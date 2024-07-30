柔道女子57キロ級 舟久保遥香 銅メダル獲得、初出場の五輪で日本柔道通算100個目のメダル獲得
■パリオリンピック™ 柔道女子57キロ級 3位決定戦（29日、シャンドマルス・アリーナ）
柔道女子57キロ級の舟久保遥香（25、三井住友海上）は3位決定戦でR.シルバ（32、ブラジル）を破り銅メダルを獲得した。
柔道女子57キロ級の舟久保は準々決勝でS.シジク（26）に開始9秒で小外刈で一本を奪われて敗退。敗者復活戦ではM.ペリシッチ（24、セルビア）と対戦。試合時間残り1分で舟久保が得意の抑え込み、横四方固で1本勝ち、3位決定戦への進出を決めた。
銅メダルをかけた戦いは世界ランク7位のR.シルバ（32、ブラジル）、組手争いでは手足の長いシルバに優勢、舟久保は序盤から攻撃の糸口が見つからなかった。お互いポイントが奪えずにゴールデンスコアへ。
そして、本戦と合わせて9分6秒が経過したところで、シルバが技をかけたが自らの頭を支点にして技をかける危険な行為とされて反則となった。舟久保が銅メダルを獲得、日本柔道通算100個目のメダルとなった。
【柔道女子57キロ級 五輪成績】※1996年までは56キロ級
1988年 ソウル 不参加 （公開競技）
1992年 バルセロナ 立野千代里 銅メダル
1996年 アトランタ 溝口紀子 9位
2000年 シドニー 日下部基栄 銅メダル
2004年 アテネ 日下部基栄 9位
2008年 北京 佐藤愛子 7位
2012年 ロンドン 松本薫 金メダル
2016年 リオ 松本薫 銅メダル
2021年 東京 芳田司 銅メダル
2024年 パリ 舟久保遥香 銅メダル