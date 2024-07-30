30日午前1時25分ごろ、宮崎県で最大震度4を観測するやや強い地震がありました。

気象庁によりますと、震源地は日向灘で、震源の深さはおよそ40km、地震の規模を示すマグニチュードは5.2と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度4を観測したのは、宮崎県の西都市と高千穂町、それに宮崎市です。

【各地の震度詳細】

■震度4

□宮崎県

西都市 高千穂町 宮崎市

■震度3

□宮崎県

延岡市 日向市 高鍋町

新富町 木城町 川南町

宮崎都農町 門川町 椎葉村

宮崎美郷町 日南市 串間市

国富町 綾町 都城市

小林市



□熊本県

産山村 熊本高森町 熊本南区

熊本美里町



□大分県

臼杵市 佐伯市 竹田市

■震度2

□宮崎県

西米良村 諸塚村 日之影町

五ヶ瀬町 えびの市 三股町

高原町



□熊本県

阿蘇市 南阿蘇村 熊本中央区

熊本東区 熊本西区 熊本北区

八代市 玉名市 菊池市

宇土市 宇城市 合志市

玉東町 和水町 大津町

菊陽町 西原村 嘉島町

益城町 甲佐町 山都町

氷川町 人吉市 錦町

多良木町 湯前町 水上村

相良村 五木村 山江村

あさぎり町 水俣市 上天草市

芦北町



□大分県

大分市 別府市 津久見市

由布市 豊後大野市



□佐賀県

上峰町 みやき町



□鹿児島県

鹿児島市 薩摩川内市 霧島市

南さつま市 伊佐市 姶良市

さつま町 湧水町 鹿屋市

垂水市 曽於市 志布志市

大崎町 肝付町

■震度1

□熊本県

南小国町 熊本小国町 山鹿市

御船町 球磨村 天草市



□大分県

杵築市 日出町 日田市

豊後高田市 宇佐市 国東市

姫島村



□佐賀県

佐賀市 小城市 神埼市

吉野ヶ里町 白石町



□鹿児島県

枕崎市 阿久根市 鹿児島出水市

指宿市 日置市 南九州市

長島町 東串良町 錦江町

南大隅町 薩摩川内市甑島



□広島県

呉市 竹原市 大竹市

江田島市 府中町



□山口県

柳井市 周防大島町 平生町

防府市



□愛媛県

宇和島市 八幡浜市 伊方町

愛南町



□高知県

宿毛市 黒潮町



□福岡県

行橋市 大牟田市 久留米市

柳川市 八女市 みやま市



□長崎県

雲仙市 南島原市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。