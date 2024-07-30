µð¿Í¡¦¸Í¶¿¡¢¼ó°Ì¸Ç¤á¤Ø¡ª¹Ã»Ò±à³«¾ì£±£°£°¼þÇ¯µÇ°£¸¡¦£±¤Ç²÷ÅêºÆ¤Ó¡¡¥Î¡¼¥Î¡½£µ¡¦£²£´¤ÈÆ±¤¸¾ì½ê¡õÁê¼ê
¡¡µð¿Í¤Î¸Í¶¿æÆÀ¬Åê¼ê¡Ê£²£´¡Ë¤¬£²£¹Æü¡¢£Çµå¾ì¤ÇÅê¼êÎý½¬¤Ë»²²Ã¤·¡¢¹Ã»Ò±à³«¾ì£±£°£°¼þÇ¯µÇ°¤È¤Ê¤ë£¸·î£±Æü¤Îºå¿ÀÀïÀèÈ¯¤Ë¸þ¤±¤ÆÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤¿¡£¼ó°Ì¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï£µÏ¢¾¡¤ÇÃù¶â£±£±¡£°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£µ¡Ë¤¬¡Öºå¿À¤È¥«¡¼¥×¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤òÁÈ¤ó¤À¡£¥¬¥Á¥ó¥³¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÀë¸À¤·¡¢£³£°Æü¤Î£³Ï¢Àï½éÀï¤«¤é»³ºê°Ë¡¢¥°¥ê¥Õ¥£¥ó¡¢¸Í¶¿¤ÈÂ³¤¯Ãæ¡¢£µ·î¤Ë¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥ó¤òÃ£À®¤·¤¿Å¨ÃÏ¤Ç¡¢¤ª½Ë¤¤¥à¡¼¥É¤òÂÇÇË¤¹¤ë²÷Åê¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡¡Ê¨¡¹¤ÈÇ³¤¨¤ë»×¤¤¤ò¸Í¶¿¤Ï¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¹Ã»Ò±à³«¾ì£±£°£°¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë£¸·î£±Æü¤Ë¸åÈ¾Àï½éÀèÈ¯¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿¡£ÂôÂ¼±É¼£°ÊÍè¡¢µåÃÄ£¸£¸Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¹Ã»Ò±à¤Ç¤Î¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥ó¤òÃ£À®¤·¤¿£µ·î£²£´Æü°ÊÍè¤È¤Ê¤ëºå¿ÀÀï¡¢¹Ã»Ò±à¤Ç¤ÎÀèÈ¯¤Ë¡ÖÆ±¤¸¾ì½ê¤ÇÂÐÀï¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ÏÎÉ¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤·¡¢Áê¼ê¤â¥Î¡¼¥Î¡¼¤ò¤µ¤ì¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢ÌÜ¤Î¿§¤òÊÑ¤¨¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¡£ËÍ¤â°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£Í¥¾¡Áè¤¤¤Ø¤ÈÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤°ìÀï¤Ë¿¿¤Ã¸þ¤«¤é¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯³Ð¸ç¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ºå¿À¤ÎµÇ°¤¹¤Ù¤Æü¤Ë¤âìÅÍß¤Ë¾¡Íø¤ò¤Ä¤«¤ß¤Ë¤¤¤¯¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Öºå¿À¤È¥«¡¼¥×¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤é¡£¤½¤³¤Ï¥¬¥Á¥ó¥³¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¡¢£³£°Æü¤«¤é¤Îºå¿À£³Ï¢Àï¤Ï»³ºê°Ë¡¢¥°¥ê¥Õ¥£¥ó¡¢¸Í¶¿¤È¥¨¡¼¥¹µé£³Ëç¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡£¤½¤Î¶¯¤¤»×¤¤¤ò¸Í¶¿¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÁ°²ó¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥ó¤ò¤·¤Æ¡¢ÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦µÏ¿¤òÃ£À®¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¡££±£°£°¼þÇ¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤Î»î¹ç¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤«¤é¡¢¤¹¤´¤¤¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡·ã²½¤¹¤ëÍ¥¾¡Áè¤¤¤Î±²¤Ë¤¤¤ë¹Åç¡¢ºå¿À¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥í¡¼¥ÆºÆÊÔ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢£¸·î£¶Æü¤«¤é¤Î£¹Ï¢ÀïºÇ¸å¤È¤Ê¤ë£±£²¡Á£±£´Æü¤Îºå¿ÀÀï¡ÊÅìµþ£Ä¡Ë¤Ï»³ºê°Ë¡¢¥°¥ê¥Õ¥£¥ó¡¢¸Í¶¿Á´°÷¤¬Ãæ£µÆü¤Ç²ó¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡££´½µ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ½¸Ãæ¤¹¤ë¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤ÎÀï¤¤¤ò²¿¤È¤·¤Æ¤âÍî¤È¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»Ø´ø´±¤Î¶¯¤¤»×¤¤¤ÎÉ½¤ì¤À¡£
¡¡ºå¿À£³Ï¢Àï¤Î¸Í¶¿¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ë£³ÀïÌÜ¤«¤é£²£·»î¹ç¤Î²áÌ©ÆüÄø¤È¤Ê¤ë¾¡Éé¤Î£¸·î¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¡£¸Í¶¿¤Ï¡ÖÁ´Éô¾¡¤Á¤¿¤¤¡£¸åÈ¾Àï¤ÏÆÃ¤ËÅê¼ê¤Î£±¾¡¤¬¥Á¡¼¥à¤Î½ç°Ì¤ËÂç¤¤¯´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£Á´»î¹ç¾¡¤Æ¤ì¤ÐºÇ¹â¤À¤·¡¢Á°È¾Àï¤â¤Ã¤È¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡¢¾Ð´é¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤¬½ª¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¡£¸·¤·¤¤Àï¤¤¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿Àè¤Ë¤Ï¡¢£´Ç¯¤Ö¤ê¤Î£ÖÃ¥²ó¤È£ÇÅÞ¤Î¾Ð´é¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¿å¾å¡¡ÃÒ·Ã¡Ë