¡Ú¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥É¡ÛËÙÊÆÍºÅÍ¡¡ÂçµÕÅ¾¤Ç£²Âç²ñÏ¢Â³¤Î¶â¡ª¡Ö¤¢¤¤é¤á¤«¤±¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡Ä¡×
¡¡¤É¤óÄì¤«¤é¤ÎÉü³è¤À¡£¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥ÉÃË»Ò¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤Ç¡¢Åìµþ¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ë¤ÎËÙÊÆÍºÅÍ¡Ê£²£µ¡á»°°æ½»Í§£Ä£Ó¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡Ë¤¬£²Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡ËÙÊÆ¤Ï¥Ù¥¹¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤Ç¾å°Ì¤¬·ãÀï¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢»ÃÄê£³°Ì¤Ç½ªÈ×¤Ø¡££³¡¢£´ËÜÌÜ¤ÇÄËº¨¤ÎÃåÃÏ¼ºÇÔ¤ÇµçÃÏ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤¬¡¢ºÇ½ª£µËÜÌÜ¤Ç¹â¤¤Æñ°×ÅÙ¤ÎÂçµ»¤ò¸«»ö¤Ë·è¤á¤Æ¡¢¤³¤ÎÆüºÇ¹â¤È¤Ê¤ë¶Ã°Û¤Î£¹£·¡¦£°£¸ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥é¥ó¤È¹ç·×¤Ç£²£¸£±¡¦£±£´ÅÀ¤È¤·¡¢ÂçµÕÅ¾¤Ç·àÅªÏ¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¼«¹ñ³«ºÅ¤ÎÅìµþ¸ÞÎØ¤Ç¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢°ìÌö¥Ò¡¼¥í¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¥¹¥é¥ó¥×¤Ë´Ù¤ê¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î½Ð¾ì¸¢Áè¤¤¤Ç¤âà·÷³°á¤ËÄãÌÂ¡£¤½¤ì¤Ç¤â£¶·î¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØÍ½Áª¥·¥ê¡¼¥ººÇ½ªÀï¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢µÕÅ¾¤ÇÂåÉ½ÏÈ¤Ë³ê¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¸ÞÎØ¤ÎÂçÉñÂæ¤ÇÉü³è¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ËÙÊÆ¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤ë¤Î¤Ë¡¢¤¢¤¤é¤á¤«¤±¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¸ÞÎØ¤Ë¹Ô¤±¤ë¤«¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Î¸ÞÎØÍ½Áª¤Ç£±°Ì¤ò¼è¤Ã¤Æ¤â¤¤¤±¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡£¾¯¤·¤Î²ÄÇ½À¡¢£±¡ó¤°¤é¤¤¤Î²ÄÇ½À¤òºÇ¸å¤Þ¤Ç¿®¤¸¤Æ¡¢¤³¤Î¸ÞÎØ¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤³¤ì¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ë¼Â¤Ã¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÂ¾¤ÎÆüËÜÀª¤ÏÇò°æ¶õÎÉ¡Ê¤½¤é¡á£²£²¡¢¥à¥é¥µ¥¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ë¤Ï£´°Ì¤ÇÀË¤·¤¯¤â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ï¤Ê¤é¤º¡£À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°£±°Ì¤Î¾®Ìî»û¶ã±À¡Ê¤®¤ó¤¦¡á£±£´¡Ë¤ÏÍ½Áª¤Ç£±£´°Ì¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢£¸¿Í¤ÇÁè¤¦·è¾¡¿Ê½Ð¤òÆ¨¤·¤¿¡£