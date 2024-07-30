TWICE内ユニットMISAMO、10月30日に2ndミニアルバムリリース決定 ソロ楽曲も収録【商品情報】
【モデルプレス＝2024/07/30】TWICE（トゥワイス）の日本人ユニット・MISAMO（ミサモ）が、10月30日に2ndミニアルバムをリリースすることを発表した。
【写真】TWICE、セクシー衣装で美脚＆美くびれ披露
“いい音楽で一度、素晴らしいパフォーマンスで2度魅了させる”と言う意味を持つ、ガールズグループTWICEの日本人メンバーMINA（ミナ）、SANA（サナ）、MOMO（モモ）の3人からなるユニットMISAMOが、10月に発売する2ndミニアルバム発売を電撃発表し、予約が開始。
先日、ヤンマースタジアム長居、味の素スタジアム、日産スタジアムにて、計6日間の『TWICE 5TH WORLD TOUR ‘READY TO BE’ in JAPAN SPECIAL』公演を完走し終えたばかりのTWICE。そして、本公演で“初めて日産スタジアムで公演を行う海外女性アーティスト”として、偉業を成し遂げたTWICEからの初ユニットであるMISAMO。そんなMISAMOは、MISAMO JAPAN 1st MINI ALBUMに収録されている「Behind The Curtain」、「Do not touch」の2曲をスタジアムの会場で披露し、大きな歓声を沸かせた。
昨年7月リリースの1st MINI ALBUM『Masterpiece』では、東阪で倍率15倍超のプレミアムSHOWCASEを開催、第74回NHK紅白歌合戦へMISAMOとして初出場を果たすなど、初作品から様々な記録を作り上げたMISAMOの待望の2枚目オリジナルアルバム発売ということで、ファンから注目が集まっている。（modelpress編集部）
発売日：2024年10月30日発売予定
＜CD収録楽曲＞
全形態共通7曲 ＋ (MINAソロ楽曲 ／ SANAソロ楽曲 ／ MOMOソロ楽曲)
※本アルバムは、CDに収録される楽曲数が形態ごとに異なる。
初回限定豪華盤 【CD+DVD】
CD収録曲（全7曲収録予定）
ソロ楽曲を除く、全形態共通楽曲を収録。
DVD収録内容（予定）
『Masterpiece』 Opening Trailer -MINA-
『Masterpiece』 Opening Trailer -SANA-
『Masterpiece』 Opening Trailer -MOMO-
『Masterpiece』 Opening Trailer -MISAMO-
「Marshmallow」 Music Video
「Do not touch」 Music Video
『タイトル未定』 Jacket Shooting Making Movie
『タイトル未定』 Jacket Self-Making Movie
※『Masterpiece』 Opening TrailerはYouTubeに公開されている映像と同じ内容。
・A4フォトスプリングノート仕様ブックレット 約60p（予定）・ボックスケース仕様
・初回限定豪華盤セルフィー絵柄トレーディングカード ランダム2枚封入（全10種）
※集合A［1種］, ユニットA,B,C［3種］, MINA［2種］, SANA［2種］, MOMO［2種］
・シリアルペラ2枚封入
・メンバー直筆メッセージカード3枚（MINA ／ SANA ／ MOMO） ※メッセージは印刷になります。
・チェキ風ソロフォトカード3枚（MINA ／ SANA ／ MOMO）
・ロゴダイカットステッカー5枚（アルバムタイトル ／ MISAMO ／ MINA ／ SANA ／ MOMO）
・シーリングワックス風ステッカー1枚
・透明トレカ1枚（全4種）
※集合, MINA, SANA, MOMOからランダムで1枚封入
初回限定メンバーソロジャケット盤
MINA盤【CD】
CD収録曲（全8曲収録予定）
全形態共通楽曲 + MINAソロ楽曲
・メンバーソロジャケット
・A5サイズビジュアルブックレット32p（予定）
・スリーブケース仕様
・メンバーソロジャケット盤セルフィー絵柄トレーディングカード ランダム1枚封入（全5種）
※集合［D］, MINA［4種］
※集合絵柄はメンバーソロジャケット盤（MINA盤 ／ SANA盤 ／ MOMO盤）共通
・シリアルペラ1枚封入
・ポストカード2枚封入（集合 ／ MINA）
※集合絵柄はメンバーソロジャケット盤（MINA盤 ／ SANA盤 ／ MOMO盤）共通
・IDカード（MINA ver.）
SANA盤 【CD】
CD収録曲（全8曲収録予定）
全形態共通楽曲 + SANAソロ楽曲
・メンバーソロジャケット
・A5サイズビジュアルブックレット32p（予定）
・スリーブケース仕様
・メンバーソロジャケット盤セルフィー絵柄トレーディングカード ランダム1枚封入（全5種）
※集合［D］, SANA［4種］
※集合絵柄はメンバーソロジャケット盤（MINA盤 ／ SANA盤 ／ MOMO盤）共通
・シリアルペラ1枚封入
・ポストカード2枚封入（集合 ／ SANA）
※集合絵柄はメンバーソロジャケット盤（MINA盤 ／ SANA盤 ／ MOMO盤）共通
・IDカード（SANA ver.）
MOMO盤 【CD】
CD収録曲（全8曲収録予定）
全形態共通楽曲 + MOMOソロ楽曲
・メンバーソロジャケット
・A5サイズビジュアルブックレット32p（予定）
・スリーブケース仕様
・メンバーソロジャケット盤セルフィー絵柄トレーディングカード ランダム1枚封入（全5種）
※集合［D］, MOMO［4種］
※集合絵柄はメンバーソロジャケット盤（MINA盤 ／ SANA盤 ／ MOMO盤）共通
・シリアルペラ1枚封入
・ポストカード2枚封入（集合 ／ MOMO）
※集合絵柄はメンバーソロジャケット盤（MINA盤 ／ SANA盤 ／ MOMO盤）共通
・IDカード（MOMO ver.）
通常盤 【CD】
CD収録曲（全7曲収録予定）
ソロ楽曲を除く、全形態共通楽曲を収録。
・ブックレット20p （予定）
＜初回プレスのみ＞
・通常盤, ONCE JAPAN限定盤共通セルフィー絵柄トレーディングカード ランダム1枚封入（全15種）
※集合B, C, D［３種］, ユニットD, E, F［3種］, MINA［3種］, SANA［3種］, MOMO［3種］
・シリアルペラ1枚封入
ONCE JAPAN限定盤 【CD】
CD収録曲（全10曲収録予定）
全形態共通楽曲 + MINAソロ楽曲 + SANAソロ楽曲 + MOMOソロ楽曲
・箔押し仕様A5サイズブックレット32p（予定）
・スリーブケース仕様
・通常盤, ONCE JAPAN限定盤共通セルフィー絵柄トレーディングカード ランダム2枚封入（全15種）
※集合B, C, D［３種］, ユニットD, E, F［3種］, MINA［3種］, SANA［3種］, MOMO［3種］
・シリアルペラ2枚封入
※ONCE JAPAN限定盤はTWICEファンクラブ「ONCE JAPAN」もしくは「ONCE JAPAN MOBILE」会員の方が購入できる会員限定商品。
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【写真】TWICE、セクシー衣装で美脚＆美くびれ披露
◆MISAMO、10月カムバック
“いい音楽で一度、素晴らしいパフォーマンスで2度魅了させる”と言う意味を持つ、ガールズグループTWICEの日本人メンバーMINA（ミナ）、SANA（サナ）、MOMO（モモ）の3人からなるユニットMISAMOが、10月に発売する2ndミニアルバム発売を電撃発表し、予約が開始。
昨年7月リリースの1st MINI ALBUM『Masterpiece』では、東阪で倍率15倍超のプレミアムSHOWCASEを開催、第74回NHK紅白歌合戦へMISAMOとして初出場を果たすなど、初作品から様々な記録を作り上げたMISAMOの待望の2枚目オリジナルアルバム発売ということで、ファンから注目が集まっている。（modelpress編集部）
◆MISAMO JAPAN 2nd MINI ALBUM『タイトル未定』商品概要
発売日：2024年10月30日発売予定
＜CD収録楽曲＞
全形態共通7曲 ＋ (MINAソロ楽曲 ／ SANAソロ楽曲 ／ MOMOソロ楽曲)
※本アルバムは、CDに収録される楽曲数が形態ごとに異なる。
初回限定豪華盤 【CD+DVD】
CD収録曲（全7曲収録予定）
ソロ楽曲を除く、全形態共通楽曲を収録。
DVD収録内容（予定）
『Masterpiece』 Opening Trailer -MINA-
『Masterpiece』 Opening Trailer -SANA-
『Masterpiece』 Opening Trailer -MOMO-
『Masterpiece』 Opening Trailer -MISAMO-
「Marshmallow」 Music Video
「Do not touch」 Music Video
『タイトル未定』 Jacket Shooting Making Movie
『タイトル未定』 Jacket Self-Making Movie
※『Masterpiece』 Opening TrailerはYouTubeに公開されている映像と同じ内容。
・A4フォトスプリングノート仕様ブックレット 約60p（予定）・ボックスケース仕様
・初回限定豪華盤セルフィー絵柄トレーディングカード ランダム2枚封入（全10種）
※集合A［1種］, ユニットA,B,C［3種］, MINA［2種］, SANA［2種］, MOMO［2種］
・シリアルペラ2枚封入
・メンバー直筆メッセージカード3枚（MINA ／ SANA ／ MOMO） ※メッセージは印刷になります。
・チェキ風ソロフォトカード3枚（MINA ／ SANA ／ MOMO）
・ロゴダイカットステッカー5枚（アルバムタイトル ／ MISAMO ／ MINA ／ SANA ／ MOMO）
・シーリングワックス風ステッカー1枚
・透明トレカ1枚（全4種）
※集合, MINA, SANA, MOMOからランダムで1枚封入
初回限定メンバーソロジャケット盤
MINA盤【CD】
CD収録曲（全8曲収録予定）
全形態共通楽曲 + MINAソロ楽曲
・メンバーソロジャケット
・A5サイズビジュアルブックレット32p（予定）
・スリーブケース仕様
・メンバーソロジャケット盤セルフィー絵柄トレーディングカード ランダム1枚封入（全5種）
※集合［D］, MINA［4種］
※集合絵柄はメンバーソロジャケット盤（MINA盤 ／ SANA盤 ／ MOMO盤）共通
・シリアルペラ1枚封入
・ポストカード2枚封入（集合 ／ MINA）
※集合絵柄はメンバーソロジャケット盤（MINA盤 ／ SANA盤 ／ MOMO盤）共通
・IDカード（MINA ver.）
SANA盤 【CD】
CD収録曲（全8曲収録予定）
全形態共通楽曲 + SANAソロ楽曲
・メンバーソロジャケット
・A5サイズビジュアルブックレット32p（予定）
・スリーブケース仕様
・メンバーソロジャケット盤セルフィー絵柄トレーディングカード ランダム1枚封入（全5種）
※集合［D］, SANA［4種］
※集合絵柄はメンバーソロジャケット盤（MINA盤 ／ SANA盤 ／ MOMO盤）共通
・シリアルペラ1枚封入
・ポストカード2枚封入（集合 ／ SANA）
※集合絵柄はメンバーソロジャケット盤（MINA盤 ／ SANA盤 ／ MOMO盤）共通
・IDカード（SANA ver.）
MOMO盤 【CD】
CD収録曲（全8曲収録予定）
全形態共通楽曲 + MOMOソロ楽曲
・メンバーソロジャケット
・A5サイズビジュアルブックレット32p（予定）
・スリーブケース仕様
・メンバーソロジャケット盤セルフィー絵柄トレーディングカード ランダム1枚封入（全5種）
※集合［D］, MOMO［4種］
※集合絵柄はメンバーソロジャケット盤（MINA盤 ／ SANA盤 ／ MOMO盤）共通
・シリアルペラ1枚封入
・ポストカード2枚封入（集合 ／ MOMO）
※集合絵柄はメンバーソロジャケット盤（MINA盤 ／ SANA盤 ／ MOMO盤）共通
・IDカード（MOMO ver.）
通常盤 【CD】
CD収録曲（全7曲収録予定）
ソロ楽曲を除く、全形態共通楽曲を収録。
・ブックレット20p （予定）
＜初回プレスのみ＞
・通常盤, ONCE JAPAN限定盤共通セルフィー絵柄トレーディングカード ランダム1枚封入（全15種）
※集合B, C, D［３種］, ユニットD, E, F［3種］, MINA［3種］, SANA［3種］, MOMO［3種］
・シリアルペラ1枚封入
ONCE JAPAN限定盤 【CD】
CD収録曲（全10曲収録予定）
全形態共通楽曲 + MINAソロ楽曲 + SANAソロ楽曲 + MOMOソロ楽曲
・箔押し仕様A5サイズブックレット32p（予定）
・スリーブケース仕様
・通常盤, ONCE JAPAN限定盤共通セルフィー絵柄トレーディングカード ランダム2枚封入（全15種）
※集合B, C, D［３種］, ユニットD, E, F［3種］, MINA［3種］, SANA［3種］, MOMO［3種］
・シリアルペラ2枚封入
※ONCE JAPAN限定盤はTWICEファンクラブ「ONCE JAPAN」もしくは「ONCE JAPAN MOBILE」会員の方が購入できる会員限定商品。
【Not Sponsored 記事】