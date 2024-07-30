宮崎市などで震度4 日向灘を震源、M5.2 津波の心配はなし
30日午前1時25分ごろ、日向灘を震源とする地震があり、最大震度4を観測した。
気象庁によると、震源の深さは約40キロ、地震の規模を示すマグニチュードは5.2と推定される。この地震による津波の心配はないという。
各地の震度は次の通り。
＜震度4＞
宮崎県:西都市、高千穂町、宮崎市
＜震度3＞
宮崎県:延岡市、日向市、高鍋町、新富町、木城町、川南町、都農町、門川町、椎葉村、美郷町、日南市、串間市、国富町、綾町、都城市、小林市
熊本県:産山村、高森町、熊本市南区、美里町
大分県:臼杵市、佐伯市、竹田市
＜震度2＞
宮崎県:西米良村、諸塚村、日之影町、五ケ瀬町、えびの市、三股町、高原町
熊本県:阿蘇市、南阿蘇村、熊本市中央区、熊本市東区、熊本市西区、熊本市北区、八代市、玉名市、菊池市、宇土市、宇城市、合志市、玉東町、和水町、大津町、菊陽町、西原村、嘉島町、益城町、甲佐町、山都町、氷川町、人吉市、錦町、多良木町、湯前町、水上村、相良村、五木村、山江村、あさぎり町、水俣市、上天草市、芦北町
大分県:大分市、別府市、津久見市、由布市、豊後大野市
佐賀県:上峰町、みやき町
鹿児島県:鹿児島市、薩摩川内市、霧島市、南さつま市、伊佐市、姶良市、さつま町、湧水町、鹿屋市、垂水市、曽於市、志布志市、大崎町、肝付町
＜震度1＞
熊本県:南小国町、小国町、山鹿市、御船町、球磨村、天草市
大分県:杵築市、日出町、日田市、豊後高田市、宇佐市、国東市、姫島村
佐賀県:佐賀市、小城市、神埼市、吉野ケ里町、白石町
鹿児島県:枕崎市、阿久根市、出水市、指宿市、日置市、南九州市、長島町、東串良町、錦江町、南大隅町、薩摩川内市
広島県:呉市、竹原市、大竹市、江田島市、府中町
山口県:柳井市、周防大島町、平生町、防府市
愛媛県:宇和島市、八幡浜市、伊方町、愛南町
高知県:宿毛市、黒潮町
福岡県:行橋市、大牟田市、久留米市、柳川市、八女市、みやま市
長崎県:雲仙市、南島原市