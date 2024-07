【惨殺天使ピコマル!】7月30日 連載開始

講談社は、コミック配信サービス「ヤンマガWeb」にてマンガ「惨殺天使ピコマル!」の連載を7月30日に開始する。

「惨殺天使ピコマル!」は、マンガ「初恋は血の味がする」などを手掛ける山田憂香氏の新作。キーキャラクターのピコマルは、善悪の審判し人間をさばくことを命じられる。ピコマルは可愛い見た目だが、公式のキャッチコピーには「ハートレスコメディ」というキーワードが用いられるなど、グロテスクな場面も登場する。第1話ではハブられ女子高生のマキとピコマルとのエピソードが展開される。

あらすじ

ピコマルはとってもキュートでラブリーな天使!! ある日、女神様から重大任務を仰せつかることに。それは、善悪の審判として、人間を裁くこと。気の優しい天使であるピコマルの前で、邪悪な本性を剥き出しにしてしまうと、ピコマルによって断罪されてしまう!! キュートな笑みをたたえ、無慈悲に人間を断罪するピコマルの日常がはじまる!!

