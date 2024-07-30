Ìîµå¥Õ¥¡¥óÊ¨¤«¤»¤¿¡ÖÆü´Ú¥É¥ê¡¼¥à¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¥º¥²¡¼¥à¡×¡¡¸µ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àª¤â¸µµ¤¤Ê»Ñ¤òÈäÏª
¡¡¢¡µ¼Ô¥³¥é¥à¡¦¥¿¥«ÈÖ24»þ
¡¡¼ó°Ì¤òÆÈÁö¤¹¤ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ïà¤ªº×¤êá¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£23Æü¤Îµå±ãÂè1Àï¤Ï»³ÀîÊæ¹â¤¬º¸ÍãÀÊ¤Ø¤ÎÆÃÂç2¥é¥ó¤Ç´ºÆ®Áª¼ê¾Þ¤ò³ÍÆÀ¡£24Æü¤ÎÂè2Àï¤Ç¤Ï¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥À¡¼¥Ó¡¼¤òÀ©¤·¤¿¶áÆ£·ò²ð¤¬Àª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë5°ÂÂÇ¤Ç´ºÆ®Áª¼ê¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤¿¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤â¡Ö»Å»ö¤Ï¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È¡Ë¥Ü¡¼¥É¤ÎÌ¾Á°¤ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¡×¤È½ÀÏÂ¤Ê¾Ð´é¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè1ÀïÁ°Æü¤Î22Æü¤Ë¤Ï¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉËÌ³¤Æ»¤Ç¡ÖÆü´Ú¥É¥ê¡¼¥à¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¥º¥²¡¼¥à¡×¤ÈÂê¤·¤¿OBÀï¤¬³«¤«¤ì¤¿¡£¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ê¤É¤Ç·ãÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¤¿Î¾¹ñ¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬ºÆÀï¡£¤³¤Á¤é¤â¸µ¥Û¡¼¥¯¥¹Àª¤¬¸µµ¤¤Ê»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥á¥ó¤ÇÆâÀîÀ»°ì¤µ¤ó¡¢¾ëÅç·ò»Ê¤µ¤ó¡¢¾¾ÅÄÀë¹À¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡£ÆâÀî¤µ¤ó¤¬¹ª¤ß¤Ê¥Ð¥Ã¥È¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç3°ÂÂÇ¤òÊü¤Æ¤Ð¡¢¾¾ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·âÆóÎÝÂÇ¤«¤é¤Î¡ÖÇ®ÃË¡ª¡×¥Ý¡¼¥º¤ÇÊ¨¤«¤»¤¿¡£Åê¤²¤Æ¤ÏÀÝÄÅÀµ¤µ¤ó¤¬°µ´¬¤Î»°¼ÔËÞÂàÀÚ¤ê¡£¿¹Ê¡°ôÉ§¤µ¤ó¤Ï2²óÌµ»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ÇÅÐÈÄ¤·¤¿¸å¡¢ÆÃÊÌ¥ë¡¼¥ë¤Î¤¿¤á7²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤â¾å¤¬¤ê¥Õ¥ë²óÅ¾¤·¡Ö»°¿¶¤â¼è¤ì¤Æ¡¢¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´À¤ò¿¡¤Ã¤¿¡£
¡¡Â¾µåÃÄ¤Ç¤â»å°æ²ÅÃË¤µ¤ó¤¬¶Ã°Û¤Î°ìÈ¯¡£´ÑµÒ¤âÅö»þ¤Î±þ±ç²Î¤ò²û¤«¤·¤ó¤À¤ê¡¢°ðÍÕÆÆµª¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿ºÝ¤Ë¡Ö°ðÍÕ¥¸¥ã¥ó¥×¡×¤òÉü³è¤µ¤»¤¿¤ê¤È³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£µå³¦¤Ç¤Ïµð¿ÍVSºå¿À¤Î¡ÖÅÁÅý¤Î°ìÀï¡×¤äÃæÆü¤ÎOBÀï¤Ê¤É¤âÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¹ë²Ú¤Ê´é¿¨¤ì¤¬½¸¤¦¥Û¡¼¥¯¥¹¤ÎOBÀï¤ò¸«¤¿¤¤¤È´ê¤¦¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£¡Ê
¾®ÈªÂç¸ç¡Ë