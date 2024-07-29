Æü·Ð225ÀèÊª¡§29Æü22»þ¡á40±ß¹â¡¢3Ëü8490±ß
¡¡29Æü22»þ00Ê¬¸½ºß¡¢Âçºå¼è°ú½ê¤ÎÆü·Ð225ÀèÊª´ü¶á2024Ç¯9·î¸Â¤ÏÁ°ÆüÈæ40±ß¹â¤Î3Ëü8490±ß¤È¾®Éý¹â¤Ç¿ä°Ü¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Î¸½Êª½ªÃÍ3Ëü8468.63±ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï21.37±ß¹â¡£½ÐÍè¹â¤Ï4431Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï2755¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ2.5¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¡¢TOPIX¤Î¸½Êª½ªÃÍÈæ¤Ï4.67¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¤Ç¿ä°Ü¡£
¡û¼çÍ×ÀèÊª²Á³Ê¡¦22»þ00Ê¬»þÅÀ
ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)¡¡Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ¡¡¡¡¡¡½ÐÍè¹â
Æü·Ð225ÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 38490¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ +40¡¡¡¡¡¡¡¡4431
Æü·Ð225mini ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 38480¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ +35¡¡¡¡¡¡ 92654
TOPIXÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2755¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+2.5¡¡¡¡¡¡¡¡4441
JPXÆü·Ð400ÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 25245¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ +50¡¡¡¡¡¡¡¡ 402
¥°¥íー¥¹»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 652¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+0¡¡¡¡¡¡¡¡ 236
Åì¾ÚREIT»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡ÇäÇãÉÔÀ®Î©
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï2755¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ2.5¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¡¢TOPIX¤Î¸½Êª½ªÃÍÈæ¤Ï4.67¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¤Ç¿ä°Ü¡£
¡û¼çÍ×ÀèÊª²Á³Ê¡¦22»þ00Ê¬»þÅÀ
ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)¡¡Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ¡¡¡¡¡¡½ÐÍè¹â
Æü·Ð225ÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 38490¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ +40¡¡¡¡¡¡¡¡4431
Æü·Ð225mini ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 38480¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ +35¡¡¡¡¡¡ 92654
TOPIXÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2755¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+2.5¡¡¡¡¡¡¡¡4441
JPXÆü·Ð400ÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 25245¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ +50¡¡¡¡¡¡¡¡ 402
¥°¥íー¥¹»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 652¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+0¡¡¡¡¡¡¡¡ 236
Åì¾ÚREIT»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡ÇäÇãÉÔÀ®Î©
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹