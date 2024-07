MISAMO

ガールズグループTWICEの日本人メンバーMINA、SANA、MOMOの3名からなるユニットMISAMOが30日、今年10月にMISAMO 2nd MINI ALBUMを発売する。併せて予約を開始した。

先日、ヤンマースタジアム長居、味の素スタジアム、日産スタジアムにて、計6日間の『TWICE 5TH WORLD TOUR ‘READY TO BE’ in JAPAN SPECIAL』公演を完走し終えたばかりのTWICE。そして、本公演で“初めて日産スタジアムで公演を行う海外女性アーティスト”として、偉業を成し遂げたTWICEからの初ユニットであるMISAMO。そんなMISAMOは、MISAMO JAPAN 1st MINI ALBUMに収録されている「Behind The Curtain」、「Do not touch」の2曲をスタジアムの会場で披露し、大きな歓声を沸かせた。

昨年7月リリースの1st MINI ALBUM『Masterpiece』では、東阪で倍率15倍超のプレミアムSHOWCASEを開催、第74回NHK紅白歌合戦へMISAMOとして初出場を果たすなど、初作品から様々な記録を作り上げたMISAMOの2枚目オリジナルアルバム発売ということで、大きな期待が寄せられる。【MISAMO JAPAN 2nd MINI ALBUM特設サイト】2024年10月30日(水)発売予定https://www.twicejapan.com/feature/misamo_2ndminialbum