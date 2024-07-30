¡ÖÆ»¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤ºÊ¤¬¡Øµ®Çî¡¢½Ð¤Ê¤è¡Ù¤È¡×°ÂÌîµ®ÇîÉ×ºÊ¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿ÅÔÃÎ»öÁª¡ÈÌö¿Ê¤ÎÉñÂæÎ¢¡É
¡¡ÅìµþÅÔÃÎ»öÁª¤ÇÌó15ËüÉ¼¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿AI¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ÇSFºî²È¤Î°ÂÌîµ®Çî»á¡Ê33¡Ë¡£56¿Í¤Î¸õÊä¼Ô¤¬ÍðÎ©¤¹¤ëÁªµóÀï¤Ç¡¢»öÁ°¤ÎÍ½ÁÛ¤òÊ¤¤¹£µ°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢°ìÌöÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÊ¡¦Î¤Æà¤µ¤ó
¡¡¤½¤Î°ÂÌî»á¤¬¡¢ºÊ¤ÎÎ¤Æà»á¤È¤È¤â¤Ë¡¢7·î26Æü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡ÖÊ¸éº½Õ½© ÅÅ»ÒÈÇ¡×¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¡£½ÐÇÏ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤äÁªµóÀï¤ÎÉñÂæÎ¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ø²¿¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡Ä
¡¡¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤È¤·¤ÆÊ£¿ô¼Ò¤òµ¯¶È¡¦·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿°ÂÌî»á¤À¤±¤Ë¡¢ÅÔÃÎ»öÁª½ÐÇÏ¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿ÍýÍ³¤âÆÈÆÃ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö²¿¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤â¥·¥¹¥Æ¥à¤À¤·¡¢²ñ¼Ò¤â¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÈÖÂç¤¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢¼Ò²ñ¥·¥¹¥Æ¥à¤äÀ¯¼£¥·¥¹¥Æ¥à¡£¼Ò²ñ¤ò¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¸«¤¿¤È¤¤Ë¡Ø¤É¤¦¤è¤¯¤Ç¤¤ë¤«¡Ù¤Ë¡¢¤Þ¤º¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤¿¤À¡¢ÅÔÃÎ»öÁª½ÐÇÏ¤ÎÄ¾ÀÜÅª¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢ºÊ¡¦Î¤Æà»á¤Î°ì¸À¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÎ¤Æà¤¬¡¢Æ»¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡Øµ®Çî¡¢ÅÔÃÎ»öÁª½Ð¤Ê¤è¡Ù¤È¡£¸À¤ï¤ì¤¿½Ö´Ö¤Ï¡Ø²¿¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ìÈÕ¿²¤ÆÎäÀÅ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢2024Ç¯¤Îµ»½Ñ¤Èº£¤ÎÅìµþÅÔÀ¯¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤ë²ÝÂê¡¢Ä¹´üÅª¤Ê¥Ó¥¸¥ç¥ó¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ÎÌäÂê¤¬À¯¼£¥¤¥·¥å¡¼¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤ÈÃæ¿È¤ÎÎ¾ÌÌ¤Ç¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡¢ÍâÄ«10»þº¢¤Ë»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤Ç¡Ø½Ð¤Þ¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
°ÂÌîµ®Çî»á¡Ê±¦¡Ë¤ÈºÊ¤ÎÎ¤Æà»á¡¡©Ê¸éº½Õ½©
¡¡½ÐÇÏ¤ÎÏÃÂê¤Ï¡Ö»¶Êâ¤ÎÅÓÃæ¤Î¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¡×¤¯¤é¤¤¤Î¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Î¤Æà»á¡£¼ÂºÝ¤ËÅÔÃÎ»öÁª½ÐÇÏ¤Î°Õ»×¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤É¤¦»×¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡Ö¤µ¤¹¤¬¤ËÈ¾Ê¬¾éÃÌ¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤é300Ëü±ß¤Î¶¡Â÷¶â¤òÇ¼¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Ç¼¤á¤¿¤Ê¤é¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤È¡×
ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤ÀºÊ¤Î±þ±ç±éÀâ¤ÎÈëÌ©¤Ï¡©
¡¡É×ÉØ¤ÎÆó¿Í»°µÓ¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿ÅÔÃÎ»öÁª¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢Î¤Æà»á¤Î±þ±ç±éÀâ¤Ï¡ÈÁÇ¿ÍÎ¥¤ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡É¤ÈSNS¾å¤Ç3000Ëü²ó°Ê¾å±ÜÍ÷¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ÉÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£Î¤Æà»á¤Ï¡¢¤½¤ÎÈ¿¶Á¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡ÖÁÇ¿Í¤Î¥«¥é¥ª¥±¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢ÁÇ¿Í¤¯¤µ¤µ¤¬SNS¤Ç¼õ¤±¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È¡£²ÈÂ²¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È±éÀâ¤¬¾å¼ê¤¤¤«¤é¥Ð¥º¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦²¾Àâ¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤ÎÊý¤È¤«¤¬¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ò¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ë¡Ø¤³¤¦¤ä¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡Ù¤È¤«¡¢¡Ø¡Ê±éÀâÃæ¤Ë¡Ë·ÈÂÓ¤ò»ý¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ù¤È¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦½éÊâÅª¤Ê¤È¤³¤í¤«¤é½ù¡¹¤Ë¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤Û¤«¤Ë¤âÆó¿Í¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à°ÂÌî¡×¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ëºî¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢Áªµó¤Ë¤ª¤±¤ëÁÐÊý¸þÀ¤Ê¤É¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ëÏÃÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖÊ¸éº½Õ½© ÅÅ»ÒÈÇ¡×¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈÖÁÈ¡Ö¡Ø¥Á¡¼¥à°ÂÌî¡Ù¤Îºî¤êÊý--ÁÈ¿¥¤Å¤¯¤ê¤ÎºÇÅ¬²ò¡ÔÅÔÃÎ»öÁª¤ÇÃíÌÜ¡Õ°ÂÌîµ®ÇîÉ×ºÊ¤ÎÈëÌ©¤ËÇ÷¤ë¡×¤Î¥Õ¥ëÆ°²è¤òÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¡ÖÊ¸éº½Õ½©¡×ÊÔ½¸Éô¡¿Ê¸éº½Õ½© ÅÅ»ÒÈÇ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ë