîºê¤È¤¤¤¨¤Ð3·î¤Î¥Þ¥êÀï¤ÇÊ¿²ÏÍª¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÀèÀ©¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Èà¤Î¥Ñ¥¹¥ß¥¹¤«¤éÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¡¢¸åÈ¾¤Ï2¼ºÅÀ¤Ç1¡Ý3¤ÈµÕÅ¾Éé¤±¤·¤¿¶ì¤¤µ²±¤¬¤¢¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¤³¤Î¤Þ¤Þ»þ·×¤Î¿Ë¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¡Ä¡Ä¡£
¡¡¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à45¡Ü2Ê¬¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡¢º¸CK¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤òMF¥à¥µ¡¦¥Ç¥£¥¢¥¥Æ¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢³°¤«¤é¥·¥å¡¼¥È¡£¤³¤ì¤Ë¤ÏÆüËÜ¤Î2Áª¼ê¤¬²Ì´º¤Ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢VAR¤ÈOFR¡Ê¥ª¥ó¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡¦¥ì¥Ó¥å¡¼¡Ë¤Î·ë²Ì¡¢¼ç¿³¤ÏÀîºê¤Î¥Ï¥ó¥É¤È¤·¤Æ¥Þ¥ê¤ËPK¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
¡¡PK¤Ç¥×¥ì¡¼¤¬ºÆ³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à45¡Ü6Ê¬¤Î¤³¤È¡£PK¤Î¥¥Ã¥«¡¼¤Ï¥Õ¥ëÂåÉ½¤Ç¤â¥¨¡¼¥¹³Ê¤Î¥É¥¥¥ó¥Ó¥¢¤À¡£¤·¤«¤·º¸²¼¤òÁÀ¤Ã¤¿Èà¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Ï¥´¡¼¥ëÏÈ¤òÊá¤é¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢ÆüËÜ¤ÏºÇÂç¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òÃ¦¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥¥¥ó¥Ó¥¢¤Î¥·¥å¡¼¥È¥³¡¼¥¹¤òGK¾®µ×ÊÝ¤ÏÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ì°ÊÁ°¤Ë90Ê¬´Ö¤Î»î¹çÃæ¤Ë¾®µ×ÊÝ¤¬¸«¤»¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ó¥»¡¼¥Ö¤Ë¡¢¥É¥¥¥ó¥Ó¥¢¤â¥®¥ê¥®¥ê¤Î¥³¡¼¥¹¤òÆÍ¤«¤Ê¤¤¤È¥Ö¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤ë¤È¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£
ÌÜ»Ø¤¹¤Ï¼ó°ÌÄÌ²á
¡¡·Ã¤Þ¤ì¤¿¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤ÈÅª³Î¤ÊÈ½ÃÇÎÏ¡¢¤½¤·¤Æ²Ì´º¤ÊÈô¤Ó½Ð¤·¤Ï¥¢¥È¥é¥ó¥¿¸ÞÎØ¤ÇÆüËÜ¤Î¼é¸î¿À¤òÌ³¤á¤¿GKÀî¸ýÇ½³è¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¡£¥Ñ¥ê¸ÞÎØ½ªÎ»¸å¤Ï9·î¤«¤é»Ï¤Þ¤ëËÌÃæÊÆWÇÕ¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤Ë¾®µ×ÊÝ¤ò¾·½¸¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ1¡Ý0¤Ç¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¤ò·Þ¤¨¡¢ÆüËÜ¤¬Ï¢¾¡¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°ÆÍÇË¤ò·è¤á¤¿¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÀï¤Ï¥¿¡¼¥ó¥ª¡¼¥Ð¡¼¤·¤Æ¤ÎÀï¤¤¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤ËÀï¤¤¡¢¥°¥ë¡¼¥×D¤Î¼ó°ÌÄÌ²á¤òÁÀ¤¦¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¥°¥ë¡¼¥×B¤Î1°Ì¤ä¥°¥ë¡¼¥×C¤Î2°Ì¤¬¤É¤³¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤»¤è¡¢·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ï°ìÈ¯¾¡Éé¤À¤±¤ËÍ¾·×¤Ê·×»»¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£
Ï»Àîµü¡Ê¤í¤¯¤«¤ï¡¦¤È¤ª¤ë¡Ë
1957Ç¯¡¢ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£Ë¡À¯Âç³ØÂ´¡£¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¡×¤Îµ¼Ô¡¦ÊÔ½¸Ä¹¤È¤·¤ÆWÇÕ¡¢EURO¡¢ÆîÊÆÁª¼ê¸¢¤Ê¤É¤ò¼èºà¡£¤½¤Î¸å¡ÖCALCIO2002¡×¡¢¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥·¥Ã¥×¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×¡¢¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¥º¡×¤ÎÊÔ½¸Ä¹¤òÎòÇ¤¡£¸½ºß¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤È¤·¤Æ¡¢J¥ê¡¼¥°¤äÆüËÜÂåÉ½¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢WÇÕ¤ä¥æ¡¼¥í¡¢¥³¥Ñ¡¦¥¢¥á¥ê¥«¤Ê¤ÉÀºÎÏÅª¤Ë¼èºà³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô