【「闇金ウシジマくん外伝 肉蝮伝説」21巻】7月30日 発売価格:770円

小学館は、マンガ「闇金ウシジマくん外伝 肉蝮伝説」の21巻を7月30日に発売する。価格は770円。

本作は累計1,800万部を突破している裏社会マンガ「闇金ウシジマくん」のスピンオフ作品で、シリーズ1の凶悪キャラ・肉蝮の活躍が描かれている。

21巻では新章「令和の地上げ屋くん編」がますます加速。住民追い出しをもくろむ集団が暴れるワケありマンションにて、肉蝮の孤高の拳が炸裂する。

なお、同日には公式スピンオフ「少年院ウシジマくん」の4巻と、原作者・真鍋昌平氏による最新作「九条の大罪」の12巻も発売される。

【「闇金ウシジマくん外伝 肉蝮伝説」21巻あらすじ】

新章「令和の地上げ屋くん編」加速!!

ボコったチンピラの住むマンションに

転がり込んだ肉蝮だったが、

そこは住民追い出しをもくろむ集団が

暴れ回る伏魔殿と化していた――

最凶の異分子の登場によって

混沌が深まるワケありマンションで、

肉蝮の孤高の拳が炸裂する――!!

