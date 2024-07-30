TWICEのユニットMISAMO、待望の2ndミニアルバム発売が決定！3人のソロ曲も収録
先日、ヤンマースタジアム長居、味の素スタジアム、日産スタジアムにて、計6日間の「TWICE 5TH WORLD TOUR ‘READY TO BE' in JAPAN SPECIAL」公演を完走し終えたばかりのTWICE。そして、本公演で“初めて日産スタジアムで公演を行う海外女性アーティスト”として、偉業を成し遂げたTWICEからの初ユニットであるMISAMO。3人は、JAPAN 1st MINI ALBUMに収録されている「Behind The Curtain」「Do not touch」の2曲をスタジアムの会場で披露し、大きな歓声を浴びた。
今後もMISAMOの活動から、目が離せない！
■リリース情報
JAPAN 2nd MINI ALBUM「タイトル未定」
2024年10月30日（水）発売予定
アルバム特設サイトはこちら
＜CD収録楽曲＞
全形態共通7曲
ミナ ソロ楽曲 / サナ ソロ楽曲 / モモ ソロ楽曲
※本アルバムは、CDに収録される楽曲数が形態ごとに異なります。
●初回限定豪華盤【CD+DVD】
価格：\7,700（税込）
品番：WPZL-32168/9
＜CD収録曲＞（全7曲収録予定）
ソロ楽曲を除く、全形態共通楽曲を収録
＜DVD収録内容＞（予定）
・「Masterpiece」Opening Trailer -MINA-
・「Masterpiece」Opening Trailer -SANA-
・「Masterpiece」Opening Trailer -MOMO-
・「Masterpiece」Opening Trailer -MISAMO-
・「Marshmallow」Music Video
・「Do not touch」Music Video
・「タイトル未定」Jacket Shooting Making Movie
・「タイトル未定」Jacket Self-Making Movie
※「Masterpiece」Opening TrailerはYouTubeに公開されている映像と同じ内容です。
＜仕様・特典＞
・A4フォトスプリングノート仕様ブックレット 約60p（予定）
・ボックスケース仕様
・初回限定豪華盤セルフィー絵柄トレーディングカード ランダム2枚封入（全10種）
※集合A（1種）、ユニットA/B/C（3種）、MINA（2種）、SANA（2種）、MOMO（2種）
・シリアルペラ2枚封入
・メンバー直筆メッセージカード3枚（MINA / SANA / MOMO）※メッセージは印刷
・チェキ風ソロフォトカード3枚（MINA / SANA / MOMO）
・ロゴダイカットステッカー5枚（アルバムタイトル / MISAMO / MINA / SANA / MOMO）
・シーリングワックス風ステッカー1枚
・透明トレカ1枚（全4種）
※集合 / MINA / SANA / MOMOからランダムで1枚封入
●初回限定メンバーソロジャケット盤
○MINA盤【CD】
価格：\3,200（税込）
品番：WPCL-13611
＜CD収録曲＞（全8曲収録予定）
全形態共通楽曲＋MINAソロ楽曲
＜仕様・特典＞
・メンバーソロジャケット
・A5サイズビジュアルブックレット32p（予定）
・スリーブケース仕様
・メンバーソロジャケット盤セルフィー絵柄トレーディングカード ランダム1枚封入（全5種）
※集合（D）、MINA（4種）
※集合絵柄はメンバーソロジャケット盤（MINA盤 / SANA盤 / MOMO盤）共通
・シリアルペラ1枚封入
・ポストカード2枚封入（集合 / MINA）
※集合絵柄はメンバーソロジャケット盤（MINA盤 / SANA盤 / MOMO盤）共通
・IDカード（MINA ver.）
○SANA盤【CD】
価格：\3,200（税込）
品番：WPCL-13612
＜CD収録曲＞（全8曲収録予定）
全形態共通楽曲＋SANAソロ楽曲
＜仕様・特典＞
・メンバーソロジャケット
・A5サイズビジュアルブックレット32p（予定）
・スリーブケース仕様
・メンバーソロジャケット盤セルフィー絵柄トレーディングカード ランダム1枚封入（全5種）
※集合（D）、SANA（4種）
※集合絵柄はメンバーソロジャケット盤（MINA盤 / SANA盤 / MOMO盤）共通
・シリアルペラ1枚封入
・ポストカード2枚封入（集合 / SANA）
※集合絵柄はメンバーソロジャケット盤（MINA盤 / SANA盤 / MOMO盤）共通
・IDカード（SANA ver.）
○MOMO盤【CD】
価格：\3,200（税込）
品番：WPCL-13613
＜CD収録曲＞（全8曲収録予定）
全形態共通楽曲＋MOMOソロ楽曲
＜仕様・特典＞
・メンバーソロジャケット
・A5サイズビジュアルブックレット32p（予定）
・スリーブケース仕様
・メンバーソロジャケット盤セルフィー絵柄トレーディングカード ランダム1枚封入（全5種）
※集合（D）、MOMO（4種）
※集合絵柄はメンバーソロジャケット盤（MINA盤 / SANA盤 / MOMO盤）共通
・シリアルペラ1枚封入
・ポストカード2枚封入（集合 / MOMO）
※集合絵柄はメンバーソロジャケット盤（MINA盤 / SANA盤 / MOMO盤）共通
・IDカード（MOMO ver.）
●通常盤【CD】
価格：\2,600（税込）
品番：WPCL-13614
＜CD収録曲＞（全7曲収録予定）
ソロ楽曲を除く、全形態共通楽曲を収録。
＜仕様・特典＞
・ブックレット20p（予定）
[初回プレスのみ]
・通常盤、ONCE JAPAN限定盤共通セルフィー絵柄トレーディングカード ランダム1枚封入（全15種）
※集合B/C/D（3種）、ユニットD/E/F（3種）、MINA（3種）、SANA（3種）、MOMO（3種）
・シリアルペラ1枚封入
●ONCE JAPAN限定盤【CD】
価格：\3,600（税込）
品番：WPCL-60082
※ONCE JAPAN限定盤は、TWICEファンクラブ「ONCE JAPAN」もしくは「ONCE JAPAN MOBILE」会員の方が購入できる会員限定商品です。
＜CD収録曲＞（全10曲収録予定）
全形態共通楽曲＋MINAソロ楽曲＋SANAソロ楽曲＋MOMOソロ楽曲
＜仕様・特典＞
・箔押し仕様A5サイズブックレット32p（予定）
・スリーブケース仕様
・通常盤、ONCE JAPAN限定盤共通セルフィー絵柄トレーディングカード ランダム2枚封入（全15種）
※集合B/C/D（3種）、ユニットD/E/F（3種）、MINA（3種）、SANA（3種）、MOMO（3種）
・シリアルペラ2枚封入
■関連サイト
・TWICE JAPAN OFFICIAL SITE
・TWICE OFFICIAL FANCLUB ONCE JAPAN