元AKB48柏木由紀(33)が、29日までにインスタグラムを更新。ストーリーズ機能を用いて元AKB48の宮澤佐江(33)とTWICEのライブに行ったことを報告した。

柏木はペンライトを手にした宮澤とのショットを投稿し「佐江ちゃんと TWICEのライブ行ってきました」と報告。続いて「去年に引き続きスクリーンの大画面に全員が映った瞬間『ひゃぁぁぁ』と思わず叫んでしまいました 生きるための活力をありがとうございます!!! 最高!!!!」と興奮冷めやらぬ様子をつづった。

TWICEのワールドツアー「TWICE 5TH WORLD TOUR READY TO BE in JAPAN SPECIAL」の神奈川公演は27〜28日、日産スタジアムで開催された。