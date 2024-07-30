´ØÅì¤«¤éÀ¾¤òÃæ¿´¤Ë´í¸±¤Ê½ë¤µÂ³¤¯¡¡Ç®Ãæ¾É¤Ë·Ù²ü¡¡ËÌÎ¦¤äÅìËÌ¤Ç¤Ï·ã¤·¤¤±«¤â
¤¤ç¤¦¤Ï´ØÅì¤«¤éÀ¾¤òÃæ¿´¤Ë´í¸±¤Ê½ë¤µ¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£ÎÃ¤·¤¤¾ì½ê¤Ç²á¤´¤·¡¢½ë¤µ¤«¤é¿È¤ò¼é¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ËÌÎ¦¤äÅìËÌ¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¤Ï·ã¤·¤¤±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¤Î¤¦¤Ï¡¢ÆÊÌÚ¸©¤Îº´Ìî¤Ç41.0¡î¤ò´ÑÂ¬¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢µÏ¿Åª¤Ê½ë¤µ¤È¤Ê¤Ã¤¿½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¤ç¤¦¤â´ØÅì¤«¤éÀ¾¤Î³ÆÃÏ¤ä¡¢ÅìËÌ¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤ÏÀ²¤ì¤Æ¡¢¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç35¡î°Ê¾å¤ÎÌÔ½ëÆü¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Åìµþ¤â37¡î¤È¸·¤·¤¤½ë¤µ¤¬Â³¤¡¢ÀçÂæ¤â36¡î¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£ÉÍ¾¾¤ä¹âÃÎ¤Ç¤Ï38¡î¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆâÎ¦¤òÃæ¿´¤Ë40¡î¤ËÇ÷¤ë½ë¤µ¤Ë¤Ê¤ë½ê¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¶¯¤¤Æüº¹¤·¤Î¤â¤È¤Ç¤Ï¤µ¤é¤Ë´í¸±¤Ê½ë¤µ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¤Î½ë¤µÂÐºö¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Ìë¤âµ¤²¹¤¬²¼¤¬¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢½ë¤¤»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯Â³¤¤Þ¤¹¡£ÂÎÄ´¤òÊø¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÌÎ¦¤äÅìËÌ¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤Ï±«¤¬¹ß¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¶ÉÃÏÅª¤Ë·ã¤·¤¯¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÅìËÌ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î±«¤ÇÃÏÈ×¤Î´Ë¤ó¤Ç¤¤¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÅÚº½ºÒ³²¤Ë·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ËÌ³¤Æ»¤â½ê¡¹¤Ç±«¤äÍë±«¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¸á¸å¤Ï´ØÅì¤äÅì³¤¤Ê¤É¤Ç¤âÍë±À¤¬È¯Ã£¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£µÞ¤Ê¶¯¤¤±«¤äÍë±«¤Ë¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
´ØÅì¤«¤éÀ¾¤Ï¤³¤ÎÀè¤â¤·¤Ð¤é¤¯À²¤ì¤Æ¡¢ÌÔÎõ¤Ê½ë¤µ¤¬Â³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËÌÎ¦¤äÅìËÌ¤âÌÚÍËÆü¤´¤í¤«¤é¤ÏÀ²¤ì¤Æ¡¢½ë¤µ¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£