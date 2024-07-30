『Epic Narratives』



2024年9月25日（水）発売■完全生産限定盤[CD+Blu-ray+LIVE PHOTOBOOK]PCCA-06328/税込\12,100特殊仕様■初回生産限定盤[CD+DVD]PCCA-06329/税込\8,800通常仕様■通常盤[CD only]PCCA-06330/税込\3,300通常仕様【収録内容】[CD]各形態共通全14曲収録予定MemorableShamblesBestieProtect YouSHOW THEM ＊BAND-MAID with The WarningToi et moiMagieForbidden taleGo easyBrightest StarThe oneLetters to youTAMAYA!Get to the top＊収録曲順は後日発表いたします[Blu-ray/DVD]※完全生産限定盤、初回生産限定盤のみ付属2024年5月10日開催「THE DAY OF MAID」お給仕（ライブ）映像ご予約はこちらから：https://band-maid.lnk.to/EpicNarratives_CD■早期予約特典「Seasoned」収録CD予約対象期間：2024年7月14日（日）〜2024年8月7日（水）■ショップ別オリジナル特典・Amazon.co.jp：巾着・タワーレコードおよびTOWER mini全店、タワーレコードオンライン：レコードキーホルダー・全国HMV/HMV&BOOKS online：缶マグネット・楽天ブックス：ビニールスライダーケース ※オリジナル配送BOXでお届け・セブンネットショッピング：アクリルコースター・Neowing：A4クリアファイル・ポニーキャニオンショッピングクラブ、その他法人：ポストカード■楽天ブックス「BAND-MAIDオリジナル配送BOX」につきまして※楽天ブックスにて対象商品をご購入いただいたお客様限定で、オリジナルデザイン仕様の“BAND-MAIDオリジナル配送BOX”で商品をお届け