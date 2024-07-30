ÇòÇ®¤¹¤ë¡Ö¥¢¥á¥ê¥«ÂçÅýÎÎÁª¡×¤Ë´¶¤¸¤ë¡È¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤µ¡É¡ÄÆüËÜ¤Ï·ë¶É¡¢¡ÖÌ±°Õ¡×¤è¤ê¡ÖÍ¿ÅÞÆâ¤ÎÎÏ´Ø·¸¡×¤Ê¤Î¤«
»ä¤¬Áª¤ó¤À¥È¥Ã¥×
¡¡¥¢¥á¥ê¥«ÂçÅýÎÎÁª¤¬ÇòÇ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶¦ÏÂÅÞ¤Î¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×»á¡Ê78¡Ë¤¬±éÀâ¤ÎºÝ¤ËÁÀ·â¤µ¤ì¡¢¼ª¤òÉé½ý¡£½Æ¤ò·â¤Ã¤¿20ºÐ¤ÎÃË¤Ï¼Í»¦¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ81ºÐ¤Î¥¸¥ç¡¼¡¦¥Ð¥¤¥Ç¥óÂçÅýÎÎ¤Ï¹âÎð¤¬·üÇ°¤µ¤ì¡¢·ë¶É½ÐÇÏ¤òÃÇÇ°¡£Ì±¼çÅÞ¤«¤é¤Ï¡¢¸½ÉûÂçÅýÎÎ¤Î¥«¥Þ¥é¡¦¥Ï¥ê¥¹»á¡Ê59¡Ë¤¬½ÐÇÏ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÄ¾ÀÜÌ±¼çÀ©¤ÎÊÀ³²¡©¡¡¤Þ¤ë¤ÇÂç´îÍø¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÅÔÃÎ»öÁª¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼·Ç¼¨ÈÄ
¡¡²æ¡¹ÆüËÜ¿Í¤ÏÏ¢Æü¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÂçÅýÎÎÁª¤ÎÍÍ»Ò¤ò¡¢ÊóÆ»¤òÄÌ¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¤ë¡£»Ù»ý¼Ô¤¬²ñ¾ì¤Ë½¸¤Þ¤ê¡¢¸õÊä¼Ô¤ò±þ±ç¤¹¤ëÍÍ»Ò¤Ï¤µ¤Ê¤¬¤é¥í¥Ã¥¯²Î¼ê¤Î¥é¥¤¥Ö¤Î¤è¤¦¡£²ñ¾ì¤Ç¶¦ÏÂÅÞ»Ù»ý¼Ô¤¬¡ÖU.S.A.¡ª¡¡U.S.A.¡ª¡×¤È¶«¤Ó¡¢Ç®¶¸¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¾¯¤·Á¢¤Þ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡ÌµÏÀ¡¢Á¢¤Þ¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢±éÀâ²ñ¾ì¤ÇÂçÁû¤®¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö¼«¹ñ¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤òÁª¤ÖºÝ¡¢¹ñÌ±¤¬Ä¾ÀÜ´ØÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢Ä¾ÀÜÌ±¼çÀ©¤È´ÖÀÜÌ±¼çÀ©¤Î¤É¤Á¤é¤¬Í¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò½Ò¤Ù¤¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¡Ö»ä¤¬Áª¤ó¤À¹ñ¤Î¥È¥Ã¥×¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦Ä¾ÀÜÌ±¼çÀ©ºÇÂç¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¡¢¼«Ê¬¤Ç¤âÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤Ä¤¤»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â²æ¤¬¹ñ¤Ç¤â¡¢ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤Î¼óÄ¹¤ÏÄ¾ÀÜÌ±¼çÀ©¤ÇÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÂçÅýÎÎÁª¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¡È»ä¤¬Áª¤ó¤À´¶¡É¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¡£¤¿¤À¤·¤«¤Ä¤ÆÂçºåÉÜ¤Ç¤Ï²£»³¥Î¥Ã¥¯»á¡¢ÅìµþÅÔ¤Ç¤ÏÀÄÅç¹¬ÃË»á¤¬ÅöÁª¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥¿¥ì¥ó¥ÈÃÎ»ö¡×¤¬¾¡¤Ä¡¢¥Ý¥Ô¥å¥ê¥º¥àÁªµó¤â»þ¤Ë¤Ïµ¯¤³¤ë¡£¡ÈÄ¾ÀÜÌ±¼çÀ©¤Ï¤è¤¯¤Ê¤¤¡É¤È¸À¤ï¤ì¤ë½ê°Ê¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖÌ±°Õ¡×¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¡¢Ç¼ÆÀ´¶¤Ï¤¢¤ë¡£
¡ÖÌ±°Õ¡×¤è¤ê¤â¡ÖÅÞÆâ¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¡×
¡¡ËÝ¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¼óÁê¤ÎÁª½ÐÊýË¡¤Ç¤¢¤ë¡£¤È¤Ë¤«¤¯¡ÖÌ©¼¼À¯¼£¡×½¤¬¥×¥ó¥×¥ó¤ÈÉº¤¦¤Î¤À¡£¼«Ì±ÅÞ¤À¤í¤¦¤¬Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤À¤í¤¦¤¬¡¢À¯¸¢Í¿ÅÞ¤Î¥È¥Ã¥×¤¬¼óÁê¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦À©ÅÙÀß·×¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÅÞ¤ÎÁíºÛÁª¤äÂåÉ½Áª¤¬Â¨¼óÁê½¢Ç¤¤Ë·Ò¤¬¤ë¡£¤½¤·¤ÆÁíºÛÁª¡¢ÂåÉ½Áª¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢°ìÈÌÅÞ°÷¤ÎÅêÉ¼¤³¤½¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÅÞ°÷¤Ç¤Ï¤Ê¤¤°µÅÝÅªÂ¿¿ô¤Î¹ñÌ±¤ÎÌ±°Õ¤Ï²ðÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÅÞÆâ¤Ç¤ÎÂ¸ºß´¶¤È¥Ñ¥ï¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤ß¤¬±Æ¶Á¤¹¤ë¡£
¡¡º£Ç¯9·î¤Ë¤Ï¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤âÆ±¤¸»þ´ü¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÂåÉ½Áª¤ò¹Ô¤¦¡£¼¡¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë½°±¡Áª¤Ç¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤¬¾¡¤Ä¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¸½ºß¤ÎÂç¶Ú¤Î¸«Êý¤À¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Î¾¡¼Ô¤¬¼¡¤Î¼óÁê¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¥³¥ì¤¬ËÜÅö¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¥¹¥±¡¼¥ë¤¬¤»¤»¤³¤Þ¤·¤¤¤Î¤À¡ª¡¡¤Ê¤¼¤Ê¤é¡ÖÌ±°Õ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÁÈ¿¥Æâ¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¡×¤Ç·è¤Þ¤ë¤Î¤À¤«¤é¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÁíºÛÁª¤Ç¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤¿¤ê¤«¤é¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÊóÆ»¤¬¤ï¤ó¤µ¤«½Ð¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¾®¤µ¤¹¤®¤ë¥¹¥±¡¼¥ë
¡¦¡»¡»»á¤ÏÅÞ¤Î½ÅÄÃ¡¦ËãÀ¸ÂÀÏº»á¤È²ñ¿©¤ò¤·¡¢ÁíºÛÁª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î°Õ¸«¸ò´¹¤ò¤·¤¿
¡¦¡»¡»»á¤Ï½ÅÄÃOB¡¦¿¹´îÏ¯»á¤«¤é¤Î»Ù»ý¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤¿
¡¦¡ß¡ß»á¤Ï20¿Í¤Î¿äÁ¦¿Í¤ò½¸¤á¤ë¤Ù¤¯¡¢Æ°¤»Ï¤á¤¿¡£¡ß¡ß»á¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¢¤¢¤ÇÉ¤Î±þ±ç¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ë»»ÃÊ¤Ç¤¢¤ë
¡¦¡þ¡þ»á¤Ï¡¢°úÂà¤·¤¿ÇÉÈ¶¤ÎÎÎÂµ¡¦¢¡¢¡»á¤Î¤â¤È¤òË¬¤ì¡¢ÁíºÛÁª¤Ø¤Î»Ù±ç¤ò°ÍÍê¤·¤¿
¡¡¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÂçÅýÎÎÁª¤Ë¤ª¤±¤ë°ìÈÌÂç½°¤ò´¬¤¹þ¤ó¤ÀÇ®¶¸¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¥¹¥±¡¼¥ë¤¬¾®¤µ¤¹¤®¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£ÆüËÜ¤Î¼óÁêÁª¤Ó¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¡¢300¿Íµ¬ÌÏ¤Î´ë¶È¤Î¡¢¼ÒÄ¹¿Í»ö¤ò½ä¤ëÎ¢¹©ºî¤È¡¢¼ê²¼¤Î¼Ô¤Î¤ªÄÉ½¾¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¤Î¤À¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¡¢ÁíºÛÁª¤Ë½ÐÇÏ¤·¤¿¤¤¿ÍÊª¤¬ÂçÊª¤ËÕ»¤Ó¡¢¤½¤·¤Æ¾ÍèÅª¤Ë½ÐÀ¤¤ò¤·¤¿¤¤Ãé¼Â¤Ê»ÒÊ¬¸õÊä¤òÈ½ÊÌ¤¹¤ë¸¢ËÅ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡£¹ñÌ±¤Ï¤½¤ÎÃãÈÖ·à¤òÎä¤á¤¿ÌÜ¤Ç¸«¼é¤ë¤Î¤ß¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ì¤¬Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö¾®Êª´¶¡×¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£120¿Íµ¬ÌÏ¤Î´ë¶È¤Ç¡Ö¤¤¤ä¤¡¡Á¡¢ÌîÅÄ¤µ¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ö¤¤¤ä¡Á¡¢²¬ÅÄ¤µ¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ö¤³¤³¤Ï»ÞÌî¤µ¤ó¤Ç¡×¡Ö¤ä¤Ï¤êÀô¤µ¤ó¤ÎÂ³Åê¤ò¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤Ç¡¢¼¡¤ÎÂåÉ½¸õÊä¤ò·è¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÂçÅýÎÎÁª¤Ï¡¢Ì±¼çÅÞ¤È¶¦ÏÂÅÞ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¸õÊä¼Ô¤ò½Ð¤·¡¢¤½¤ÎÃæ¤Î°ì¿Í¤òÁª¤Ö¡£¸õÊä¼Ô¤¬Áª¤Ð¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤È¤ä¤ê¹ç¤¦¤¬¡¢·è¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÁè¤¤¤Ï¡Ö¥Î¡¼¥µ¥¤¥É¡×¡£ÅÞ¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¸õÊä¼Ô¤Î¶¨ÎÏ¤Ë¤Þ¤ï¤ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»ÑÀª¤ò¸«¤ë¤È¡¢²æ¤¬¹ñ¤ÎÌ©¼¼À¯¼£¤È¤½¤Î¸å¤Î²¸½²¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Î½¹¤µ¤Ë¤Ï¤Û¤È¤Û¤ÈÊò¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÁíºÛÁª¸å¡¢¾¡¤Ã¤¿Â¦¤Ï¡Ö¥¢¥¤¥Ä¤Ï¤¢¤Î»þ¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤Ê¤É¤È¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¸õÊä¤Î»Ù±ç¼Ô¤ò³ÕÎ½¿Í»ö¡¢ÅÞÌò°÷¿Í»ö¤Ê¤É¤«¤éÄÞÃÆ¤¤Ë¤·¡¢Îä¶ø¤¹¤ë¡£Â¯¤Ë¸À¤¦¡¢Îä¤äÈÓ¤ò¿©¤ï¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤ä¤Ä¤À¡£¼Â¤Ë±¢¼¾¤ÊÆüËÜ¤Î¼óÁêÁè¤¤¤Ç¤¢¤ë¡£
ÃæÀî½ß°ìÏº¡Ê¤Ê¤«¤¬¤ï¡¦¤¸¤å¤ó¤¤¤Á¤í¤¦¡Ë
1973¡Ê¾¼ÏÂ48¡ËÇ¯ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡¢º´²ì¸©ÅâÄÅ»Ôºß½»¤Î¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸¼Ô¡£ÇîÊóÆ²¤Ç´ë¶È¤ÎPR¶ÈÌ³¤Ë·È¤ï¤ê¡¢2001Ç¯¤ËÂà¼Ò¡£»¨»ï¤Î¥é¥¤¥¿¡¼¡¢¡ÖTV¥Ö¥í¥¹¡×ÊÔ½¸¼ÔÅù¤ò·Ð¤Æ¸½ºß¤Ë»ê¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥¦¥§¥Ö¤Ï¥Ð¥«¤È²Ë¿Í¤Î¤â¤Î¡Ù¡Ø¥Í¥Ã¥È¤Î¥Ð¥«¡Ù¡Ø¥¦¥§¥Ö¤Ç¥á¥·¤ò¿©¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¡Ù¡Ø¤è¤¯¤â¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤è¤Ê¡Ù¡£ºÇ¿·´©¤Ï¡Ø²á¾êÈ¿±þ¤Ê¿Í¤¿¤Á¡Ù¡Ê¿·Ä¬¿·½ñ¡Ë¡£
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
³¤,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
Áòº×,
¶âÂ°²Ã¹©,
¥À¥¤¥¹,
ÆÁÅç,
°ÖÎîº×,
ÀÅ²¬,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à