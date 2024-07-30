BAND-MAID × THE WARNING、コラボ曲「SHOW THEM」全世界配信決定
BAND-MAIDが、The Warningとのコラボレーション曲「SHOW THEM」を8月7日に全世界配信することが決定した。
The Warning はメキシコ第3の都市・モンテレイ出身の三姉妹バンド。元々BAND-MAIDのファンだったメンバーと、2022年10月にアメリカで開催された＜AFTERSHOCK FESTIVAL＞のバックステージで交流したことをきっかけに、2024年6月には日本でのスペシャル共演も行っていた。
BAND-MAID with The Warning「SHOW THEM」
2024年8月7日（水）配信開始
配信リンク：https://lnk.to/ShowThem
『Epic Narratives』
■完全生産限定盤[CD+Blu-ray+LIVE PHOTOBOOK]
PCCA-06328/税込\12,100
特殊仕様
■初回生産限定盤[CD+DVD]
PCCA-06329/税込\8,800
通常仕様
■通常盤[CD only]
PCCA-06330/税込\3,300
通常仕様
【収録内容】
[CD]各形態共通
全14曲収録予定
Memorable
Shambles
Bestie
Protect You
SHOW THEM ＊BAND-MAID with The Warning
Toi et moi
Magie
Forbidden tale
Go easy
Brightest Star
The one
Letters to you
TAMAYA!
Get to the top
＊収録曲順は後日発表いたします
[Blu-ray/DVD]
※完全生産限定盤、初回生産限定盤のみ付属
2024年5月10日開催「THE DAY OF MAID」お給仕（ライブ）映像
ご予約はこちらから：
https://band-maid.lnk.to/EpicNarratives_CD
■早期予約特典「Seasoned」収録CD
予約対象期間：2024年7月14日（日）〜2024年8月7日（水）
■ショップ別オリジナル特典
・Amazon.co.jp：巾着
・タワーレコードおよびTOWER mini全店、タワーレコードオンライン：レコードキーホルダー
・全国HMV/HMV&BOOKS online：缶マグネット
・楽天ブックス：ビニールスライダーケース ※オリジナル配送BOXでお届け
・セブンネットショッピング：アクリルコースター
・Neowing：A4クリアファイル
・ポニーキャニオンショッピングクラブ、その他法人：ポストカード
■楽天ブックス「BAND-MAIDオリジナル配送BOX」につきまして
※楽天ブックスにて対象商品をご購入いただいたお客様限定で、オリジナルデザイン仕様の“BAND-MAIDオリジナル配送BOX”で商品をお届け
ライブ情報
8月30日 Spotify O-EAST
https://bandmaid.tokyo/contents/766655
＜BAND-MAID ZEPP TOUR 2024＞
11月2日 ZEPP NAGOYA
11月3日 ZEPP OSAKA BAYSIDE
11月25日 ZEPP HANEDA
11月26日 ZEPP HANEDA
https://bandmaid.tokyo/contents/763114
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