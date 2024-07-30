¡Ö¤¤¤Þ¤Ï¡Ø¤È¤Ë¤«¤¯²¿¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡ª¡Ù¤ÎÀº¿À¤ÇÎ×¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×3Âç²ñÏ¢Â³¥á¥À¥ê¥¹¥È¡¦ÀÐÀî²Â½ã¤¬°úÂà¸å¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
¡Ò¡ÖÂîµå¤ò¼¤á¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â±¿Æ°¤¬³Ú¤·¤¤¤È¤Ï¡×7ºÐ¤«¤é¡È±¿Æ°¡áÂîµå¡É¤À¤Ã¤¿ÀÐÀî²Â½ã¤¬°úÂà¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡È¤è¤â¤äÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡É¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¸ÞÎØ3Âç²ñÏ¢Â³¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¸µÂîµåÁª¼ê¤ÎÀÐÀî²Â½ã¤µ¤ó¡£¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÀÐÀî¤µ¤ó¤¬°úÂà¸å¡¢¡ÖÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë10¤Î¤³¤È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿Ê¸éº½Õ½©¤Î¥í¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¸½ºß¤ÎÀÐÀî²Â½ã¤µ¤ó
¢¡¢¡¢¡
¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤ë¡ÄÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡Ö9¡×
¡¡Áª¼ê¤Î¤È¤¤â¡¢¸½ºß¤â¡¢¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¿§¡¹¤Ê¤³¤È¤ò·è¤á¤ë½Ö´Ö¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¤É¤ó¤ÊÁªÂò¤ò¤¹¤ë¤Ë¤·¤í¡¢¿Í¤Î°Õ¸«¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤º¤ËÉ¬¤º¡Ö¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤ë¡×¡£¡Ö¤³¤¦¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¡¢Î®¤µ¤ì¤º¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤¿¤³¤È¤Ë¿®Ç°¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°úÂà¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¸½Ìò»þÂå¤ËÉÔÄ´¤Ë´Ù¤ë¤È¡¢¡Ö¤â¤¦Ç¯Îð¤â¾å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤·¡¢°úÂà¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸·¤·¤¤°Õ¸«¤¬¼ª¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤¿¤Þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯µ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¿Í¤Î°Õ¸«¤¬¤É¤¦¤Ç¤¢¤ì¡¢»ä¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤·¡¢¤ä¤êÀÚ¤Ã¤¿¤È»×¤¨¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤ä¤ë¡£¤½¤¦¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤Æ¶¥µ»¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤ä¤êÀÚ¤Ã¤¿¡×¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢°úÂà¤â·è°Õ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¸½Ìò»þÂå¤ÎÀÐÀî²Â½ã¤µ¤ó¡¡©JMPA
¡¡¸½Ìò°úÂà¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤ä¼þ¤ê¤Î¿Í¤«¤é¡Ö¤Þ¤ÀÂ³¤±¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤´¤¯´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤°¤é¤¤´èÄ¥¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¡¢¤È¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤º¤Ã¤È100¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤ÎÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢ÀµÄ¾Æñ¤·¤¤¡£¤¤¤Þ¼¤á¤ë¤³¤È¤¬¥Ù¥¹¥È¤À¤Ê¤È»×¤¤¡¢¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤¿¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸å²ù¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¡¢¸½ºß¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä´Ø·¸¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î»Å»ö¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ù¥¹¥È¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ê¥¹¥È¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¡£º£¤Þ¤Ç·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤»Å»ö¤ËÄ©Àï¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦µ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯²¿¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡ª¡×¤ÎÀº¿À¤ÇÎ×¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¸½Ìò¤Î¤È¤¤Ï¡Ö¤³¤ì¤ò¤ä¤ë¡×¤È·è¤á¤ëºÝ¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤¹¤´¤¯¶¯¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Þ¤Ï¿·¤·¤¤¿ÍÀ¸¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÂîµåÁª¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¿ÍÀ¸¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê¹Í¤¨¤¹¤®¤º¤Ë¡¢¤Ç¤â¼«Ê¬¤Ç¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È·è¤á¤¿¤³¤È¤Ë¤É¤ó¤É¤ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Áª¼ê»þÂå¤È¸½ºß¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¼ïÎà¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¼«Ê¬¤¬Áª¤ó¤Ç·è¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¤¤Þ¤Ï¶¥µ»¼ÔÌÜÀþ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´ÑµÒ¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¡¡¤¿¤À¡¢»Å»ö¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Ê¤«¤Ç¡¢Âîµå¤Î³Ú¤·¤µ¤òÅÁ¤¨¤ë³èÆ°¤ò¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¤º¤Ã¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÂîµåÁª¼ê¤È¤·¤Æ¼«Ê¬¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ä¡¢¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¤·¤Æ¶¥µ»¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£¥×¥í¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Á¤ã¤ó¤È¸«¤ÆÍß¤·¤¤¡¢»î¹ç¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¸«¤ÆÍß¤·¤¤¡¢Áª¼ê¤È¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤À¤³¤È¤òÉ¾²Á¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡£¿§¤ó¤Ê»Å»ö¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤ºÂîµå°¦¤¬º¬Äì¤Ë¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
¡¡º£Ç¯9·î¤Ë¤ÏÆüËÜ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡ÊJOC¡Ë¤ÎËÜÉôÌò°÷¤ËÇ¤Ì¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢Ãæ¹ñ¤Î¹º½£¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¢¥¸¥¢¶¥µ»Âç²ñ¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£Áª¼ê¤¸¤ã¤Ê¤¤Î©¾ì¤Ç¸«¤ë¶¥µ»Âç²ñ¤Ï¤¹¤´¤¯¿·Á¯¤Ç¡¢²þ¤á¤Æ¡Ö¤¢¤¡¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤¤Ê¡×¤Ã¤Æ¡£º£¤Þ¤Ç¤ÏÂîµå¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Â¾¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤â¡Ö¶¥µ»¼ÔÌÜÀþ¡×¤Ç¸«¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¶ì¤·¤¤¾ìÌÌ¤ò¸«¤ë¤È¡Ö¤¢¡Á¡¢¤³¤ì¤¹¤´¤¯¶ì¤·¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤È´¶¾ð°ÜÆþ¤·¤Æ¡¢¤³¤Á¤é¤â¶ì¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿´¤ÎÄì¤«¤é¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ÑÀï¤ò¥¨¥ó¥¸¥ç¥¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¤¤Þ¤Ï¶¥µ»¼ÔÌÜÀþ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´ÑµÒ¤È¤·¤Æ½ã¿è¤Ë³Ú¤·¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤â¿·¤·¤¤È¯¸«¤Ç¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Ï¥Ð¥¹¥±¡¢¥Ð¥ì¡¼¡¢¥é¥°¥Ó¡¼¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤ì¤â³Ú¤·¤¯±þ±ç¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¤ó¤À¤¤¤Ã¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¥Á¡¼¥à¤¬Éé¤±¤¿¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¹¤´¤¯²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£
¢¡
ËÜµ»ö¤ÎÁ´Ê¸¤Ï¡ÖÊ¸éº½Õ½© ÅÅ»ÒÈÇ¡×¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¡Ö¥Ï゙¡¼¥ó¤ÈÍî¤Á¹þ¤ó¤Æ゙¥Ï゚¥Ã¤ÈÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¡¡»ä¤«゙ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë10¤Î¤³¤È¡×¡Ë¡£
µ»öËÜÊ¸¡Ê7000»ú¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÀÐÀî²Â½ã¤µ¤ó¤¬¡Ö¤É¤ó¤Ê»þ¤â²»³Ú¤òÄ°¤¯¡×¡ÖËÜ¤«¤é¡Ø¤¤¤¤¸ÀÍÕ¡Ù¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¡×¡Ö¼«É®¤Î¼ê»æ¤Çµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ë¡×¤Ê¤É¡¢¤Û¤«¤Î¡ÖÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÀÐÀî ²Â½ã¡¿Ê¸éº½Õ½© 2024Ç¯1·î¹æ¡Ë