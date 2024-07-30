ÎëÌÚ½¡ÃËµÄ°÷¤¬ºÆ¤Ó¥í¥·¥¢¤òË¬Ìä¤·»ýÏÀÅ¸³«¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤è¤ê¤â¥í¥·¥¢¤È¤Î´Ø·¸¤¬½ÅÍ×¡×
¡¡ÎëÌÚ½¡ÃË»²µÄ±¡µÄ°÷¤¬µîÇ¯10·î¤ËÂ³¤¡¢ºÆ¤Ó¥í¥·¥¢¤òË¬Ìä¤·¡¢ÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤è¤ê¤â¥í¥·¥¢¤È¤Î´Ø·¸¤¬½ÅÍ×¤À¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÎëÌÚ½¡ÃË»²µÄ±¡µÄ°÷
¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤È¥í¥·¥¢¤òÈæ³Ó¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ»à³èÅª¤ËÂç»ö¤Ê¹ñ¤Ï¤É¤Ã¤Á¤«¡£ÎÎÅÚÌäÂê²ò·è¡¢Ê¿ÏÂ¾òÌó¤ÎÄù·ë¡£ÆüËÜ¤Î°ìÈÖ¤Î¹ñ±×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡29Æü¡¢ÎëÌÚµÄ°÷¤Ï¥â¥¹¥¯¥ï¤Çµù¶ÈÄ£¤Î¹â´±¤È²ñÃÌ¤·¡¢ËÌÊýÎÎÅÚ¼þÊÕ³¤°è¤Ç¤Î°ÂÁ´Áà¶ÈºÆ³«¤Ê¤É¤òÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Î°Ï¤ß¼èºà¤Ç¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¿¯¹¶¤Î¸¶°ø¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÂ¦¤Ë¤¢¤ë¤È¼çÄ¥¤·¡¢ÆüËÜ¤Ï¥í¥·¥¢¤È¤Î´Ø·¸¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤Ù¤¤À¤Ê¤É¤È¡¢»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚµÄ°÷¤ÏµîÇ¯10·î¤Ë¤â¡¢½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ËÌµÃÇ¤Ç¥í¥·¥¢¤òË¬Ìä¤·¡¢¡Ö¥í¥·¥¢¤Î¾¡Íø¤ò³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¯¸À¤·¤ÆÅÞ¤«¤é½üÌ¾½èÊ¬¤ò¼õ¤±Î¥ÅÞ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÎëÌÚ½¡ÃË»²µÄ±¡µÄ°÷
¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤È¥í¥·¥¢¤òÈæ³Ó¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ»à³èÅª¤ËÂç»ö¤Ê¹ñ¤Ï¤É¤Ã¤Á¤«¡£ÎÎÅÚÌäÂê²ò·è¡¢Ê¿ÏÂ¾òÌó¤ÎÄù·ë¡£ÆüËÜ¤Î°ìÈÖ¤Î¹ñ±×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡29Æü¡¢ÎëÌÚµÄ°÷¤Ï¥â¥¹¥¯¥ï¤Çµù¶ÈÄ£¤Î¹â´±¤È²ñÃÌ¤·¡¢ËÌÊýÎÎÅÚ¼þÊÕ³¤°è¤Ç¤Î°ÂÁ´Áà¶ÈºÆ³«¤Ê¤É¤òÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Î°Ï¤ß¼èºà¤Ç¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¿¯¹¶¤Î¸¶°ø¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÂ¦¤Ë¤¢¤ë¤È¼çÄ¥¤·¡¢ÆüËÜ¤Ï¥í¥·¥¢¤È¤Î´Ø·¸¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤Ù¤¤À¤Ê¤É¤È¡¢»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚµÄ°÷¤ÏµîÇ¯10·î¤Ë¤â¡¢½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ËÌµÃÇ¤Ç¥í¥·¥¢¤òË¬Ìä¤·¡¢¡Ö¥í¥·¥¢¤Î¾¡Íø¤ò³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¯¸À¤·¤ÆÅÞ¤«¤é½üÌ¾½èÊ¬¤ò¼õ¤±Î¥ÅÞ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£