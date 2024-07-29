¥Õ¥¸µÜ»Ê°¦³¤¥¢¥Ê¡¢33ºÐÃÂÀ¸Æü¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¡Ö30¤Î»þ¤ÏÅìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Ãæ¡×¤Ë¡Ö37¤Ï¡Ä¡×
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓµÜ»Ê°¦³¤¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê33¡Ë¤¬29Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¼èºàÀè¤Î¥Ñ¥ê¤Ç33ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
µÜ»Ê¥¢¥Ê¤Ï¡¢³®Àû¡Ê¤¬¤¤¤»¤ó¡ËÌç¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤ËËÜÆü33ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¤Ò¤È¤ÄºÐ¤ò½Å¤Í¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¹¬¤»¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¡Ö30¤Î»þ¤ÏÅìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯´ü´ÖÃæ¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ33¤Ï¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯´ü´ÖÃæ¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ó¤Æ·Ã¤Þ¤ì¤¿¿ÍÀ¸¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È½ä¤ê¹ç¤ï¤»¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âÀ¿¼Â¤Ë¡¢¤ê¤ê¤·¤¯¡¢»þ¡¹¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤È¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£Èý´Ö¤Ë¤·¤ï¤¬´ó¤ê¤¬¤Á¤Ê¤Î¤Ç¾Ð´é¤ò¤ï¤¹¤ì¤º¤Ë¡£¾Ð¡×¤ÈÊúÉé¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤ÎÂ¾¡¢¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÇÃÂÀ¸Æü¤ò¤à¤«¤¨¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¡×¡Ö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢37¤ÏL.A.¤Ç·Þ¤¨¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡×¤È´üÂÔ¤ÎÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£