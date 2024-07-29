¥µ¥Þ¥½¥Ë½Ð±é¡ª ÃíÌÜ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥Èa»Ò¡Ö¤¤¤Ä¤«a»Ò¤Ë¤·¤«É½¸½¤Ç¤¤Ê¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤òºî¤ê¤¿¤¤¡×
ÃíÌÜ¤Î¼ã¼ê¥¬¡¼¥ë¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëanan¤Î¥¤¥Ã¥È¥¬¡¼¥ë¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Îa»Ò¤µ¤ó¤ËÃíÌÜ¡ª
¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¤Î¤¬ÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡£
ÀÖ¤¤È±¤ÈÁ¡ºÙ¤Ê¥¦¥£¥¹¥Ñ¡¼¥Ü¥¤¥¹¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¡¢ÃíÌÜ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡£º£Ç¯¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¥Ä¥¢¡¼³«ºÅ¤Ë¥µ¥Þ¡¼¥½¥Ë¥Ã¥¯½Ð±é¤È¡¢Â¿Ë»¤Ê²Æ¤òÁ÷¤ë¡£
¡Ö¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º»þÂå¤Ï²»ºî¤ê°Ê³°¤Ë¤â¤ä¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢º£¤È°ã¤¦Ë»¤·¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£MV¤Î»£±Æ¤Ë»È¤¦2m¤ÎµðÂç¿åÁå¤òÉ¬»à¤ËÃµ¤·¤Æ¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢½èÊ¬¤Ëº¤¤êÅÓÊý¤ËÊë¤ì¤¿¤³¤È¤â¡Ê¾Ð¡Ë¡£MVÀ©ºî¤â²»ºî¤ê¤â¥×¥í¤ËÇ¤¤»¤é¤ì¤ëÉôÊ¬¤¬Áý¤¨¡¢º£¤Ï²»³Ú¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¹¬¤»¤Ç¤¹¡×
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤â¤¤¤¨¤ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØGENE¡Ù¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£
¡Öº£¤Ç¤¤ëºÇÂç¸Â¤òÉ½¸½¤·¤¿¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡£¤¤¤Ä¤«a»Ò¤Ë¤·¤«É½¸½¤Ç¤¤Ê¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤òºî¤ê¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤ò³ð¤¨¤¿¤é¡¢LA¤Ç¥´¥¹¥Ú¥ë¤ò½¬¤¦¤È·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×
¤è¤êÎÉ¤¤²»¤Î¤¿¤á¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿µ¡ºà¡£
º¸¤Î¥¨¥Õ¥§¥¯¥¿¡¼¤Ï¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¤Ç²»¤¬ºÇ¹â¡£¾¯¤·¤º¤ÄÇã¤¤Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤·¤¿¤«¤ï¤¤¤¤¤â¤Î¤¬¹¥¤¡£
¤³¤ì¤Ï¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤Î»Ò¤¬ÃÂÀ¸Æü¤Ë¤¯¤ì¤¿¥Í¥³¡£ÂçÀÚ¤ËÉô²°¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°½Ð»þ¤Ë¤ÏË¹»Ò¤¬¥Þ¥¹¥È¡£
ºÇ¶á¿·Ä´¤·¤¿¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡£¥Ø¥¢¥»¥Ã¥È¤¬¶ì¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢±£¤¹¤¿¤á¤Ë¤âË¹»Ò¤¬É¬Í×¡£
¤¨¡¼¤³¡¡¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Á¡¼¥à¡Ölondog¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¶¦¤ËMVÀ©ºî¤Ê¤É¤â¹Ô¤¦¡£8·î3Æü¤ËÂçºå¡¦ÇßÅÄ¥¯¥é¥Ö¥¯¥¢¥È¥í¡¢8·î9Æü¤ËÅìµþ¡¦¥ê¥¥Ã¥É¥ë¡¼¥à¤Ç¥é¥¤¥Ö¡ÖUmbilical Cord¡×¤ò³«ºÅ¡£
¢¨¡Øanan¡Ù2024Ç¯7·î31Æü¹æ¤è¤ê¡£¼Ì¿¿¡¦ÅÚº´ËãÍý»Ò¡¡Ê¸¡¦´ÖµÜÇ«»Ò
¡Êby ananÊÔ½¸Éô¡Ë