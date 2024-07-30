¡Ö²Ô¤°¿Í¡×¤¬¡ÖÉÏ¤¹¿Í¡×¤Ø¤Þ¤Ã¤µ¤«¤µ¤Þ¤ËÅ¾Íî¤¹¤ë´í¸±¤Ê»×¹Í¡¦¥ï¡¼¥¹¥È2
Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¥é¥¯¥é¥¯¤È²Ô¤°¿Í¤¬¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢»×¤¦¤è¤¦¤Ë²Ô¤²¤º¶ìÌå¤Ë¤¢¤¨¤°¿Í¤â¤¤¤ë¡£
¤½¤Î°ã¤¤¤Ï¡¢Ç¯Îð¤ä·Ð¸³¡¢»ý¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿ºÍÇ½¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡£
²Ô¤²¤Ê¤¤¿Í¤â¡¢²Ô¤²¤ë¿Í¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÅØÎÏ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢·ë²Ì¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê°ã¤¤¤¬½Ð¤ë¡£
¤½¤Î¸¶°ø¤Ï¡¢¤Û¤ó¤Î°ì¸ì¤Î°ã¤¤¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¤½¤Î°ì¸ì¤Î°ã¤¤¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¤Î¤¬¡¢¤³¤ÎÆ»25Ç¯¡ÖÆüËÜ¤Î¥È¥Ã¥×¥Þ¡¼¥±¥Ã¥¿¡¼¡×ûÃÅÄ¾»Åµ»á¤Ë¤è¤ë¡¢°ìÈÖ¤ä¤µ¤·¤¤¡¢¤¹¤°»È¤¨¤ë¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥Ð¥¤¥Ö¥ë¡Ø¡Ú¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×ÈÇ¡Û²Ô¤°¸ÀÍÕ¤ÎË¡Â§ ¨¡¨¡ ÉÏ¤¹¿Í¤¬²Ô¤°¿Í¤ËÊÑ¤ï¤ë¡ÖÇä¤ì¤ëË¡Â§85¡×¡Ù¤À¡£
ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¡¢¤¿¤Ã¤¿°ì¸ì¤Îº¹¤Ç¡¢ÉÏ¤¹¿Í¤¬²Ô¤°¿Í¤ËÊÑ¤ï¤ë¡ÖÇä¤ì¤ëË¡Â§85¡×¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤ÏÃø¼Ô¤ÎÆÃÊÌ´ó¹Æ¤«¤é¡¢¤¿¤Ã¤¿°ì¸ì¤ÇÅ·¹ñ¤ÈÃÏ¹ö¤ËÊ¬ÃÇ¤µ¤ì¤ë¡ÖÉÝ¤µ¡×¤È¡¢°ì¸ìÊÑ¤¨¤ë¤À¤±¤ÇÂç¤¤¯¸½¼Â¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡ÖÌÌÇò¤µ¡×¤ò¸«¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
¡Ö²Ô¤°¿Í¡×¤Ç¤â´Ù¤ê¤ä¤¹¤¤2¤Ä¤Î´í¸±¤Êæ«
¡¡ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÉÏ¤¹¿Í¤¬²Ô¤°¿Í¤ËÊÑ¤ï¤ë¡ØÇä¤ì¤ëË¡Â§85¡Ù¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¡Ö²Ô¤°¿Í¡×¤Ç¤â´Ù¤ê¤ä¤¹¤¤Íî¤È¤··ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤¿¤¤¡£
¡Ö²Ô¤°¿Í¡×¤Ç¤â´Ù¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬¡¢¡ÚË¡Â§32¡Û¡Ö¸ÜµÒ¤Ë»É¤µ¤ëÌÜÀþ¤ÎË¡Â§¡×¤È¡¢¡ÚË¡Â§39¡Û¡Ö¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÅÁ¤¨¤ë¤Î¤ÏNG¤ÎË¡Â§¡×¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡ãË¡Â§32¡ä¡Ö¸ÜµÒ¤Ë»É¤µ¤ëÌÜÀþ¤ÎË¡Â§¡×
¡ÚÉÏ¤¹¿Í¡Û¼«Ê¬¤Î¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤ò¸À¤ª¤¦
¡Ú²Ô¤°¿Í¡Û¸ÜµÒ¤ÎÃÎ¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¸À¤ª¤¦
¡ãË¡Â§39¡ä¡Ö¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÅÁ¤¨¤ë¤Î¤ÏNG¤ÎË¡Â§¡×
¡ÚÉÏ¤¹¿Í¡Û¤·¤Ã¤«¤êÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÅÁ¤¨¤è¤¦
¡Ú²Ô¤°¿Í¡Û¤·¤Ã¤«¤êÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¸ÜµÒ¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÅÁ¤¨¤è¤¦
¤³¤ì¤ÏÉáÃÊ¡¢°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤Õ¤Èµ¤¤¬¤Ä¤¯¤ÈÌÜÀþ¤¬µÕ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤À¡£
¹¹ð¤ÎÊ¸¾Ï¤ÏYou¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡Ê¡á¸ÜµÒÌÜÀþ¡Ë¤Ç½ñ¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È´Î¤ËÌÃ¤¸¤Æ¤¤¤ëÃø¼Ô¤¿¤Á¤Ç¤µ¤¨¤â¡¢¤È¤¤É¤¡Ö¤³¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÏMe¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡Ê¡á¼«Ê¬ÌÜÀþ¡Ë¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸ÜµÒ¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¸ß¤¤¤ÎÊ¸¾Ï¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¹ç¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö²Ô¤°¿Í¡×¤¬¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¬Í×Ãí°Õ¤À¡£
¼«Ê¬¤Ï¸ÜµÒ¤Î¤³¤È¤â¡¢¾¦ÉÊ¤Î¤³¤È¤â¡¢»Ô¾ì¤Î¤³¤È¤â¤è¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»×¤¤¹þ¤ß¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢ÃÎ¤é¤Ì´Ö¤ËÌÜÀþ¤¬¼«Ê¬ÌÜÀþ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
Ãí°Õ¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¸ÜµÒ¤È»Ô¾ì¤Ï¾ï¤ËÆ°¤¯¤È¤¤¤¦ÅÀ¡£
¸ÜµÒ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÚË¡Â§18¡Û¡Ö´¶¼Õ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤éÇä¤ì¤ë¹ØÇã¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÎË¡Â§¡×¤Ç¿¨¤ì¤¿¡¢ÆâÉô´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤È³°Éô´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤ÇÆ°¤¯¡£Æ°¤¯¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¡Ö°Ü¤í¤¦¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
»Ô¾ì¤ÎÊÑ²½¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÚË¡Â§02¡Û¡ÖÀ®Ä¹¥«¡¼¥Ö¤ÎË¡Â§¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢»Ô¾ì¤ÎÀ®½ÏÅÙ¹ç¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Çä¤ì¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¡£
¡Ö²Ô¤°¿Í¡×¤¬¡Ö²Ô¤®Â³¤±¤ë¡×Èë·í
¤À¤«¤é¡¢ÉÏ¤¹¿Í¤¬²Ô¤°¿Í¤ËÊÑ¤ï¤ê¡¢°ÂÄê´ðÄ´¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ·ÑÂ³¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤ò´Î¤ËÌÃ¤¸¤è¤¦¡£
¾ï¤Ë¸ÜµÒ¤È»Ô¾ì¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤òÂÕ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤Ù¤¤À¡£
²æ¡¹¤â2020Ç¯°Ê¹ß¤Î¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë1²¯±ß¤ÎÇä¾å¤¬¤¢¤Ã¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤¬¡¢¥³¥í¥Ê¤Î¼ýÂ«¤È¤È¤â¤Ëµ¡Ç½¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ï¤º¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤¿¤¯¤Ê¤ë¤¬¡¢¤½¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¹¤°¤Ë¡ÖÉÏ¤¹¿Í¡×¤ËÅ¾Íî¤¹¤ë¡£
¥¢¥ë¥Ù¥ë¥È¡¦¥¢¥¤¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¤¬¸À¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡ÖÆ±¤¸¤³¤È¤ò¤·¤Æ°ã¤¦·ë²Ì¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¤Î¤Ï¶¸µ¤¤Îº»ÂÁ¤À¡×¤È¤¤¤¦³Ê¸À¡ÊÀµ³Î¤Ê½Ð½êÉÔÌÀ¡Ë¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¸¶Íý¸¶Â§¤ÏÉÔÊÑ¡¦ÉáÊ×¤À¤¬¡¢¡ÖÀï½Ñ¡×ÉôÊ¬¤Ï»þÂå¤ä´Ä¶¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ²½¤¹¤ë¡£
º£¤Þ¤Ç¤Î¤ä¤êÊý¤Ç·ë²Ì¤¬È¼¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¸ÜµÒ¤«»Ô¾ì¤Î¤É¤Á¤é¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÎ¾Êý¤¬¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¸ÜµÒ¤È»Ô¾ì¤ò¤è¤¯Íý²ò¤¹¤ë¸¶ÅÀ¤ËÎ©¤ÁÌá¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤è¤¦¡£
¤½¤ì¤¬¡Ö²Ô¤°¿Í¡×¤¬¡Ö²Ô¤®Â³¤±¤ë¡×Èë·í¤Ê¤Î¤À¡£
¡ÊËÜ¹Æ¤Ï¡Ø¡Ú¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×ÈÇ¡Û²Ô¤°¸ÀÍÕ¤ÎË¡Â§ ¨¡¨¡ ÉÏ¤¹¿Í¤¬²Ô¤°¿Í¤ËÊÑ¤ï¤ë¡ÖÇä¤ì¤ëË¡Â§85¡×¡Ù¤ÎÃø¼Ô¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌ´ó¹Æ¤Ç¤¹¡Ë