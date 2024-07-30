¾®È¿Íî¡¢¥É¥ë¹â¤ÇÌá¤ê¤òÇä¤é¤ì¤ë¡á£Î£Ù¶â³µ¶·
NY¶âÀèÊª12 ·î¸Â¡ÊCOMEX¡Ë¡Ê½ªÃÍ¡Ë
1¥ª¥ó¥¹¡á2425.50¡Ê-2.40¡¡-0.10%¡Ë
¶â£±£²·î¸Â¤Ï¾®È¿Íî¡£»þ´Ö³°¼è°ú¤Ç¤Ï¡¢ÊÆÏ¢Ë®½àÈ÷Íý»ö²ñ¡Ê£Æ£Ò£Â¡Ë¤ÎÍø²¼¤²´üÂÔ¤ò¼õ¤±¤ÆÇã¤¤Í¥Àª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£²¤½£»þ´Ö¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¥É¥ë¹â¤ò¼õ¤±¤Æ¾å¤²°ìÉþ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆüÃæ¼è°ú¤Ç¤Ï¡¢ÊÆ¹ñºÄ¤ÎÍø²ó¤ê¤¬¾å¾º¤ËÅ¾¤¸¤¿¤³¤È¤ä¥É¥ë¹â¤ò¼õ¤±¤ÆÌá¤ê¤òÇä¤é¤ì¤¿¡£
MINKABU PRESS
1¥ª¥ó¥¹¡á2425.50¡Ê-2.40¡¡-0.10%¡Ë
¶â£±£²·î¸Â¤Ï¾®È¿Íî¡£»þ´Ö³°¼è°ú¤Ç¤Ï¡¢ÊÆÏ¢Ë®½àÈ÷Íý»ö²ñ¡Ê£Æ£Ò£Â¡Ë¤ÎÍø²¼¤²´üÂÔ¤ò¼õ¤±¤ÆÇã¤¤Í¥Àª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£²¤½£»þ´Ö¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¥É¥ë¹â¤ò¼õ¤±¤Æ¾å¤²°ìÉþ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆüÃæ¼è°ú¤Ç¤Ï¡¢ÊÆ¹ñºÄ¤ÎÍø²ó¤ê¤¬¾å¾º¤ËÅ¾¤¸¤¿¤³¤È¤ä¥É¥ë¹â¤ò¼õ¤±¤ÆÌá¤ê¤òÇä¤é¤ì¤¿¡£
MINKABU PRESS