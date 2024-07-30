デビュー50周年のTHE ALFEE、58作連続シングルTOP10入り 男性アーティスト歴代1位タイに【オリコンランキング】
THE ALFEEの最新シングル「KO.DA.MA. / ロマンスが舞い降りて来た夜」が、初週2.8万枚を売り上げ、7月30日発表の最新「オリコン週間シングルランキング」（8月5日付）で初登場3位にランクインした。
【画像】物語が急展開！シンカリオン新作の新場面カット
これで、16thシングル「メリーアン」（1983年6月発売）から、58作連続シングルTOP10入りを記録し、歴代3位だった「シングル連続TOP10入り獲得作品数」は、嵐と並ぶ歴代2位タイに、また、男性アーティストでは歴代1位タイ【※】となった。
THE ALFEEは、1974年8月25日にシングル「夏しぐれ」でデビュー。本作は、デビュー50周年第1弾シングルとなっている。
【※】「シングル連続TOP10入り獲得作品数」記録※同順位は達成順／1位：AKB48（62作）2位：嵐、THE ALFEE（58作）
【参考】THE ALFEEシングル作品累積売上TOP5※2024/8/5付現在／1位：65.7万枚「Promised Love」（1992年2月5日発売／最高位：2位）、2位：52.4万枚「星空のディスタンス」（1984年1月21日発売／最高位：2位）、3位：47.0万枚「LOVE NEVER DIES」（1996年1月29日発売／最高位：4位）、4位：37.3万枚「メリーアン」（1983年6月21日発売／最高位：7位）、5位：33.6万枚「恋人達のペイヴメント」（1984年10月17日発売／最高位：1位）
＜クレジット：オリコン調べ（2024年8月5日付：集計期間:2024年7月22日〜28日）＞
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これで、16thシングル「メリーアン」（1983年6月発売）から、58作連続シングルTOP10入りを記録し、歴代3位だった「シングル連続TOP10入り獲得作品数」は、嵐と並ぶ歴代2位タイに、また、男性アーティストでは歴代1位タイ【※】となった。
【※】「シングル連続TOP10入り獲得作品数」記録※同順位は達成順／1位：AKB48（62作）2位：嵐、THE ALFEE（58作）
【参考】THE ALFEEシングル作品累積売上TOP5※2024/8/5付現在／1位：65.7万枚「Promised Love」（1992年2月5日発売／最高位：2位）、2位：52.4万枚「星空のディスタンス」（1984年1月21日発売／最高位：2位）、3位：47.0万枚「LOVE NEVER DIES」（1996年1月29日発売／最高位：4位）、4位：37.3万枚「メリーアン」（1983年6月21日発売／最高位：7位）、5位：33.6万枚「恋人達のペイヴメント」（1984年10月17日発売／最高位：1位）
＜クレジット：オリコン調べ（2024年8月5日付：集計期間:2024年7月22日〜28日）＞