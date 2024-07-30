¸¶ÌýÀèÊªÌó2¡ó°Â¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤¬ÃæÅì¤ÎÁ´ÌÌÀïÁè²óÈò¤Î¹½¤¨
¡Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¡£²£¹Æü¡¡¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - £²£¹Æü¤Î¼è°ú¤Ç¡¢¸¶ÌýÀèÊª¤¬Ìó£²¡ó²¼Íî¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÅö¶É¼Ô¤Ï¥´¥é¥ó¹â¸¶¤Ø¤Î¥í¥±¥Ã¥È¹¶·â¤ò½ä¤ê¡¢¥ì¥Ð¥Î¥ó¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯¿Æ¥¤¥é¥óÉðÁõÁÈ¿¥¥Ò¥º¥Ü¥é¤ÎÀÕÇ¤¤òÄÉµÚ¤¹¤ë¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢ÊóÉü¹¶·â¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃæÅì¤òÁ´ÌÌÀïÁè¤Ë´¬¤¹þ¤à¤³¤È¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤¬ºàÎÁ»ë¤µ¤ì¤¿¡£
¥´¥é¥ó¹â¸¶¤Ç¤Ï£²£·Æü¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¾ì¤Ë¥í¥±¥Ã¥ÈÃÆ¹¶·â¤¬¤¢¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤ò´Þ¤à£±£²¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÅö¶É¤Ï¥Ò¥º¥Ü¥é¤Ë¤è¤ë¹¶·â¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
À¶»»ÃÍ¤Ï¡¢ËÌ³¤¥Ö¥ì¥ó¥ÈÀèÊª¤¬£±¡¥£³£µ¥É¥ë¡Ê£±¡¥£·¡ó¡Ë°Â¤Î£±¥Ð¥ì¥ë¡á£·£¹¡¥£·£¸¥É¥ë¡¢ÊÆ£×£Ô£ÉÀèÊª£¹·î¸Â¤¬£±¡¥£³£µ¥É¥ë¡Ê£±¡¥£¸¡ó¡Ë°Â¤Î£·£µ¡¥£¸£±¥É¥ë¡£