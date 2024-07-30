BAND-MAIDが、The Warningとのコラボレーション曲「SHOW THEM」を8月7日に全世界配信することが決定した。

The Warning はメキシコ第3の都市・モンテレイ出身の三姉妹バンド。元々BAND-MAIDのファンだったメンバーと、2022年10月にアメリカで開催された＜AFTERSHOCK FESTIVAL＞のバックステージで交流したことをきっかけに、2024年6月には日本でのスペシャル共演も行っていた。

そのスペシャル公演で披露され話題を集めていたコラボレーションソング　BAND-MAID with The Warning「SHOW THEM」は、9月27日発売のBAND-MAIDのニューアルバム『Epic Narratives』に収録されることがアナウンスされていたが、世界中から集まっていた早く聴きたいというリクエストに応え、今回アルバムから急遽先行配信する形となった。BAND-MAIDとThe Warning、両バンドのSNSやYouTubeShortsなどでは「SHOW THEM」を一部聴くことができるティザーも順次公開されていくとのことだ。

BAND-MAID with The Warning「SHOW THEM」


2024年8月7日（水）配信開始
配信リンク：https://lnk.to/ShowThem

『Epic Narratives』

2024年9月25日（水）発売

■完全生産限定盤[CD+Blu-ray+LIVE PHOTOBOOK]
PCCA-06328/税込\12,100
特殊仕様

■初回生産限定盤[CD+DVD]
PCCA-06329/税込\8,800
通常仕様

■通常盤[CD only]
PCCA-06330/税込\3,300
通常仕様

【収録内容】
[CD]各形態共通
全14曲収録予定
Memorable
Shambles
Bestie
Protect You
SHOW THEM　＊BAND-MAID with The Warning
Toi et moi
Magie
Forbidden tale
Go easy
Brightest Star
The one
Letters to you
TAMAYA!
Get to the top
＊収録曲順は後日発表いたします

[Blu-ray/DVD]
※完全生産限定盤、初回生産限定盤のみ付属
2024年5月10日開催「THE DAY OF MAID」お給仕（ライブ）映像
ご予約はこちらから：
https://band-maid.lnk.to/EpicNarratives_CD

■早期予約特典「Seasoned」収録CD
予約対象期間：2024年7月14日（日）〜2024年8月7日（水）

■ショップ別オリジナル特典
・Amazon.co.jp：巾着
・タワーレコードおよびTOWER mini全店、タワーレコードオンライン：レコードキーホルダー
・全国HMV/HMV&BOOKS online：缶マグネット
・楽天ブックス：ビニールスライダーケース　※オリジナル配送BOXでお届け
・セブンネットショッピング：アクリルコースター
・Neowing：A4クリアファイル
・ポニーキャニオンショッピングクラブ、その他法人：ポストカード

■楽天ブックス「BAND-MAIDオリジナル配送BOX」につきまして
※楽天ブックスにて対象商品をご購入いただいたお客様限定で、オリジナルデザイン仕様の“BAND-MAIDオリジナル配送BOX”で商品をお届け

ライブ情報

＜BAND-MAID番外編お給仕　Medium in Summer＞
8月30日　Spotify O-EAST
https://bandmaid.tokyo/contents/766655

＜BAND-MAID ZEPP TOUR 2024＞
11月2日　ZEPP NAGOYA
11月3日　ZEPP OSAKA BAYSIDE
11月25日　ZEPP HANEDA
11月26日　ZEPP HANEDA
https://bandmaid.tokyo/contents/763114