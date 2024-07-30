¡Úºå¿À¡Ûº´Æ£µ±ÌÀ¡¡ËÜÎÝÂÇ·ã¸º¤ÎËÜµòÃÏ¤ËËÜ²»ÅÇÏª¡Öº£¤Ï¤â¤¦¹Ã»Ò±à¤Ç¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ÏÁÀ¤¨¤Ê¤¤¡×
¡¡Ä¾¶á£´Ï¢¾¡¤ÈÀª¤¤¤Ë¾è¤ëºå¿À¤Ï£³£°Æü¤«¤é£³¡¦£µ¥²¡¼¥àº¹¤ÇÄÉ¤¦¼ó°Ì¡¦µð¿Í¤È¤Î£³Ï¢Àï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤ËÆÍÆþ¡£½ÅÍ×¤ÊÀï¤¤¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¸×¤Î£´ÈÖ¡¦º´Æ£µ±ÌÀÆâÌî¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤Ï¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼«Ê¬¤Î¥Ð¥Ã¥È¤Ç¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸«¤»¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Åê¹âÂÇÄã¤Î»þÂå¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âËÜÎÝÂÇ¤¬½Ð¤Ê¤¤º£µ¨¤Î¹Ã»Ò±à¡£À¸¿è¤ÎÄ¹µ÷Î¥ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¥¨¥´¤È¡¢¥Á¡¼¥à¤Î´ÇÈÄÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÀÕÇ¤´¶¤Î¤Ï¤¶¤Þ¤Ç¡¢¸×¤Îµ¬³Ê³°Ë¤¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤ë³ëÆ£¤È¤Ï¤¤¤«¤Ë¡½¡½¡£
¡¡¹¶¼é¤ËÀººÌ¤ò·ç¤£µ·î¤Ë¤ÏÆó·³ºÆÄ´À°¤âÌ¿¤¸¤é¤ì¤¿º´Æ£µ±¤Ï¡¢£³Æü¤Î¹ÅçÀï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡Ë°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¥¢¡¼¥Á¤Ø¤Î°ÕÍß¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤½¤ì¤ÏÉ÷¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¶ì¾Ð¸ò¤¸¤ê¤Ë¼õ¤±Î®¤·¤¿¡£
¡¡°ì·³Éüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿£¶·î°Ê¹ß¤Ï£³£µ»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢£±£³£²ÂÇ¿ô£³£¸°ÂÂÇ¤ÇÂÇÎ¨£²³ä£¸Ê¬£¸ÎÒ¤È¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¡£Ä¹¤é¤¯³Î¼ÂÀ¤ÎÄã¤µ¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿ÇØÈÖ¹æ£¸¤¬¡¢£³³äÂÇ¼Ô¤¬·ã¸º¤·¤¿¸½ºß¤Îµå³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¿ô»ú¤ò»Ä¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡Á°¥«¡¼¥É¤ÎÃæÆü£³Ï¢Àï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤Ç¤â¡¢£±£³ÂÇ¿ô£¶°ÂÂÇ£³ÂÇÅÀ¤ÎÂç³èÌö¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î¥«¡¼¥É£³Ï¢¾¡¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¡£¤À¤¬º£µ¨¤³¤³¤Þ¤Ç¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ëËÜÎÝÂÇ¿ô¤Ï¤ï¤º¤«£µËÜ¡£ÆþÃÄ°Ê¹ß¡¢£³Ç¯Ï¢Â³¤Ç£²£°ËÜÎÝÂÇ°Ê¾å¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¿Ä¹µ÷Î¥Ë¤¤È¤·¤Æ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¼ä¤·¤¤¿ô»ú¤À¡£
¡¡£¸·î£±Æü¤Ë³«¾ì£±£°£°¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëËÜµòÃÏ¹Ã»Ò±àµå¾ì¤À¤¬¡¢º£µ¨¤ÏÎãÇ¯°Ê¾å¤Ëºå¿À¡¢Â¾µåÃÄ¥Á¡¼¥à¤È¤â¤ËÆ±µå¾ì¤Ç¤ÎËÜÎÝÂÇ¤¬·ã¸º¡£º£µ¨¤³¤³¤Þ¤Ç£´£´»î¹ç¤Î¸ø¼°Àï¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò±Û¤¨¤¿ÂÇµå¤ÏÅ¨Ì£Êý¹ç¤ï¤»¤Æ·×£²£²ËÜ¤Î¤ß¡££±»î¹çÊ¿¶ÑËÜÎÝÂÇ¤Ï£°¡¦£µËÜ¤·¤«½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤·×»»¤À¡£
¡¡³Æµå¾ì¤Ç¡Ö¤É¤ì¤À¤±ËÜÎÝÂÇ¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤¤«¡×¤ò¼¨¤¹»ØÉ¸¡¦¥Ñ¡¼¥¯¥Õ¥¡¥¯¥¿¡¼¡Ê£Ð£Æ¡Ë¤ò¤Ò¤â²ò¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢£±£²µåÃÄ¤ÎËÜµòÃÏµå¾ì¤Ç¹Ã»Ò±à¤ÏºÇ²¼°Ì¤Î£°¡¦£µ£¶¡££°¡¦£¸£µ¤Ç£¸°Ì¤À¤Ã¤¿ºòµ¨¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤â¡¢Âç¤¤¯¿ôÃÍ¤È½ç°Ì¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ëº£µ¨¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î£Ð£Æ¼ó°Ì¤Ï¿ÀµÜµå¾ì¤Î£²¡¦£²£±¡£¹Ã»Ò±à¤Î¼Â¤Ë£´ÇÜ¶á¤¤¿ôÃÍ¤òÃ¡¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹Ã»Ò±à¤È¤¤¤¨¤Ð±¦Íã¤«¤éº¸ÍãÊý¸þ¤Ø¶¯¤¯¿á¤¯º¸ÂÇ¼Ô¤ÎÅ·Å¨¡ÖÉÍÉ÷¡×¤¬ÍÌ¾¡£ÂÎ´¶¤Ç¡Öº£Ç¯¤Î¹Ã»Ò±à¤ÏÎãÇ¯°Ê¾å¤ËÉÍÉ÷¤¬¶¯¤¤¡×¤ÈÏ³¤é¤¹Áª¼ê¡¢´Ø·¸¼Ô¤âÂ¿¤¤¤¬¡¢¿À¸Í³¤ÍÎµ¤¾ÝÂæ¤ÎÃ´Åö¼Ô¤ÏËÜ»æ¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡Ö³¤Î¦É÷¤Ç¤¢¤ëÉÍÉ÷¤¬¹Ã»Ò±à¾å¶õ¤È¤¤¤¦¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¡¢¤É¤ÎÄøÅÙ¤ÎÉ÷Â®¡¢É÷¸þ¤¤òÄÌÇ¯¤ÇµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¿ôÃÍ¤È¤·¤Æ³ä¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤ÏÈó¾ï¤Ëº¤Æñ¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤Ë¤È¤É¤á¤¿¡£
¡¡º¸¤Î¶¯ÂÇ¼Ô¡¦º´Æ£µ±¤Ïº£µ¨¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç²¿ÅÙ¤â¿Ä¤ÇÂª¤¨¤¿ÂÇµå¤òÉÍÉ÷¤Ë²¡¤·Ìá¤µ¤ì¤Æ¤¤¿ºÇÂç¤ÎàÈï³²¼Ôá¡£¤³¤³ºÇ¶á¤Î¹Ã»Ò±à¤Î¥²¡¼¥à¤Ç¤ÏËÜÎÝÂÇÁÀ¤¤¤ÎÂÇ·â¤ò¼Î¤Æ¤Æ¥ß¡¼¥È¤ò°Õ¼±¤·¤¿à·ÚÂÇá¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÉ÷¤Ï¤â¤¦¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£¤Ï¤â¤¦¹Ã»Ò±à¤Ç¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ÏÁÀ¤¨¤Ê¤¤¡£¥é¥¤¥Ê¡¼¤ÇÂÇ¤Æ¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ËÍ¤Ë¤Ï¤½¤ó¤Êµ»½Ñ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡×¡£Ê£»¨¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤Çµ¶¤é¤¶¤ëËÜ²»¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡£´ÈÖÂÇ¼Ô¤ÎºÇÂç¤ÎÀÕÌ³¤ÏÂÇÅÀ¤òµó¤²¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤ØÆ³¤¯¤³¤È¡£ËÜÎÝÂÇ¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¤½¤Î¼êÃÊ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï½Å¡¹¾µÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î°ìÊý¤ÇËÜÎÝÂÇ¤Ø¤ÎËÜÇ½Åª¤ÊÍßµá¤ä¡¢Ä¹µ÷Î¥Ë¤¤È¤·¤Æ¤Îââ»ý¤â¼«¿È¤ÎÃæ¤Ç¾Ã²½ÉÔÇ½¤Î¤Þ¤Þ¤ï¤À¤«¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â»ö¼Â¡£Èþ¤·¤¯¤âËâÊª¤¬¤¹¤àµå¾ì¤òËÜµòÃÏ¤È¤¹¤ë¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤Î¥¸¥ì¥ó¥Þ¤¬²ò¾Ã¤¹¤ëÆü¤ÏÍè¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡½¡½¡£