妊娠・出産・育児に関わるいろんなアイテムが揃う「アカチャンホンポ」に『くまのプーさん』アイテムが大集合! 「がんばり屋さんに、プーさんを。」をコンセプトにしたキュートなラインナップをご紹介します♪『くまのプーさん』の原作は、1926年に発表されたA.A.ミルンの児童小説。『くまのプーさん(Winnie the Pooh)』は、カナダからロンドンの動物園にやってきた子グマのウィニーにちなんで、A.A.ミルンが名付けた。クマのぬいぐるみではちみつ好きの「プー」と、森の仲間たちとの日常が描かれる本作は、1960年代からはディズニーによって『くまのプーさん』シリーズのアニメーションが作られ、いまなお世界中で愛されている。

そんなプーさんの大好物にちなみ、8月3日の「はちみつの日」に合わせた『くまのプーさん』フェアが、全国のアカチャンホンポとオンラインショップにて7月26日(金)から 8月29日(木)まで開催中だ。使う度にキュンとしちゃいそうな限定デザインの手口まわりウェットティッシュ、ウェットティッシュを取り出しやすくするフタのほか、秋らしい色使いが可愛いアカチャンホンポオリジナルデザインのドレスオールなどのお洋服、秋のお出掛けがいっそう楽しみになりそうな耳付きキャップ、迷子ひも付きリュックなど、とっても可愛くて使いやすいラインナップとなっている。大好きなプーさんアイテムに癒されて♪(C)Disney.Based on the ”Winnie the pooh” works by A.A.Milne and E.H. Shepard.