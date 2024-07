【「編集の一生」3巻】7月30日 発売価格:770円

小学館は、マンガ「編集の一生」の3巻を7月30日に発売する。価格は770円。

本作は「娘の友達」の萩原あさ美氏による最新作。物語は漫画編集者・縦山が雑誌の看板である女性作家・横沢の担当を引き継ぎ、作品作りのために次々と無茶なことを要求されていく内容となっている。

3巻では仕事も恋も順風満帆だった縦山に暗雲が垂れ込め、横沢という人間の本質に迫っていくことになる。

なお、7月12日発売の「ビッグコミックスペリオール」ではグラビアアイドル・伊織もえさんとのコラボグラビアも実施された。

【「編集の一生」3巻あらすじ】

不条理の先にあるものとは。

横沢の作品が発売後、即大重版。

念願叶い、憧れの斜森とも付き合うことに。

喜びも束の間、順調だった仕事に、

恋に、暗雲が垂れこめていく。

横沢は何故このような行動を取るのか。

縦山は横沢という人間の本質に迫っていく。

(C) Shogakukan Inc. 2021 All rights reserved.