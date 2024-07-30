「闇金ウシジマくん外伝 肉蝮伝説」21巻が本日発売！ 新章“令和の地上げ屋くん編”がさらに過熱同日には「少年院ウシジマくん」の最新刊も！
【「闇金ウシジマくん外伝 肉蝮伝説」21巻】
7月30日 発売
価格：770円
ボコったチンピラの住むマンションに
(C) Shogakukan Inc. 2023 All rights reserved.
7月30日 発売
価格：770円
小学館は、マンガ「闇金ウシジマくん外伝 肉蝮伝説」の21巻を7月30日に発売する。価格は770円。
本作は累計1,800万部を突破している裏社会マンガ「闇金ウシジマくん」のスピンオフ作品で、シリーズ1の凶悪キャラ・肉蝮の活躍が描かれている。
21巻では新章「令和の地上げ屋くん編」がますます加速。住民追い出しをもくろむ集団が暴れるワケありマンションにて、肉蝮の孤高の拳が炸裂する。
なお、同日には公式スピンオフ「少年院ウシジマくん」の4巻と、原作者・真鍋昌平氏による最新作「九条の大罪」の12巻も発売される。
【「闇金ウシジマくん外伝 肉蝮伝説」21巻あらすじ】
【更新情報】「やわらかスピリッツ」連載作品『闇金ウシジマくん外伝 肉蝮伝説』第21巻発売記念PRを更新しました！https://t.co/SAZQEUxn4T#肉蝮伝説 pic.twitter.com/fU6rzBfnkv- やわらかスピリッツ (@yawaspi) July 21, 2024
新章「令和の地上げ屋くん編」加速!!
ボコったチンピラの住むマンションに
転がり込んだ肉蝮だったが、
そこは住民追い出しをもくろむ集団が
暴れ回る伏魔殿と化していた――
最凶の異分子の登場によって
混沌が深まるワケありマンションで、
肉蝮の孤高の拳が炸裂する――!!
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