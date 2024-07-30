¥¢¥Ã¥×¥ë¤¬¿·¤¿¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹Äó¶¡³«»Ï¡¡¿Í¹©±ÒÀ±ÀÜÂ³¤Ç¶ÛµÞÄÌÊóµ¡Ç½
¥¢¥Ã¥×¥ë¤¬30Æü¤«¤éÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤¿¿·¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¡¢iPhone¤äAppleWatch¤È¿Í¹©±ÒÀ±¤¬ÀÜÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç°ÌÃÖ¾ðÊó¤ä·ò¹¯¾õÂÖ¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤òÁ÷¿®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢»³¤ä¿¹¤ÎÃæ¤Ê¤É·ÈÂÓÅÅÏÃÄÌ¿®¤äWi-Fi¤ËÀÜÂ³¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì½ê¤ÇÁøÆñ¤ä¤±¤¬¤ò¤·¤¿ºÝ¤Ê¤É¤Ëµß½õ¤ò¸Æ¤Ù¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢³°½Ð¤·¤¿ºÝ¤Ë¼«¿È¤Î°ÌÃÖ¾ðÊó¤ò²ÈÂ²¤Ê¤É¤È¾ï¤Ë¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¡¢¤³¤Îµ¡Ç½¤Ï¡¢³¤³°¤Ç¤Ï2022Ç¯¤«¤éÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸½ºß¤Ï17¥«¹ñ¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Ã¥×¥ë¤Ï¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò³È½¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¤µ¤é¤Ê¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¼è¤ê¹þ¤ß¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£